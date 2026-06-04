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Испания
04 июня 2026, 17:59 | Обновлено 04 июня 2026, 18:02
318
0

Собирает легенд. Перес пригласил в Реал топ-игрока

Модрич может получить место в руководстве клуба

04 июня 2026, 17:59 | Обновлено 04 июня 2026, 18:02
318
0
Собирает легенд. Перес пригласил в Реал топ-игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
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По информации испанских СМИ, хавбек Милана и сборной Хорватии Лука Модрич может не волноваться за свое будущее после завершения карьеры.

Президент Реала Флорентино Перес уже пообещал игроку, который не так давно был одним из лидеров мадридцев, место в руководстве клуба.

При этом Модричу дали гарантию, что он будет заниматься тем, чем ему самому интересно. Пересу важно, чтобы человек с авторитетом и знаниями был среди менеджмента.

Сам Лука еще официально не объявил о завершении карьеры, но может сделать это после ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что место в руководстве клуба предложено еще одному важному в прошлом игроку Реала – Тони Кроосу.

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
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