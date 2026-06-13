Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы

Киевское Динамо как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы 2026/27.

Столичной команде предстоит пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап Лиги Европы.

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В случае неудачи в одном из раундов Лиги Европы – предусмотрен переход в Лигу конференций. Киевскую команду возглавляет главный тренер Игорь Костюк.

Столичный клуб будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1), где получил сеяный статус. Среди возможных соперников – 6 несеяных команд.

Потенциальные соперники Динамо в Q1 квалификации Лиги Европы

Жилина (Словакия)

Войводина (Сербия)

Университатя Клуж (Румыния)

Алюминий (Словения)

Дерри Сити (Ирландия)

Вестри (Исландия)

Жеребьевка первого раунда отбора Q1 Лиги Европы запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 ЛЕ пройдут 9 и 16 июля.

Далее жеребьевка второго раунда квалификации ЛЕ состоится 17 июня, на следующий день после жребия Q1. А поединки Q2 ЛЕ пройдут 23 и 30 июля.

На стадии Q2 Динамо будет несеяным и может получить в соперники даже португальскую Бенфику, за которую выступают украинские футболисты Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Потенциальные соперники Динамо в Q2 квалификации Лиги Европы

Бенфика (Португалия)

Победитель пары Q1, в которой Ференцварош (Венгрия)

Виктория Пльзень (Чехия)

Мидтьюлланд (Дания)

ПАОК (Греция)

Победитель пары Q1, в которой Карабах (Азербайджан)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Андерлехт (Бельгия)

Пафос (Кипр)

Динамо вышло в Лигу Европы 2026/27 благодаря победе в финале Кубка Украины 2025/26 над Черниговом, командой Первой лиги (3:1).

🏆 Посев в Q1 квалификации Лиги Европы

Сеяные : Фаренцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Хайдук Сплит (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)

: Фаренцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф Тирасполь (Молдова), (Украина), Хайдук Сплит (Хорватия), ЦСКА София (Болгария) Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)

🏆 Посев в Q2 квалификации Лиги Европы

Сеяные: Бенфика (Португалия), Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Мидтьюлланд (Дания), ПАОК (Греция), Карабах (Азербайджан), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Андерлехт (Бельгия), Пафос (Кипр)

Бенфика (Португалия), Ференцварош (Венгрия), Виктория Пльзень (Чехия), Мидтьюлланд (Дания), ПАОК (Греция), Карабах (Азербайджан), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Андерлехт (Бельгия), Пафос (Кипр) Несеяные: Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Бешикташ (Турция), Твенте (Нидерланды), Хайдук Сплит (Хорватия), Тромсе (Норвегия), Санкт-Галлен (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), Хаммарбю (Швеция)

Инфографика. Посев в 1-м раунде квалификации Q1 Лиги Европы

Инфографика. Прогнозный посев во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы

Инфографика. Прогнозный посев в основном раунде Лиги Европы