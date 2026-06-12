Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Джастин Лонвейк и Анхель Торрес присоединятся к киевской команде и пройдут медосмотр
Вингер Анхель Торрес и полузащитник Джастин Лонвейк вернутся в расположение киевского «Динамо» и получат шанс от главного тренера закрепиться в первой команде.
В пятницу оба легионера, которые играли на правах аренды в иностранных чемпионатах, пройдут медосмотр в киевской клинике и присоединятся к «бело-синим» на тренировочных сборах.
Наставник киевского клуба Игорь Костюк заинтересован в услугах обоих футболистов, которые помогут команде стартовать в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Лонвейк провел последний сезон в составе «Фортуны» Ситтард, где забил пять голов за 17 матчей. Полузащитник перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2022 года, сыграв 24 поединка за «Динамо» (один гол, один ассист).
Торрес выступал на правах аренды за турецкий «Эюпспор», в составе которого провел 14 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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