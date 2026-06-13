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Лига Европы
13 июня 2026, 13:40 | Обновлено 13 июня 2026, 14:08
1567
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Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы

Обладатель Кубка Украины начнет выступление с Q1, жеребьевка – 16 июня

13 июня 2026, 13:40 | Обновлено 13 июня 2026, 14:08
1567
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Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
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Киевское Динамо как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы 2026/27.

Столичной команде предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап Лиги Европы.

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В случае неудачи в одном из раундов Лиги Европы – предусмотрен переход в Лигу конференций. Киевскую команду возглавляет главный тренер Игорь Костюк.

Столичный клуб будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1), где получил сеяный статус. Среди возможных соперников – 6 несеяных команд.

Потенциальные соперники Динамо в Q1 квалификации Лиги Европы

  • Жилина (Словакия)
  • Войводина (Сербия)
  • Университатя Клуж (Румыния)
  • Алюминий (Словения)
  • Дерри Сити (Ирландия)
  • Вестри (Исландия)

Жеребьевка первого раунда отбора Q1 Лиги Европы запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 ЛЕ пройдут 9 и 16 июля.

Далее жеребьевка второго раунда квалификации ЛЕ состоится 17 июня, на следующий день после жребия Q1. А поединки Q2 ЛЕ пройдут 23 и 30 июля.

На стадии Q2 Динамо будет несеяным и может получить в соперники даже португальскую Бенфику, за которую выступают украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Потенциальные соперники Динамо в Q2 квалификации Лиги Европы

  • Бенфика (Португалия)
  • Победитель пары Q1, в которой Ференцварош (Венгрия)
  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • Мидтьюлланд (Дания)
  • ПАОК (Греция)
  • Победитель пары Q1, в которой Карабах (Азербайджан)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Андерлехт (Бельгия)
  • Пафос (Кипр)

Динамо вышло в Лигу Европы 2026/27 благодаря победе в финале Кубка Украины 2025/26 над Черниговом, командой Первой лиги (3:1).

🏆 Посев в Q1 квалификации Лиги Европы

  • Сеяные: Фаренцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Хайдук Сплит (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)
  • Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)

🏆 Посев в Q2 квалификации Лиги Европы

  • Сеяные: Бенфика (Португалия), Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Мидтьюлланд (Дания), ПАОК (Греция), Карабах (Азербайджан), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Андерлехт (Бельгия), Пафос (Кипр)
  • Несеяные: Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Бешикташ (Турция), Твенте (Нидерланды), Хайдук Сплит (Хорватия), Тромсе (Норвегия), Санкт-Галлен (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), Хаммарбю (Швеция)

Инфографика. Посев в 1-м раунде квалификации Q1 Лиги Европы

Инфографика. Прогнозный посев во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы

Инфографика. Прогнозный посев в основном раунде Лиги Европы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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бажано не клуб з Ірландії чи Ісландії - далеко добиратись.
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+1
Все дуже складно виклали - чемпіонат зачепилівського району рівень цього "динамо"!
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0
1-й раунд мали б пройти без проблем, а от в 2-го вже може бути і серйозний суперник. 
ДК звісно вдалого жеребу, успішного виступу та пройти якомога далі в ЛЄ, але ... от не розумію навіщо розділяти жеребкування на 2 дня? (ну крім того щоб побільше заробити на рекламі та правах на трансляцію)
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-1
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