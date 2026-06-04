Собирает легенд. Перес пригласил в Реал топ-игрока

По информации испанских СМИ, хавбек Милана и сборной Хорватии Лука Модрич может не волноваться за свое будущее после завершения карьеры.

Президент Реала Флорентино Перес уже пообещал игроку, который не так давно был одним из лидеров мадридцев, место в руководстве клуба.

При этом Модричу дали гарантию, что он будет заниматься тем, чем ему самому интересно. Пересу важно, чтобы человек с авторитетом и знаниями был среди менеджмента.

Сам Лука еще официально не объявил о завершении карьеры, но может сделать это после ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что место в руководстве клуба предложено еще одному важному в прошлом игроку Реала – Тони Кроосу.