ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании голкипера

Украинский голкипер Илья Ольховой перебрался из «Нивы» Тернополь в «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба.

Срок соглашения между 23-летним футболистом и столичным грандом остается неизвестным, также как и финансовые детали.

В прошедшем сезоне на счету Ильи Ольхового 32 матча на клубном уровне, 11 из которых стали «сухими». Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 150 тысяч евро.

Ранее «Карпаты» сообщили о возвращении полузащитника в «Динамо».