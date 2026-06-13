ЧМ-2026. Группа L: Три льва, Шашечные, Черные звезды и Канальщики

Sport.ua завершает знакомить читателей с участниками чемпионата мира-2026. Сегодня мы поговорим о последнем квартете – группе L, в которой сыграют сборные Англии, Хорватии, Ганы и Панамы.

АНГЛИЯ

Сборная Англии стала первой национальной командой, представляющей европейскую ассоциацию (УЕФА), которая квалифицировалась на ЧМ-2026. «Три льва» (прозвище англичан) стали официальными участниками мундиаля в США, Мексике и Канаде еще 14 октября минувшего года. Для этого им потребовалось удачно выступить в группе с Албанией, Сербией, Латвией и Андоррой. Англичане не оставили шансов никому из соперников, выйдя победителями в восьми матчах из восьми при феноменальной разнице мячей 22:0. Пожалуй, этот отбор на чемпионат мира был самым легким или точно одним из наилегчайших в истории «Трех львов».

Всего для сборной Англии нынешний старт на чемпионатах мира станет уже 17-м в истории. Наибольшая вершина «Трех львов» – победа на домашнем мундиале, который состоялся в уже весьма далеком 1966 году. После того максимумом для англичан являлось четвертое место – такую позицию команда заняла на ЧМ-1990 и на ЧМ-2018. Любопытно, что на мировом первенстве 1994 года, который также проходил на полях США, сборная Англии не играла, так как тогда не сумела квалифицироваться на турнир.

Главный тренер

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Возглавляет сборную Англии титулованный 52-летний специалист Томас Тухель. Немец ранее выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира с «Челси», два чемпионата Франции с ПСЖ, а также чемпионат Германии с «Баварией».

С начала 2025 года Тухель работает наставником «Трех львов». Этого специалиста нередко называют тактическим гиком, так как он очень сосредоточен на любых деталях и подробностях игры, которые могут сказаться на результате. Важно, что Томас всегда старается подстроить схему игры под имеющихся в распоряжении футболистов, а не наоборот. Однако, в то же время, на чемпионат мира-2026 Тухель не вызывал ряд звездных исполнителей – например, Фила Фодена, Коула Палмера, Гарри Магуайра и Трента Александер-Арнольда. Немец просто решил, что эти футболисты не смогут в наилучшей мере реализовать его задумки, и последний аспект нередко играл против Тухеля.

Томас – очень требовательный наставник, который особенно хорош на коротких дистанциях в кубковых турнирах. Возможно, под формат чемпионата мира Тухель – это как раз тот, кто и был нужен Англии. Но слишком многое будет зависеть от микроклимата в коллективе и от того, как игроки воспримут идеи и методы тренера на мундиале. Все-таки в аспекте харизмы немец точно не идеален.

Лидеры команды

Getty Images/Global Images Ukraine

В команде, где количество звездных имен буквально зашкаливает очень непросто выделять однозначного лидера. Для сборной Англии ключевыми фигурами являются, пожалуй, центрфорвард Гарри Кейн и центрхав Джуд Беллингем. Первый в свой 31 год продолжает демонстрировать настоящие чудеса реализации моментов и бомбардирского мастерства, а второй, которому в конце июня исполнится 23, является лидером новой генерации английских футболистов.

Кейн – форвард, который уже с пристойным отрывом является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На уровне национальной сборной этот нападающий демонстрирует феноменальную результативность – в среднем по 0,7 забитых мяча за матч. Вполне заслуженно Гарри пользуется уважением партнеров в раздевалке, а после потрясающего сезона с «Баварией» (61 забитый мяч в 51 официальном поединке) от Кейна вполне резонно ждут чего-то абсолютно выдающегося и на чемпионате мира, что может помочь Англии наконец-то взять этот трофей.

Беллингем – это тот, кто отвечает за переходы из обороны в атаку, за организацию прессинга, за темп матча и еще множество других аспектов игры. Именно Джуд получил культовый десятый номер в стане «Трех львов», и это также своего рода олицетворение доверия, которое проявляет к нему тренерский штаб, равно как и большинство партнеров по команде.

