Способна ли Бразилия вновь стать великой?

Прошло почти четверть века с того момента, когда сборная Бразилии по футболу в последний раз становилась сильнейшей командой планеты. На ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее «селесао» в финале благодаря дублю Роналдо обыграли Германию (2:0), став первыми в истории пятикратными чемпионами мира. После того бразильцы предприняли пять попыток снова замахнуться на мировое «золото», но… Их максимумом с тех пор остается четвертое место на домашнем ЧМ-2014, а в остальных четырех случаях Бразилия неизменно сходила с пути уже после четвертьфиналов…

Во многом по этой причине в наше время у бразильской сборной становится все меньше и меньше болельщиков по всему миру. Если ранее игра Ромарио, Ривалдо, Роналдо или Роналдиньо завораживала почитателей футбола из разных уголков планеты, буквально заставляя сопереживать «селесао» и делая эту команду второй любимой на уровне национальных сборных после родной, то сегодня… Сегодня сборная Бразилии дошла до того момента, что в начале пути на ЧМ-2026 ее даже не включают в список из главных претендентов на титул, отдавая преимущество французам, испанцам, англичанам и даже самым принципиальным соперникам «селесао» аргентинцам, но никак не «наследникам Пеле».

Внутри самой Бразилии, что можно легко найти в общедоступных источниках, нынче также присутствует куда больше скепсиса, нежели оптимизма, относительно выступлений «селесао» на чемпионате мира. После тяжелейшего поражения со счетом 1:7 в полуфинале от Германии на домашнем мундиале в 2014 году фанаты сборной Бразилии получили существенную психологическую травму, отойти от которой не могут и до сегодняшнего дня.

Фактически в самой Бразилии нынче также не так и много людей, которые искренне считают (не верят, а именно считают!), что их национальной команде по силам выиграть мировое первенство, финальная часть которого проходит на полях США, Мексики и Канады. Критики видят, что количество проблем, которые накрыли бразильский футбол в последние годы, очень значительно и это не позволяет «селесао» действительно на равных соперничать, а то и обыгрывать европейские топ-сборные.

Сборные Испании, Франции, Англии и Германии действительно за последние пару десятилетий проделали гигантскую работу, что и вылилось в их гегемонию над бразильцами не только в физическом и тактическом, но даже и в техническом плане. Пока в самой Бразилии полагались исключительно на природный талант своих исполнителей, европейцы масштабировали изменения в работе своих молодежных систем, вкладывая значительные средства в их развитие и соответствие избранным стратегиям.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо, Роналдо, Ривалдо (слева направо)

Вряд ли сегодня кто-то будет спорить, что нынешняя сборная Бразилии и близко не располагает футболистами такого уровня как Роналдо, Роналдиньо или Ривалдо, блиставшими на ЧМ-2002. Пришедшие на их место Винисиус Жуниор, Габриэль Мартинелли и Рафинья пока абсолютно не дотягивают до того уровня влияния на результаты команды, который имело славное «Трио Р». Да и рекордсмен «селесао» по количеству забитых мячей за команду 34-летний Неймар, вокруг которого было немало разговоров относительно справедливости включения в заявку на ЧМ-2026, также в итоге так и не реализовал свой талант на полную и не сумел повести за собой партнеров в битве за «золото» мирового первенства.

Впрочем, несмотря на то, что в нынешней сборной Бразилии отсутствуют звезды первой величины, сопоставимые по уровню с кем-то из уже упоминавшегося «Трио Р», Бразилия продолжает оставаться главным экспортером талантов в мировом футболе. По исследованиям аналитиков CIES Football, в период с 2020 по 2025 годы Бразилия имела 3020 своих футболистов, выступавших за рубежом. За ней с показателем в 2293 игрока следует Франция, что в целом хорошо показывает существующий «экспортный» разрыв между странами-лидерами.

Кроме того, в последнем на текущий момент финале Лиги чемпионов, в котором сошлись «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен», в заявке оказалось сразу пятеро бразильцев. Что правда, в стартовых составах вышли только двое – по одному центрбеку с каждой из сторон.

