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  4. Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 09:41 | Обновлено 12 июня 2026, 11:24
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Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы

Джастин Лонвейк и Анхель Торрес присоединятся к киевской команде и пройдут медосмотр

12 июня 2026, 09:41 | Обновлено 12 июня 2026, 11:24
2625
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Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Вингер Анхель Торрес и полузащитник Джастин Лонвейк вернутся в расположение киевского «Динамо» и получат шанс от главного тренера закрепиться в первой команде.

В пятницу оба легионера, которые играли на правах аренды в иностранных чемпионатах, пройдут медосмотр в киевской клинике и присоединятся к «бело-синим» на тренировочных сборах.

Наставник киевского клуба Игорь Костюк заинтересован в услугах обоих футболистов, которые помогут команде стартовать в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Лонвейк провел последний сезон в составе «Фортуны» Ситтард, где забил пять голов за 17 матчей. Полузащитник перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, сыграв 24 поединка за «Динамо» (один гол, один ассист).

Торрес выступал на правах аренды за турецкий «Эюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
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Лонвейк баласт,  Торес шикарно провів матчі в Динамо 
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Дві звязди, дві світлі кудряшки! Динама краща у світі команда! Слава братам-ударцям!
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