Заявка

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).

Защитники: Марк Гехи («Манчестер Сити»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Нико О’Райли («Манчестер Сити»), Дэн Берн («Ньюкасл»), Тино Ливраменто («Ньюкасл»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джарелл Куанса («Байер»), Рис Джеймс («Челси»).

Полузащитники: Эберечи Эзе («Арсенал»), Деклан Райс («Арсенал»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Джуд Беллингем («Реал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»), Морган Роджерс («Астон Вилла»).

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Букайо Сака («Арсенал»), Нони Мадуэке («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Барселона»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Айван Тоуни («Аль-Ахли»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17 июня

Англия – Хорватия (23:00 по киевскому времени, «Эй-ти-энд-ти», Арлингтон)

23 июня

Англия – Гана (23:00 по киевскому времени, «Джиллетт», Фоксборо)

28 июня

Панама – Англия (00:00 по киевскому времени, «Метлайф», Ист-Ратерфорд)

Прогноз на групповой этап: первое место

ХОРВАТИЯ

Хорваты, как и сборная Англии, также не имели больших проблем с выходом на ЧМ-2026 через европейскую квалификацию. Что любопытно, в отборочном турнире «Шашечные» (прозвище сборной Хорватии) также выступали в группе под литерой «L». И там это принесло балканцам успех – они набрали 22 очка, выиграв 7 матчей из 8, а еще в одном сыграв вничью. Однако, чтобы быть объективным, нужно отмечать и далеко не заоблачный уровень соперников сборной Хорватии по квалификации – Чехия, Фарерские острова, Черногория и Гибралтар. Если бы «Шашечные» не вышли из такого группы на ЧМ-2026, то это однозначно был бы для них огромный провал.

Почему огромный? Да потому, что хорваты в последнее время приучили к серьезным достижениям. ЧМ-2026 станет для «Шашечных» только седьмым мундиалем, на котором они сыграют, но на трех из них Хорватия занимала призовые места. На дебютном ЧМ-1998 балканцы финишировали третьими, на ЧМ-2018 были вторыми, проиграв в финале Франции, а на ЧМ-2022 снова завоевали «бронзу». Хотя с другой стороны статистика также любопытная – на оставшихся трех мировых первенствах хорваты вылетали сразу после стадии группового турнира. Получается, что если Хорватия выходит в плей-офф, то она обязательно берет какие-то медали.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Если перед ЧМ-2018 многие эксперты удивлялись назначению на пост главного тренера сборной Хорватии откровенно малоизвестного Златко Далича, который казался весьма противоречивой фигурой на фоне экс-наставников «Шашечных» Мирослава Блажевича, Отто Барича, Златко Кранчара, Славена Билича и Нико Ковача, то сейчас уже ни у кого не возникает сомнений в том, что Далич – это человек на своем месте.

До назначения в сборную Хорватии Далич на протяжении семи лет работал на Ближнем Востоке, где получал хорошие деньги, но в целом не мог вести речь о каком-то прогрессе в профессии. Именно поэтому и возникали сомнения относительно соответствия уровня этого наставника уровню такой сборной как Хорватия. Но с Даличем «Шашечные» сперва вышли в финал ЧМ-2018, затем стали третьими на ЧМ-2022, хотя на последнем чемпионате Европы в 2024-м хорваты даже не смогли выйти из группы. Но там, справедливости ради, у них был истинный «квартет смерти» с Испанией, Италией и амбициозно-кусючей Албанией.

Именно работой со сборной Хорватии Далич заработал себе реноме тренера топ-уровня. Это не специалист, помешанный на тактике, однако его сильной стороной является умение создать коллектив единомышленников, который будет сосредоточен на выполнении поставленных задач. Златко, как отмечают знающие люди, великолепно управляет раздевалкой, не позволяет возникать в ней скандалам и вообще является тренером, который очень сильно влияет на умы своих подопечных. А подобное иногда на коротких турнирных дистанциях работает даже лучше, чем самые продуманные тактические модели.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Ему уже 40, но он остается безоговорочным лидером сборной Хорватии. Речь, безусловно, о Луке Модриче, на счету которого уже 197 матчей (28 голов) за «Шашечных» и который едет на свой пятый чемпионат мира в карьере.

