Таблица ЧМ-2026. Все сыграли 1:1, в группе B установлено полное равенство
Оба матча стартового тура в этом квартете завершились вничью
Вечером 13 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 с участием сборных Катара и Швейцарии.
Поединок на стадионе Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе (штат Калифорния) завершился вничью (1:1)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 17-й минуте Брель Эмболо реализовал пенальти для швейцарцев, а Буалем Хухи сравнял счет на 90+4 минуте для сборной Катара.
Днем ранее вничью с таким же счетом сыграли Канада и Босния (1:1).
Все 4 команды квартете взяли по одному очку в стартовых матчах. В группе установлено полное равенство.
Турнирное положение: Швейцария, Канада, Катар, Босния и Герцеговина (по 1 очку, мячи 1:1).
Турнирная таблица группы B
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Канада – 88%, Швейцария – 82%, Босния и Герцеговина – 60%, Катар – 38%
Дальнейшее расписание матчей группы B:
- 18 июня. Швейцария – Босния и Герцеговина, Канада – Катар
- 24 июня. Швейцария – Канада, Босния и Герцеговина – Катар
Чемпионат мира 2026. Группа B. 1-й тур, 13 июня 2026
Санта-Клара (штат Калифорния), Ливайс Стэдиум
22:00. Катар – Швейцария – 1:1
Гол: Буалем Хухи, 90+4 – Брель Эмболо, 17 (пен)
Видео голов и обзор матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кендзера вернется в киевскую команду
Преимущество подопечных Якина было огромным, но надо забивать, а не транжирить