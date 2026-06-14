Таблица ЧМ. Группа D: США и Австралия впереди. Определены шансы на плей-офф

В ночь с 13 на 14 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе D с участием сборных Австралии и Турции.

Поединок прошел на стадионе Би-Си Плейс в Ванкувере и завершился победой австралийской команды со счетом 2:0.

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У победителей матча голы забили Нестори Иранкунда (27 мин) и Коннор Меткалф (75 мин).

Австралия успешно стартовала на мундиале и набрала три очка, а Турция зачетных очков не имеет.

Турнирное положение: США, Австралия (по 3 очка), Турция, Парагвай (по 0).

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы D

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

США – 98%, Австралия – 85%, Турция – 53%, Парагвай – 36%

Дальнейшее расписание матчей группы D:

19 июня. США – Австралия, Турция – Парагвай

25 июня. Турция – США, Парагвай – Австралия

Чемпионат мира 2026

Группа D. 1-й тур, 14 июня 2026

Ванкувер (Канада), стадион Би-Си Плейс

07:00. Австралия – Турция – 2:0

Голы: Нестори Иранкунда, 27, Коннор Меткалф, 75

Видео голов и обзор матча

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