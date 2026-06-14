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Чемпионат мира
14 июня 2026, 10:14 | Обновлено 14 июня 2026, 10:45
181
0

ФОТО. Сборная Австралии стартовала на ЧМ-2026 с победы над Турцией

У победителей матча голы забили Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф

14 июня 2026, 10:14 | Обновлено 14 июня 2026, 10:45
181
0
ФОТО. Сборная Австралии стартовала на ЧМ-2026 с победы над Турцией
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь с 13 на 14 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе D с участием сборных Австралии и Турции.

Поединок прошел на стадионе Би-Си Плейс в Ванкувере и завершился победой австралийской команды со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 27-й минуте Нестори Иранкунда открыл счет после передачи Пола Окона-Энгстлера.

Во втором тайме, на 75-й минуте, Коннор Меткалф удвоил преимущество сборной Австралии (2:0).

Австралия успешно стартовала на мундиале и набрала три очка, а Турция зачетных очков не имеет.

Турнирное положение: США, Австралия (по 3 очка), Турция, Парагвай (по 0).

Чемпионат мира 2026

Группа D. 1-й тур, 14 июня 2026

Ванкувер (Канада), стадион Би-Си Плейс

07:00. Австралия – Турция – 2:0

Голы: Нестори Иранкунда, 27, Коннор Меткалф, 75

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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