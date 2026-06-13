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  4. Жеребьевка WTA 500 в Берлине. Определена первая соперница Свитолиной
WTA
13 июня 2026, 23:15 |
421
0

Жеребьевка WTA 500 в Берлине. Определена первая соперница Свитолиной

Элина получила шестой номер посева и в 1/16 финала сыграет с Анной Калинской

13 июня 2026, 23:15 |
421
0
Жеребьевка WTA 500 в Берлине. Определена первая соперница Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает восьмое место в мировом рейтинге WTA, сыграет на травяном турнире WTA 500 в Берлине, столице Германии.

13 июня состоялась жеребьевка основной сетки немецкого пятисотника. Элина получила шестой номер посева и в первом раунде поборется с Анной Калинской (WTA 20).

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Ранее Свитолина играла против Калинской четыре раза и одержала три победы. Единственное поражение было в этом сезоне в 1/8 финала WTA 1000 в Дохе.

Если Элина выйдет в 1/8 финала, то встретится либо с Евой Лис, либо с теннисисткой, которая преодолеет квалификацию.

Матчи основной сетки в Берлине пройдут с 15 по 21 июня. В квалификации из украинок сыграет Ангелина Калинина, которая в первом круге выйдет на корт против Лулу Сан.

Потенциальные четвертьфиналы WTA 500 по посеву:

  • Арина Соболенко [1] – Коко Гауфф [5]
  • Джессика Пегула [3] – Каролина Мухова [7]
  • Линда Носкова [8] – Аманда Анисимова [4]
  • Элина Свитолина [6] – Елена Рыбакина [2]

WTA 500 Берлин. Верхняя часть сетки

WTA 500 Берлин. Нижняя часть сетки

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Элина Свитолина WTA Берлин Анна Калинская жеребьевка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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