Модрич – это капитан сборной Хорватии и человек, который выиграл наибольшее количество трофеев из числа всех футболистов в этой стране. Это безусловный авторитет, вокруг которого строится буквально вся команда и который очень важен для нее, как на поле, так и в раздевалке. Конечно, время берет свое, и на «пятки» Модричу уже наступают Гвардиол, Батурина и Сучич, которые очевидно рассчитывают в один прекрасный момент затмить достижения своего нынешнего звездного коллеги, но пока именно Лука остается фигурой № 1 в стане «Шашечных».

В карьерном плане у Луки Модрича пока все также не столь понятно. С лета минувшего года он выступает за «Милан», с которым имеет контракт до 30 июня с опцией пролонгации еще на сезон. Однако после того, как «россонери» не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов, Модрич вполне может решить попрощаться с футболом и завершить карьеру сразу после окончания для Хорватии финальной части ЧМ-2026.

Заявка

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл Сити»).

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Кристиан Якич («Аугсбург»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланд»), Лука Вушкович («Гамбург»).

Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17 июня

Англия – Хорватия (23:00 по киевскому времени, «Эй-ти-энд-ти», Арлингтон)

24 июня

Панама – Хорватия (02:00 по киевскому времени, «Бимо Филд», Торонто)

28 июня

Хорватия – Гана (00:00 по киевскому времени, «Линкольн Файненшел Филд», Филадельфия)

Прогноз на групповой этап: второе место

ГАНА

Сборная Гана по прозвищу «Черные звезды» очень спокойно справилась с реализацией задачи по попаданию на ЧМ-2026 в США, Мексику и Канаду. В отборочной группе I зоны КАФ эта команда набрала 25 очков в 10 матчах (8 побед, 1 ничья, 1 поражение), опередив ближайших серьезных преследователей – Мадагаскар и Мали – на 6 и 7 очков, соответственно. Сборные же Коморских островов, ЦАР и Чада какой-то существенной конкуренции остальным не составили, хотя именно Коморы нанесли «Черным звездам» единственное сенсационное поражение в отборочном цикле. Но то фиаско оказалось просто мгновенной слабостью ганцев, не более того.

Исторически сборная Ганы не такой уж и частый гость на мировых первенствах. ЧМ-2026 станет для «Черных звезд» только пятым за все время. Максимальным достижением на мундиалях для ганцев остается четвертьфинал на ЧМ-2010, который проходил в ЮАР. Тогда команда с Асамоа Гьяном, Квадво Асамоа, Салли Мунтари, Самюэлем Инкумом, Кевином-Принсом Боатенгом и Стивеном Аппиа в составе добралась аж до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила Уругваю.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

У «руля» сборной Ганы находится настоящий ветеран тренерского цеха, который прекрасно известен как в Африке, так и в Европе. Речь о 73-летнем португальце Карлуше Кейруше. В 1989 и 1991 годах под руководством этого специалиста юношеский чемпионат мира выигрывала сборная Португалии, в которой первые шаги в карьере делали в будущем звезды первой величины Луиш Фигу и Руй Кошта.

В дальнейшем Кейруш работал с национальной сборной Португалии, «Спортингом», сборными ОАЭ и ЮАР, являлся ассистентом Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», а после – даже главным тренером мадридского «Реала». В последнее время Кейруш полностью сосредоточился на работе с национальными сборными – Иран, Колумбия, Египет, Катар, Оман. В сборной Ганы получил контракт буквально за несколько месяцев до старта чемпионата мира – 13 апреля. Предыдущего наставника «Черных звезд», – Отто Аддо – с которым команда и завоевала право сыграть на ЧМ-2026 уволили, по слухам, за неудовлетворительные результаты при подготовке к мундиалю. Что ж, футбольные функционеры из Ганы явно решили рискнуть…

Лидеры команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

В сборной Ганы сложно выделить одного лидера, так как в команде есть сразу три ключевые персоны, от игры и действий которых зависит чрезвычайно многое.

