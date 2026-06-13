Семь футболистов вернулись в Динамо и получат шанс от Игоря Костюка

В субботу, 13 июня, часть футболистов киевского «Динамо» прибыла в клинику «Oxford Medical» для прохождения традиционного медосмотра перед стартом тренировочных сборов.

Главный тренер Игорь Костюк выбрал 36 футболистов, которые будут готовиться на тренировочных сборах в Австрии к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Наставник «бело-синей» команды рассчитывает на семерых игроков, который провели прошлый сезон в аренде, но теперь попробуют закрепиться в основной обойме «Динамо».

Полузащитники Навин Малыш и Роман Саленко приехали из луганской «Зари», Валентин Рубчинский покинул львовские «Карпаты», защитник Алексей Гусев играл за «Кудровку», а вингер Владислав Герич помог одесскому «Черноморцу» подняться в элитный дивизион.

Шанс проявить себя получат и два легионера – полузащитник Джастин Лонвейк провел неплохой период в составе нидерландской «Фортуны», а вингер Анхель Торрес защищал цвета турецкого «Эюпспора».