Жеребьевка WTA 500 в Берлине. Определена первая соперница Свитолиной

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге WTA, сыграет на травяном турнире WTA 500 в Берлине, столице Германии.

13 июня состоялась жеребьевка основной сетки немецкого пятисотника. Элина получила шестой номер посева и в первом раунде поборется с Анной Калинской (WTA 20).

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Ранее Свитолина играла против Калинской четыре раза и одержала три победы. Единственное поражение было в этом сезоне в 1/8 финала WTA 1000 в Дохе.

Если Элина выйдет в 1/8 финала, то встретится либо с Евой Лис, либо с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Матчи основной сетки в Берлине пройдут с 15 по 21 июня. В квалификации из украинок сыграет Ангелина Калинина, которая в первом круге выйдет на корт против Лулу Сан.

Потенциальные четвертьфиналы WTA 500 по посеву:

Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф [5]

Коко Гауфф [5] Джессика Пегула [3] – Каролина Мухова [7]

Джессика Пегула [3] – Каролина Мухова [7] Линда Носкова [8] – Аманда Анисимова [4]

Линда Носкова [8] – Аманда Анисимова [4] Элина Свитолина [6] – Елена Рыбакина [2]

WTA 500 Берлин. Верхняя часть сетки

WTA 500 Берлин. Нижняя часть сетки