Украина. Премьер лига13 июня 2026, 13:37 | Обновлено 13 июня 2026, 14:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании голкипера
Илья Ольховый продолжит карьеру в киевском клубе
13 июня 2026, 13:37 | Обновлено 13 июня 2026, 14:39
2980
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Украинский голкипер Илья Ольховой перебрался из «Нивы» Тернополь в «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.
Срок соглашения между 23-летним футболистом и столичным грандом остается неизвестным, также как и финансовые детали.
В прошедшем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.
Ранее «Карпаты» сообщили о возвращении полузащитника в «Динамо».
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Комментарии 10
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Уже частка буртніка брали з ниви. Припиніть цю ганьбу. Ви все одно не дасте шанса йому,як і тому ж тіпу з ниви. Тупо побув у структурі Дінамо і получав зарплату в 6 раз більшу чим в ниві колхозній. І то не граючи
Як же кротячі заздрісники мінусують на крису. Четверте місце це тільки початок! Кроти, ми знищимо вас перехідними матчами в сезоні 2032/33! Слава Суркісам!
а як же залізобетонна захисна звязка синок-зять?
Хаххахаха, минулого року Буртник, цього Ольховий. Кроти, що з обличчям? Як вам перше місце в УПЛ, відходите від цієї ганьби? Слава Суркісам!
Скупают всех конкурентов
Показать Скрыть 2 ответа
?!?! Навіщо?! Просидить рік на банці і піде
там же супер-пупер вратарь Суркис, или уже не супер?
23 года...мда...превращаемся в динамо тбилиси и динамо минск про которых никто не помнит уже
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