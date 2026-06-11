Динамо отпустит украинца, который не нужен Костюку, и вернет легионера

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык покинет команду и перейдет в харьковский «Металлист 1925», так как не входит в планы главного тренера Игоря Костюка.

Талантливого 23-летнего украинца заменит легионер – в расположение «бело-синих» вернется Джастин Лонвейк, который провел последний сезон на правах аренды в нидерландской «Фортуне».

Переход украинца и его перспективы оценил журналист Сергей Тищенко: «Яцык не был нужен ни Луческу, ни Шовковскому. Казалось, должно было все выйти с Костюком, но опять не сложилось.

Выходит, что «Динамо» – не его команда. С точки зрения бизнеса трансфер Яцика – правильная история. В «Динамо» возвращается игрок такого же профайла Лонвейк, а здесь три млн евро.

Между тем, в «Металлисте 1925» вырисовывается интересная середина поля: Калюжный и Яцык», – подытожил журналист.

В сезоне 2025/26 украинец провел 27 матчей, в которых забил три гола. В активе Лонвейка – 17 проведенных игр в Нидерландах и пять результативных ударов.