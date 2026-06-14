ФОТО. Сборная Австралии стартовала на ЧМ-2026 с победы над Турцией
У победителей матча голы забили Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф
В ночь с 13 на 14 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе D с участием сборных Австралии и Турции.
Поединок прошел на стадионе Би-Си Плейс в Ванкувере и завершился победой австралийской команды со счетом 2:0.
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На 27-й минуте Нестори Иранкунда открыл счет после передачи Пола Окона-Энгстлера.
Во втором тайме, на 75-й минуте, Коннор Меткалф удвоил преимущество сборной Австралии (2:0).
Австралия успешно стартовала на мундиале и набрала три очка, а Турция зачетных очков не имеет.
Турнирное положение: США, Австралия (по 3 очка), Турция, Парагвай (по 0).
Чемпионат мира 2026
Группа D. 1-й тур, 14 июня 2026
Ванкувер (Канада), стадион Би-Си Плейс
07:00. Австралия – Турция – 2:0
Голы: Нестори Иранкунда, 27, Коннор Меткалф, 75
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
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