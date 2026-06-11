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Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 14:22 |
1703
3

Динамо отпустит украинца, который не нужен Костюку, и вернет легионера

Журналист Сергей Тищенко оценил трансфер Александра Яцыка, который уйдет в «Металлист 1925»

11 июня 2026, 14:22 |
1703
3 Comments
Динамо отпустит украинца, который не нужен Костюку, и вернет легионера
ФК Динамо Киев. Александр Яцык
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Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык покинет команду и перейдет в харьковский «Металлист 1925», так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

Талантливого 23-летнего украинца заменит легионер – в расположение «бело-синих» вернется Джастин Лонвейк, который провел последний сезон на правах аренды в нидерландской «Фортуне».

Переход украинца и его перспективы оценил журналист Сергей Тищенко: «Яцык не был нужен ни Луческу, ни Шовковскому. Казалось, должно было все выйти с Костюком, но опять не сложилось.

Выходит, что «Динамо» – не его команда. С точки зрения бизнеса трансфер Яцика – правильная история. В «Динамо» возвращается игрок такого же профайла Лонвейк, а здесь три млн евро.

Между тем, в «Металлисте 1925» вырисовывается интересная середина поля: Калюжный и Яцык», – подытожил журналист.

В сезоне 2025/26 украинец провел 27 матчей, в которых забил три гола. В активе Лонвейка – 17 проведенных игр в Нидерландах и пять результативных ударов.

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Динамо Киев Александр Яцык Игорь Костюк Металлист 1925 чемпионат Нидерландов по футболу Фортуна Ситтард Сергей Тищенко трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Сергей Тищенко
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шило на мило, але то наш , а то іноземець, а де дівся декларуємий український клуб, тріпачи Гриша з Ігорем.
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Лонвейк-баласт сьогодні є завтра нема 
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Лонвейк то же самое дерево.
надо Люсина подпускать. или покупать Бруниньо.
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