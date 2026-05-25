Квалификация Лиги Европы. Определены возможные соперники Динамо в Q1 и Q2

Определены 6 потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации (Q1) Лиги Европы 2026/27.

После победы Шерифа над Зимбру (2:0) в финале Кубка Молдовы произошли небольшие изменения в посеве ЛЕ.

Динамо вышло в Лигу Европы 2026/27 благодаря победе в финале Кубка Украины над Черниговом (3:1).

Киевская команда будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1), где получило сеяный статус. Среди возможных соперников в Q1 – 6 несеяных команд.

Потенциальные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы:

Жилина (Словакия)

Войводина (Сербия)

Университатя Клуж (Румыния)

Алюминий (Словения)

Дерри Сити (Ирландия)

Вестри (Исландия)

А вот во 2-м раунде отбора к ЛЕ, с большой вероятностью, Динамо будет среди несеяных.

Потенциальные соперники Динамо в Q2 Лиги Европы:

Бенфика (Португалия)

Ференцварош (Венгрия)

Виктория Пльзень (Чехия)

Мидтьюлланд (Дания)

ПАОК (Греция)

Карабах (Азербайджан)

Маккаби Т-А (Израиль), если выиграет финал Кубка Израиля против Хапоэля Б-Ш

Андерлехт (Бельгия)

Пафос (Кипра), если выиграет финал Кубка Кипра против Аполлона Лимасол

Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, Динамо нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4).

В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций.

Жеребьевка Q1 Лиги Европы 2026/27 состоится 16 июня, матчи этой стадии запланированы на 9 и 16 июля. Жеребьевка Q2 пройдет 17 июня, матчи намечены на на 23 и 30 июля.

🏆 Лига Европы 2026/27. Квалификация Q1

🔹 Сеяные команды:

Ференцварош (Венгрия)

Карабах (Азербайджан)

Шериф Тирасполь (Молдова)

Динамо Киев (Украина)

Хайдук Сплит (Хорватия)

ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные команды:

Посев в квалификации Q1 Лиги Европы

Посев в квалификации Q2 Лиги Европы

