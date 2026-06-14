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Чемпионат мира
14 июня 2026, 00:17 | Обновлено 14 июня 2026, 00:58
472
0

Таблица ЧМ-2026. Все сыграли 1:1, в группе B установлено полное равенство

Оба матча стартового тура в этом квартете завершились вничью

14 июня 2026, 00:17 | Обновлено 14 июня 2026, 00:58
472
0
Таблица ЧМ-2026. Все сыграли 1:1, в группе B установлено полное равенство
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 13 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 с участием сборных Катара и Швейцарии.

Поединок на стадионе Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе (штат Калифорния) завершился вничью (1:1)

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На 17-й минуте Брель Эмболо реализовал пенальти для швейцарцев, а Буалем Хухи сравнял счет на 90+4 минуте для сборной Катара.

Днем ранее вничью с таким же счетом сыграли Канада и Босния (1:1).

Все 4 команды квартете взяли по одному очку в стартовых матчах. В группе установлено полное равенство.

Турнирное положение: Швейцария, Канада, Катар, Босния и Герцеговина (по 1 очку, мячи 1:1).

Турнирная таблица группы B

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Канада – 88%, Швейцария – 82%, Босния и Герцеговина – 60%, Катар – 38%

Дальнейшее расписание матчей группы B:

  • 18 июня. Швейцария – Босния и Герцеговина, Канада – Катар
  • 24 июня. Швейцария – Канада, Босния и Герцеговина – Катар

Чемпионат мира 2026. Группа B. 1-й тур, 13 июня 2026

Санта-Клара (штат Калифорния), Ливайс Стэдиум

22:00. Катар – Швейцария – 1:1

Гол: Буалем Хухи, 90+4 – Брель Эмболо, 17 (пен)

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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