Также бразильский рынок продолжает оставаться очень интересным для лучших клубов европейского футбола. Гранды, представляющие Старый континент, уже давно имеют масштабные сети селекционеров и скаутов в Бразилии, что позволяет им еще на самых ранних этапах находить наиболее талантливых и перспективных игроков. Часть из них в юном возрасте уезжает за рубеж, что в самой стране также видят большой проблемой. Якобы из-за столь раннего отъезда юные бразильцы впоследствии утрачивают самобытный стиль игры, что лишает «селесао» одного из главных своих козырей по сравнению с европейцами.

Есть внутри Бразилии и другое мнение, почему тамошний футбол перестал быть конкурентным на международном уровне. Скептики отмечают, что если в Европе еще с 90-х футбол стремительно превратился в крупный бизнес, привлекая миллиарды долларов в виде телетрансляций и прямых инвестиций из-за рубежа, то бразильские клубы продолжают страдать из-за отсутствия профессионализма в управлении и финансовых проблем, во многом возникающих по этой причине.

Еще пять лет назад в Бразилии был принят закон, поощряющий смену организационно-правовой формы в клубах с некоммерческих организаций, управляемых членами с правом голоса, в общества с ограниченной ответственностью. Тем самым предполагалось, что в бразильский футбол зайдут богатые инвесторы, которые смогут стать полноценными владельцами ряда клубов и наладят многие процессы по аналогии с теми, которые уже давно работают в Европе. Однако пока реформа в этом направлении двигается крайне медленно и единицы клубов решились на подобные трансформации, в том числе и из-за боязни нарваться на возмущение со стороны фанатов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что правда, определенные подвижки к лучшему в клубном бразильском футболе, главным бенефициаром которого и является национальная команда страны, происходят. По данным из СМИ, за минувший год клубы бразильской Серии А получили суммарную выручку в размере 2,8 миллиардов долларов. А это вдвое больше, чем в 2021-м, когда в силу вступил вышеупомянутый закон. Но долговая нагрузка в бразильских клубах все равно остается очень высокой – она выше, чем в немецкой Бундеслиге и испанской Ла Лиге.

Некоторые болельщики видят проблемы в сборной Бразилии следствием масштабных коррупционных скандалов, которые в недавнем прошлом возникали вокруг руководящего органа тамошнего футбола – Бразильской конфедерации футбола. Но есть и те, кто утверждает, что упадок национальной сборной связан с тем, что в стране попросту нет тренеров элитного уровня. В то время как на ЧМ-2026 будет аж шесть аргентинских специалистов, а например, тренеры из Португалии буквально разбросаны по всем чемпионатам Европы, Бразилия не будет представлена на нынешнем мировом первенстве ни единым тренером. Даже во главе самих «селесао» сейчас работает титулованный итальянец Карло Анчелотти.

Назначить Анчелотти руководителям бразильского футбола, как говорят, помогла уверенность в том, что идентичность сборной Англии была сформирована еще в 1930-х годах минувшего века, но произошло это под влиянием венгерских специалистов, которые внедряли современные тактические концепции. Тогда англичанам вернуться к истокам и вскоре ощутить собственное величие помогло именно обращение к иностранцам. Ныне Бразилия также решила довериться Анчелотти, который стал первым иностранцем во главе «селесао» с 1925 года, хотя месяц работы уругвайца Рамона Платеро мало кто оценивает всерьез и говорит, что Карло по факту вообще первый тренер-легионер для бразильцев.

Порадовать фанатов сборной Бразилии и поверить в силу и трофейные перспективы команды накануне старта на ЧМ-2026 может лишь тот факт, что в 1994 году мировое первенство также проходило на полях США, и тогда Бразилия стала чемпионом. Более того, до того момента «селесао» также как и сейчас оставались без «золота» мировых первенств ровно 24 года. Кто знает, возможно, иногда подобного рода совпадения действительно оказываются сильнее всех других факторов и проблем, становясь залогом большого и громкого триумфа…