Динамо согласовало дорогой трансфер. Задействован другой клуб УПЛ
Александр Яцык перейдет в Металлист 1925
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык в скором времени перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, стороны согласовали все детали перехода 23-летнего футболиста. В ближайшее время он пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.
«Бело-синие» заработают на продаже своего воспитанника около 3 миллионов долларов.
В сезоне 2025/26 Александр Яцык провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее «Динамо» покинул Александр Караваев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек сделал интересный выбор
Киевская команда пригласит Герича на сборы
все медленно, куча касаний, без обостряющих передач.