Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Обладатель Кубка Украины начнет выступление с Q1, жеребьевка – 16 июня
Киевское Динамо как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы 2026/27.
Столичной команде предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап Лиги Европы.
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В случае неудачи в одном из раундов Лиги Европы – предусмотрен переход в Лигу конференций. Киевскую команду возглавляет главный тренер Игорь Костюк.
Столичный клуб будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1), где получил сеяный статус. Среди возможных соперников – 6 несеяных команд.
Потенциальные соперники Динамо в Q1 квалификации Лиги Европы
- Жилина (Словакия)
- Войводина (Сербия)
- Университатя Клуж (Румыния)
- Алюминий (Словения)
- Дерри Сити (Ирландия)
- Вестри (Исландия)
Жеребьевка первого раунда отбора Q1 Лиги Европы запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 ЛЕ пройдут 9 и 16 июля.
Далее жеребьевка второго раунда квалификации ЛЕ состоится 17 июня, на следующий день после жребия Q1. А поединки Q2 ЛЕ пройдут 23 и 30 июля.
На стадии Q2 Динамо будет несеяным и может получить в соперники даже португальскую Бенфику, за которую выступают украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Потенциальные соперники Динамо в Q2 квалификации Лиги Европы
- Бенфика (Португалия)
- Победитель пары Q1, в которой Ференцварош (Венгрия)
- Виктория Пльзень (Чехия)
- Мидтьюлланд (Дания)
- ПАОК (Греция)
- Победитель пары Q1, в которой Карабах (Азербайджан)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Андерлехт (Бельгия)
- Пафос (Кипр)
Динамо вышло в Лигу Европы 2026/27 благодаря победе в финале Кубка Украины 2025/26 над Черниговом, командой Первой лиги (3:1).
🏆 Посев в Q1 квалификации Лиги Европы
- Сеяные: Фаренцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Хайдук Сплит (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)
- Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)
🏆 Посев в Q2 квалификации Лиги Европы
- Сеяные: Бенфика (Португалия), Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Мидтьюлланд (Дания), ПАОК (Греция), Карабах (Азербайджан), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Андерлехт (Бельгия), Пафос (Кипр)
- Несеяные: Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Бешикташ (Турция), Твенте (Нидерланды), Хайдук Сплит (Хорватия), Тромсе (Норвегия), Санкт-Галлен (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), Хаммарбю (Швеция)
Инфографика. Посев в 1-м раунде квалификации Q1 Лиги Европы
Инфографика. Прогнозный посев во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Инфографика. Прогнозный посев в основном раунде Лиги Европы
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