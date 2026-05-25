Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2
Жеребьевка стартовых раундов Лиги Европы 2026/27 состоятся 16 и 17 июня
Определены 6 потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации (Q1) Лиги Европы 2026/27.
После победы Шерифа над Зимбру (2:0) в финале Кубка Молдовы произошли небольшие изменения в посеве ЛЕ.
Динамо вышло в Лигу Европы 2026/27 благодаря победе в финале Кубка Украины над Черниговом (3:1).
Киевская команда будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1), где получило сеяный статус. Среди возможных соперников в Q1 – 6 несеяных команд.
Потенциальные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы:
- Жилина (Словакия)
- Войводина (Сербия)
- Университатя Клуж (Румыния)
- Алюминий (Словения)
- Дерри Сити (Ирландия)
- Вестри (Исландия)
А вот во 2-м раунде отбора к ЛЕ, с большой вероятностью, Динамо будет среди несеяных.
Потенциальные соперники Динамо в Q2 Лиги Европы:
- Бенфика (Португалия)
- Ференцварош (Венгрия)
- Виктория Пльзень (Чехия)
- Мидтьюлланд (Дания)
- ПАОК (Греция)
- Карабах (Азербайджан)
- Маккаби Т-А (Израиль), если выиграет финал Кубка Израиля против Хапоэля Б-Ш
- Андерлехт (Бельгия)
- Пафос (Кипра), если выиграет финал Кубка Кипра против Аполлона Лимасол
Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, Динамо нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4).
В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций.
Жеребьевка Q1 Лиги Европы 2026/27 состоится 16 июня, матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 июля. Жеребьевка Q2 пройдет 17 июня, матчи намечены на на 23 и 30 июля.
🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1
🔹 Сеяные команды:
- Ференцварош (Венгрия)
- Карабах (Азербайджан)
- Шериф Тирасполь (Молдова)
- Динамо Киев (Украина)
- Хайдук Сплит (Хорватия)
- ЦСКА София (Болгария)
🔹 Несеяные команды:
- Жилина (Словакия)
- Войводина (Сербия)
- Университатя Клуж (Румыния)
- Алюминий (Словения)
- Дерри Сити (Ирландия)
- Вестри (Исландия)
Посев в квалификации Q1 Лиги Европы
Посев в квалификации Q2 Лиги Европы
