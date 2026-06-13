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  4. Семь футболистов вернулись в Динамо и получат шанс от Игоря Костюка
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 09:51 |
600
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Семь футболистов вернулись в Динамо и получат шанс от Игоря Костюка

Истекли арендные соглашения Саленко, Малыша, Герича, Гусева, Рубчинского, Торреса и Лонвейка

13 июня 2026, 09:51 |
600
0
Семь футболистов вернулись в Динамо и получат шанс от Игоря Костюка
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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В субботу, 13 июня, часть футболистов киевского «Динамо» прибыла в клинику «Oxford Medical» для прохождения традиционного медосмотра перед стартом тренировочных сборов.

Главный тренер Игорь Костюк выбрал 36 футболистов, которые будут готовиться на тренировочных сборах в Австрии к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Наставник «бело-синей» команды рассчитывает на семерых игроков, который провели прошлый сезон в аренде, но теперь попробуют закрепиться в основной обойме «Динамо».

Полузащитники Навин Малыш и Роман Саленко приехали из луганской «Зари», Валентин Рубчинский покинул львовские «Карпаты», защитник Алексей Гусев играл за «Кудровку», а вингер Владислав Герич помог одесскому «Черноморцу» подняться в элитный дивизион.

Шанс проявить себя получат и два легионера – полузащитник Джастин Лонвейк провел неплохой период в составе нидерландской «Фортуны», а вингер Анхель Торрес защищал цвета турецкого «Эюпспора».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк Роман Саленко Навин Малыш Валентин Рубчинский Алексей Гусев Владислав Герич Анхель Торрес Джастин Лонвейк медосмотр учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Динамомания
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