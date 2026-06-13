Калинина сыграет в отборе WTA 500 в Берлине. Матч Ангелины был перенесен
Калинина должна была стартовать против Лулу Сан 14 июня
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 69) сыграет в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.
В первом раунде отбора украинка выйдет на корт против представительницы Новой Зеландии Лулу Сан (WTA 110).
Встреча Ангелины и Лулу должна была стартовать 13 июня, но из-за дождей игра была перенесена на 14 число.
Ранее Калинина ни разу не играла против Лулу Сан. Победительница поединка в финале квалификации поборется либо с Диан Парри, либо с Эллой Зайдель.
Украину в основной сетке пятисотника Берлина представит первая ракетка страны Элина Свитолина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кендзера вернется в киевскую команду
Райан Роберто принес Фламенго 9 миллионов евро