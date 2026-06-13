Калинина сыграет в отборе WTA 500 в Берлине. Матч Ангелины был перенесен

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 69) сыграет в квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде отбора украинка выйдет на корт против представительницы Новой Зеландии Лулу Сан (WTA 110).

Встреча Ангелины и Лулу должна была стартовать 13 июня, но из-за дождей игра была перенесена на 14 число.

Ранее Калинина ни разу не играла против Лулу Сан. Победительница поединка в финале квалификации поборется либо с Диан Парри, либо с Эллой Зайдель.

Украину в основной сетке пятисотника Берлина представит первая ракетка страны Элина Свитолина.