Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
25 мая 2026, 12:10 | Обновлено 25 мая 2026, 12:54
Жеребьевка стартовых раундов Лиги Европы 2026/27 состоятся 16 и 17 июня

ФК Динамо

Определены 6 потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации (Q1) Лиги Европы 2026/27.

После победы Шерифа над Зимбру (2:0) в финале Кубка Молдовы произошли небольшие изменения в посеве ЛЕ.

Динамо вышло в Лигу Европы 2026/27 благодаря победе в финале Кубка Украины над Черниговом (3:1).

Киевская команда будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1), где получило сеяный статус. Среди возможных соперников в Q1 – 6 несеяных команд.

Потенциальные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы:

  • Жилина (Словакия)
  • Войводина (Сербия)
  • Университатя Клуж (Румыния)
  • Алюминий (Словения)
  • Дерри Сити (Ирландия)
  • Вестри (Исландия)

А вот во 2-м раунде отбора к ЛЕ, с большой вероятностью, Динамо будет среди несеяных.

Потенциальные соперники Динамо в Q2 Лиги Европы:

  • Бенфика (Португалия)
  • Ференцварош (Венгрия)
  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • Мидтьюлланд (Дания)
  • ПАОК (Греция)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Маккаби Т-А (Израиль), если выиграет финал Кубка Израиля против Хапоэля Б-Ш
  • Андерлехт (Бельгия)
  • Пафос (Кипра), если выиграет финал Кубка Кипра против Аполлона Лимасол

Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, Динамо нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4).

В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций.

Жеребьевка Q1 Лиги Европы 2026/27 состоится 16 июня, матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 июля. Жеребьевка Q2 пройдет 17 июня, матчи намечены на на 23 и 30 июля.

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

🔹 Сеяные команды:

  • Ференцварош (Венгрия)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Шериф Тирасполь (Молдова)
  • Динамо Киев (Украина)
  • Хайдук Сплит (Хорватия)
  • ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные команды:

  • Жилина (Словакия)
  • Войводина (Сербия)
  • Университатя Клуж (Румыния)
  • Алюминий (Словения)
  • Дерри Сити (Ирландия)
  • Вестри (Исландия)

Посев в квалификации Q1 Лиги Европы

Посев в квалификации Q2 Лиги Европы

Дирижер атак. Игрок Динамо стал лучшим ассистентом сезона УПЛ
Динамо пропустило 700-й мяч в чемпионатах Украины
ФОТО. Будет трансфер? Яремчук вернулся в Украину
Николай Степанов
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Черноморец попрощается с воспитанником Динамо, который не нужен Григорчуку
Я за Алюміній, не було ще феросплавів
Жесть, які топові колективи у Q2
Алюміній повинен ДК хлопнути ще в першому таймі на класі. Як то кажуть на мажорній ноті...
Такі реалії малята.
Динамо зараз як Металург Донецьк 20 років тому. Тому якщо якимсь чином проповзе в ЛК, то це буде чудово
Тільки Алюміниій! Якщо ні, то відмовляємось! Ми ж потужні і нас багато!