Первый – 34-летний центрфорвард-ветеран Джордан Айю из «Лестера». На его счету уже 118 матчей и 33 забитых мяча за «Черных звезд», он капитан команды, участник двух чемпионатов мира и продолжатель знаменитой династии. Что правда, возраст играет против Джордана и на поле он подрастерял в результативности, хотя в позиционных атаках может быть очень и очень полезным.

Кто гораздо моложе и за кем будущее этой команды, так это 26-летний вингер Антуан Семеньо, который с января нынешнего года является игроком «Манчестер Сити». Семеньо выдал потрясающий сезон в АПЛ, отличившись 17 забитыми мячами и 4 ассистами в 37 поединках чемпионата. Это самый грозный футболист атаки и главная надежда «Черных звезд» на ЧМ-2026.

Третий футболист, которого нельзя не выделять, – это 32-летний опорник Томас Парти. Игрок, который летом 2025-го перешел в «Вильярреал», а до этого пять сезонов провел в «Арсенале», является чрезвычайно важной фигурой для сборной Ганы. От него зависит построение игры в центре поля, прессинг, отборы мяча, переходы из обороны в атаку. Карлуш Кейруш очень доволен тем, что может положиться на Парти и видит в нем «проводника» своих идей среди футболистов непосредственно на поле.

Заявка

Вратари: Лоуренс Ати-Зиджи («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»), Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»).

Защитники: Алиду Сейду («Ренн»), Джонас Аджетей («Вольфсбург»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Абдул Рахман Баба (ПАОК), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир»), Коджо Оппонг («Ницца»), Деррик Люккассен («Пафос»).

Полузащитники: Калеб Йиренки («Нордшелланд»), Томас Парти («Вильярреал»), Куаси Сибо («Овьедо»), Элиша Овусу («Осер»), Огастин Боачи («Сент-Этьен»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Камалдин Сулемана («Аталанта»).

Нападающие: Джордан Айю («Лестер»), Абдул Фатаву («Лестер»), Брэндон Томас-Асанте («Ковентри Сити»), Кристофер Баа («Аль-Кадисия»), Иньяки Уильямс («Атлетик» Бильбао), Эрнест Нуама («Лион»), Принс Квабена Аду («Виктория» Пльзень).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

18 июня

Гана – Панама (02:00 по киевскому времени, «Бимо Филд», Торонто)

23 июня

Англия – Гана (23:00 по киевскому времени, «Джиллетт», Фоксборо)

28 июня

Хорватия – Гана (00:00 по киевскому времени, «Линкольн Файненшел Филд», Филадельфия)

Прогноз на групповой этап: третье место

ПАНАМА

В результате расширения количества участников мундиаля с 32 до 48, а также изменения квотирования, связанного в том числе и со странами-хозяйками турнира, квалификация в зоне КОНКАКАФ открыла возможности для ряда крайне мелких в футбольном плане национальных сборных сыграть на мировом первенстве. И сборная Панамы по прозвищу «Канальщики» оказалась одной из тех команд, которые воспользовались своим шансом.

В финальном раунде отбора зоны КОНКАКАФ Панама в группе с Сальвадором (3 очка), Гватемалой (8) и Суринамом (9) оказалась на первом месте, набрав 12 пунктов. Борьба в квартете была действительно непростой, но в целом «Канальщики» выглядели наиболее стабильной и качественной командой, хотя все равно ощущение абсолютной случайности в самом факте пребывания панамцев на ЧМ-2026 не покидает.

