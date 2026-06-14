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Чемпионат мира
14 июня 2026, 12:43 | Обновлено 14 июня 2026, 12:44
307
0

Таблица ЧМ. Группа C: Шотландия – лидер. Каковы шансы Бразилии на плей-офф?

Шотландия переиграла Гаити, а Бразилия и Марокко разошлись миром

14 июня 2026, 12:43 | Обновлено 14 июня 2026, 12:44
307
0
Таблица ЧМ. Группа C: Шотландия – лидер. Каковы шансы Бразилии на плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 13 на 14 июня состоялись матчи стартового тура чемпионата мира 2026.

В этот игровой день мундиаля сыграно два поединка 1-го тура в группе C.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразилия и Марокко разошлись миром (1:1), обменявшись забитыми голами в первом тайме.

На гол Исмаэля Сайбари на 21-й минуте ответил бразильский форвард Винисиус Жуниор (32 мин).

Сборная Шотландии переиграла команду Гаити (1:0) благодаря голу Джона Макгинна на 28-й минуте.

Шотландия стала лидером квартета, а Бразилия и Марокко имеют в своем активе по одному очку.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы C

  • Шотландия (3 очка), Марокко, Бразилия (по 1), Гаити (0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Бразилия – 96,8%, Марокко – 91,2%, Шотландия – 85,3%, Гаити – 4,7%

Дальнейшее расписание матчей группы C

  • 19 июня. Шотландия – Марокко, Бразилия – Гаити
  • 24 июня. Шотландия – Бразилия, Марокко – Гаити

Чемпионат мира 2026 по футболу

Группа C. 1-й тур, 14 июня 2026

01:00. Бразилия – Марокко – 1:1

Голы: Винисиус Жуниор, 32 – Исмаэль Сайбари, 21

04:00. Гаити – Шотландия – 0:1

Гол: Джон Макгинн, 28

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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