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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 12:33 | Обновлено 13 июня 2026, 12:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты сообщили о возвращении полузащитника в Динамо

Валентин Рубчинский возвращается в «Динамо»

13 июня 2026, 12:33 | Обновлено 13 июня 2026, 12:44
1017
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты сообщили о возвращении полузащитника в Динамо
ФК Карпаты. Валентин Рубчинский
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«Карпаты» сообщили на официальном сайте о завершении аренды Валентина Рубчинского.

30 июня истекает срок арендного соглашения с киевским «Динамо» в отношении 24-летнего полузащитника, которое «львы» решили не продлевать.

Полузащитник присоединился к команде зимой 2026 года и с того времени провел девять матчей и отдал две голевые передачи.

В прошлом сезоне «Карпаты» заняли девятое место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что Валентин поедет на сборы с киевским «Динамо», где получит шанс проявить себя и остаться в команде Игоря Костюка.

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Валентин Рубчинский Карпаты Львов Динамо Киев
Иван Чирко Источник: ФК Карпаты Львов
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