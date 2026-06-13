ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты сообщили о возвращении полузащитника в Динамо
Валентин Рубчинский возвращается в «Динамо»
«Карпаты» сообщили на официальном сайте о завершении аренды Валентина Рубчинского.
30 июня истекает срок арендного соглашения с киевским «Динамо» в отношении 24-летнего полузащитника, которое «львы» решили не продлевать.
Полузащитник присоединился к команде зимой 2026 года и с того времени провел девять матчей и отдал две голевые передачи.
В прошлом сезоне «Карпаты» заняли девятое место в турнирной таблице УПЛ.
Ранее сообщалось, что Валентин поедет на сборы с киевским «Динамо», где получит шанс проявить себя и остаться в команде Игоря Костюка.
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