Таблица ЧМ. Группа D: США и Австралия впереди. Определены шансы на плей-офф
В матче 1-го тура чемпионата мира 2026 Австралия переиграла Турцию 2:0
В ночь с 13 на 14 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе D с участием сборных Австралии и Турции.
Поединок прошел на стадионе Би-Си Плейс в Ванкувере и завершился победой австралийской команды со счетом 2:0.
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У победителей матча голы забили Нестори Иранкунда (27 мин) и Коннор Меткалф (75 мин).
Австралия успешно стартовала на мундиале и набрала три очка, а Турция зачетных очков не имеет.
Турнирное положение: США, Австралия (по 3 очка), Турция, Парагвай (по 0).
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы D
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- США – 98%, Австралия – 85%, Турция – 53%, Парагвай – 36%
Дальнейшее расписание матчей группы D:
- 19 июня. США – Австралия, Турция – Парагвай
- 25 июня. Турция – США, Парагвай – Австралия
Чемпионат мира 2026
Группа D. 1-й тур, 14 июня 2026
Ванкувер (Канада), стадион Би-Си Плейс
07:00. Австралия – Турция – 2:0
Голы: Нестори Иранкунда, 27, Коннор Меткалф, 75
Видео голов и обзор матча
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