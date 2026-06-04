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  4. Месяц до завершения карьеры. Модрич передумал
Италия
04 июня 2026, 21:14 |
1309
0

Месяц до завершения карьеры. Модрич передумал

Лука Модрич намерен завязать с карьерой игрока

04 июня 2026, 21:14 |
1309
0
Месяц до завершения карьеры. Модрич передумал
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич
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Звездный полузащитник «Милана» Лука Модрич склоняется к завершению профессиональной футбольной карьеры после чемпионата мира 2026 года.

Хорват был глубоко разочарован тем, что «Милан» не попал в Лигу чемпионов, и после нескольких дней размышлений, возможно, решил, что пришло время завершить свою историческую карьеру.

Перед заключительным матчем сезона 40-летний футболист всерьез рассчитывал еще на год остаться на «Сан-Сиро», но провальный поединок 38-го тура оставил «Милан» без Лиги чемпионов и руководства с непонятными перспективами.

Модрич провел один сезон с «россонери» после 13 лет в «Реале». Именно в «королевский клуб» на руководящую должность его зовет президент «бланкос» Флорентино Перес.

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Лука Модрич Милан сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Николо Скира
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