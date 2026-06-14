Таблица ЧМ. Группа C: Шотландия – лидер. Каковы шансы Бразилии на плей-офф?
Шотландия переиграла Гаити, а Бразилия и Марокко разошлись миром
В ночь с 13 на 14 июня состоялись матчи стартового тура чемпионата мира 2026.
В этот игровой день мундиаля сыграно два поединка 1-го тура в группе C.
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Бразилия и Марокко разошлись миром (1:1), обменявшись забитыми голами в первом тайме.
На гол Исмаэля Сайбари на 21-й минуте ответил бразильский форвард Винисиус Жуниор (32 мин).
Сборная Шотландии переиграла команду Гаити (1:0) благодаря голу Джона Макгинна на 28-й минуте.
Шотландия стала лидером квартета, а Бразилия и Марокко имеют в своем активе по одному очку.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы C
- Шотландия (3 очка), Марокко, Бразилия (по 1), Гаити (0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Бразилия – 96,8%, Марокко – 91,2%, Шотландия – 85,3%, Гаити – 4,7%
Дальнейшее расписание матчей группы C
- 19 июня. Шотландия – Марокко, Бразилия – Гаити
- 24 июня. Шотландия – Бразилия, Марокко – Гаити
Чемпионат мира 2026 по футболу
Группа C. 1-й тур, 14 июня 2026
01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Исмаэль Сайбари, 21
04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
Гол: Джон Макгинн, 28
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