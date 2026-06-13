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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 13:37 | Обновлено 13 июня 2026, 14:39
2980
10

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании голкипера

Илья Ольховый продолжит карьеру в киевском клубе

13 июня 2026, 13:37 | Обновлено 13 июня 2026, 14:39
2980
10 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании голкипера
Динамо. Илья Ольховой
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Украинский голкипер Илья Ольховой перебрался из «Нивы» Тернополь в «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Срок соглашения между 23-летним футболистом и столичным грандом остается неизвестным, также как и финансовые детали.

В прошедшем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее «Карпаты» сообщили о возвращении полузащитника в «Динамо».

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Динамо Киев трансферы Нива Тернополь Первая лига Украины трансферы УПЛ Илья Ольховый
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 10
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Уже частка буртніка брали з ниви. Припиніть цю ганьбу. Ви все одно не дасте шанса йому,як і тому ж тіпу з ниви. Тупо побув у структурі Дінамо і получав зарплату в 6 раз більшу чим в ниві колхозній. І то не граючи
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0
Як же кротячі заздрісники мінусують на крису. Четверте місце це тільки початок! Кроти, ми знищимо вас перехідними матчами в сезоні 2032/33! Слава Суркісам!
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-1
а як же залізобетонна захисна звязка синок-зять?
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-2
Хаххахаха, минулого року Буртник, цього Ольховий. Кроти, що з обличчям? Як вам перше місце в УПЛ, відходите від цієї ганьби? Слава Суркісам!
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-2
Скупают всех конкурентов
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-4
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?!?! Навіщо?! Просидить рік на банці і піде
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-4
там же супер-пупер вратарь Суркис, или уже не супер?
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-6
23 года...мда...превращаемся в динамо тбилиси и динамо минск про которых никто не помнит уже
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-6
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