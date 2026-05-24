Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 15:03 | Обновлено 24 мая 2026, 15:30
Динамо в этом сезоне осталось без медалей, но взяло Кубок Украины

ФК Полесье

24 мая завершился последний, 30-й тур Украинской Премьер-лиги.

В последний день турнира определены обладатели серебряных и бронзовых наград.

Черкасский ЛНЗ переиграл Оболонь (1:0) и сенсационно занял второе место в сезоне

Житомирское Полесье благодаря победе над Рухом (2:0) отфиксировалотретью позицию в УПЛ.

Киевское Динамо, хотя и победило Кудровку (3:2), в этом сезоне осталось без медалей, но взяло Кубок Украины.

Ранее донецкий Шахтер закончил чемпионский сезон поражением от Колоса (0:1).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (72 очка), ЛНЗ (60), Полесье (59), Динамо (57), Металлист 1925 (51), Колос (49), Кривбасс (48), Заря (46).

В зоне переходных матчей финишировали: Кудровка (28) и Рух (21). Вылетели из УПЛ: Александрия (17) и Полтава (13).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27

  • Шахтер (как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд
  • Динамо (победитель Кубка Украины) – Лига Европы, 1-й раунд
  • ЛНЗ и Полесье (2-е и 3-е места УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 30-й тур

  • 🔹 21.05. 15:30. Шахтер – Колос – 0:1
  • 🔹 23.05. 13:00. Александрия – Кривбасс – 1:1
  • 🔹 23.05. 15:30. Эпицентр – Полтава – 0:0
  • 🔹 23.05. 18:00. Карпаты – Заря – 1:2
  • 🔹 24.05. 13:00. Верес – Металлист 1925 – 0:1
  • 🔹 24.05. 13:00. Динамо – Кудровка – 3:2
  • 🔹 24.05. 13:00. Оболонь – ЛНЗ Черкассы – 0:1
  • 🔹 24.05. 13:00. Полесье – Рух – 2:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 30 18 6 6 39 - 17 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 60
3 Полесье 30 18 5 7 51 - 21 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 59
4 Динамо Киев 30 17 6 7 66 - 36 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 57
5 Металлист 1925 30 13 12 5 36 - 19 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 51
6 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49
7 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48
8 Заря 30 12 10 8 42 - 36 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 46
9 Карпаты Львов 30 10 11 9 40 - 31 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 41
10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32
11 Верес 30 7 10 13 26 - 40 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 31
12 Оболонь 30 7 10 13 28 - 49 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 31
13 Кудровка 30 7 7 16 32 - 48 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 28
14 Рух Львов 30 6 3 21 20 - 51 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 21
15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17
16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13
Николай Степанов
Бажаю від щирого серця ЛНЗ не повторити долі Олександрії.
Хочеться вірити що і Полісся  і ЛНЗ, та й можливо Металіст 1925 - не команди на сезон-два, а зможуть нарешті на роки створити гідну конкуренцію Шахтарю та Динамо (щоправда таке як останній сезон, скоріше Динамо їм конкуренцію намагалося створити, однак це опускання на землю киян в цьому сезоні дуже корисне, адже, можливо, Суркіси нарешті зрозуміють, що від колись грізного клубу залишилася тільки назва, і почнуть щось кардинально змінювати)!!!
🎆🎆Вітаємо Черкаси!
Для Донецка реально крутой юбилейный сезон вышел! ТРИ КОМПЛЕКТА золота:
🥇⚒️УПЛ
🥇⚒️U19
🥇⚒️U17
🎉🎉🎉🥳
Помнится, при тренерства Блохина, четвертое место расценивалось как унижение некогда великого клуба. Сейчас же, можно смело сказать, что Динамки отскочили... Ведь могли занять места за харьковчанами и Кривбассом, если бы не всякие уловки шубных магнатов.
Це був неймовірний сезон неймовірного Шахтаря. Тепер чекаємо всі на неймовірну Лігу Чемпіонів! 
Надіюсь наступного сезону ДК повторить свій рекорд цього сезону, але вже без кубка. Ну і стабільно останнє місце в єврокубках ЛК третій рік підряд.
На більше ця команда не здатна.
Все на своих местах.красавцы💪
Та не буде в цих двох команд якісного підсилення для цього потрібно десятки мільйонів.І тренерів потрібно інших.Для майбутніх клубів самий реальний шанс виграти кубок,і грошей побільше.А так у нас футбол двох клубів як Шотландія.В кожного футболу своя специфіка.На рівні збірних ще можна.У Європі є приклади,а на рівні клубів це екзотики.Хоча на рівні топ 5 є винятки.
А вот составил МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ по ВСЕМ ШЕСТИ возврастным категориям лиг Украины:
🇺🇦
Шахтёр🥇🥇🥇🥈🥈🥈
Рух🥇🥇🥇🥉
ЛНЗ🥈🥈
Динамо🥈🥉🥉
Полесье🥉
Верес🥉
Карпаты🥉
