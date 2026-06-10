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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 18:58 | Обновлено 10 июня 2026, 19:07
1417
3

Динамо согласовало дорогой трансфер. Задействован другой клуб УПЛ

Александр Яцык перейдет в Металлист 1925

10 июня 2026, 18:58 | Обновлено 10 июня 2026, 19:07
1417
3 Comments
Динамо согласовало дорогой трансфер. Задействован другой клуб УПЛ
ФК Динамо Киев. Александр Яцык
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Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык в скором времени перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, стороны согласовали все детали перехода 23-летнего футболиста. В ближайшее время он пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.

«Бело-синие» заработают на продаже своего воспитанника около 3 миллионов долларов.

В сезоне 2025/26 Александр Яцык провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее «Динамо» покинул Александр Караваев.

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Александр Яцык Металлист 1925 Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Якщо це правда ( адже Бурбас ) , то хай переходить. Гравець талановитий , буде стабільно грати , а в Динамо на його позиції є кому грати . Та ще й можна заробити непогані гроші на цьому переході .
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+1
найменш обдарований центхав в ростері ДК зараз. Рубчинський слідом на вихід. Осипенко, Люсін мають отримати шанси замість них, бо хлопці куди більш обдаровані.
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0
откровенно разочаровал
все медленно, куча касаний, без обостряющих передач. 
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0
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