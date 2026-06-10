Динамо согласовало дорогой трансфер. Задействован другой клуб УПЛ

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык в скором времени перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, стороны согласовали все детали перехода 23-летнего футболиста. В ближайшее время он пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.

«Бело-синие» заработают на продаже своего воспитанника около 3 миллионов долларов.

В сезоне 2025/26 Александр Яцык провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее «Динамо» покинул Александр Караваев.