Отметим, что это лишь второй раз в истории, когда Панама сыграет на мировом первенстве. Впервые – на ЧМ-2018 – все ограничилось групповым этапом и вылетом сразу после него.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставником сборной Панамы является 53-летний Томас Кристиансен. Он родился и вырос в Дании, однако в юные годы ему посчастливилось перебраться в «Барселону», хотя впоследствии основную часть матчей в этом клубе форвард сыграл за вторую команду, а за основу «блаугранас» появлялся лишь в двух официальных матчах. Однако пребывание в каталонском клубе помогло Кристиансену даже сыграть 2 игры за сборную Испании. После этого его карьера футболиста пошла вниз – «Спортинг» Хихон, «Осасуна», «Расинг»… Заканчивал Томас в Германии в «Бохуме» и «Ганновере».

Тренерскую карьеру начал в 2013 году в «Аль-Джазире». Затем работал на Кипре, а в сезоне-2017/18 его даже занесло в «Лидс». Однако с «павлинами» не проработал и года, будучи уволенным за серию неудовлетворительных результатов команды в Чемпионшипе.

Сборную Панамы Кристиансен возглавил летом 2020 года. Работа с этой командой складывается для испанского специалиста весьма успешно. Помимо нынешнего выхода на чемпионат мира, Томас обеспечил «Канальщикам» четвертьфинал Кубка Америки-2024 (высшее достижение панамцев в истории турнира), второе место на Золотом Кубке КОНКАКАФ-2023 (повторение лучшего результата в истории команды) и существенное продвижение в рейтинге ФИФА.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидером и ключевой фигурой нынешней сборной Панамы, несмотря на присутствие в заявке 36-летнего ветерана Анибаля Годоя, все-таки является Адальберто Карраскилья из мексиканского «УНАМ Пумас».

Эксперты называют этого исполнителя ключевой фигурой в команде. На нем фактически держится весь центр полузащиты и, как следствие, переходные фазы в игре команды. Карраскилью нередко называют самым талантливым футболистом «Канальщиков», однако он к своим 27 годам все еще не играл в Европе на хорошем уровне. Хотя на Старом континенте Адальберто уже засветился – в 2019 году его подписала испанская «Картахена», где хавбек показал себя довольно неплохо, но в Европе не остался, так как был продан в американский «Хьюстон».

В январе 2025 года 3,4 миллиона евро за Карраскилью заплатил мексиканский «УНАМ Пумас», где хавбек выступает и поныне. От Адальберто еще большие надежды на ЧМ-2026 именно потому, что США и Мексика – это страны, которые прекрасно знакомы полузащитнику, и он вполне способен повести команду за собой. Хотя, конечно, против куда более мощных соперников на одной лишь психологии и лидерских качествах Карраскильи вряд ли панамцы «выедут»…

Заявка

Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Сесар Самудьо («Марафон»).

Защитники: Майкл Мурильо («Бешикташ»), Хосе Кордоба («Норвич»), Сесар Блэкман («Слован» Братислава), Эрик Дэвис («Пласа Амадор»), Карлос Харви («Миннесота Юнайтед»), Фидель Эскобар («Саприсса»), Андрес Андраде (ЛАСК), Родерик Миллер («Туран»), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла-Гуайра»), Эдгардо Фаринья («пари нижний новгород»), Джовани Рамос («Пуэрто-Кабельо»).

Полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («УНАМ Пумас»), Эдгар Йоэль Барсенас («Масатлан»), Хосе Луис Родригес («Хуарес»), Кристиан Мартинес («Ирони» Кирьят-Шмона), Сесар Янис («Кобресаль»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Исмаэль Диас («Леон»).

Нападающие: Асариас Лондоньо («Универсидад Католика»), Хосе Фахардо («Универсидад Католика»), Сесилио Уотерман («Универсидад де Консепсьон»), Томас Родригес («Саприсса»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

18 июня

Гана – Панама (02:00 по киевскому времени, «Бимо Филд», Торонто)

24 июня

Панама – Хорватия (02:00 по киевскому времени, «Бимо Филд», Торонто)

28 июня

Панама – Англия (00:00 по киевскому времени, «Метлайф», Ист-Ратерфорд)

Прогноз на групповой этап: четвертое место