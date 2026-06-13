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  4. Калинина сыграет в отборе WTA 500 в Берлине. Матч Ангелины был перенесен
WTA
13 июня 2026, 22:14 | Обновлено 13 июня 2026, 22:32
136
0

Калинина сыграет в отборе WTA 500 в Берлине. Матч Ангелины был перенесен

Калинина должна была стартовать против Лулу Сан 14 июня

13 июня 2026, 22:14 | Обновлено 13 июня 2026, 22:32
136
0
Калинина сыграет в отборе WTA 500 в Берлине. Матч Ангелины был перенесен
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 69) сыграет в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде отбора украинка выйдет на корт против представительницы Новой Зеландии Лулу Сан (WTA 110).

Встреча Ангелины и Лулу должна была стартовать 13 июня, но из-за дождей игра была перенесена на 14 число.

Ранее Калинина ни разу не играла против Лулу Сан. Победительница поединка в финале квалификации поборется либо с Диан Парри, либо с Эллой Зайдель.

Украину в основной сетке пятисотника Берлина представит первая ракетка страны Элина Свитолина.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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