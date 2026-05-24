Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу

24 мая завершился последний, 30-й тур Украинской Премьер-лиги.

В последний день турнира определены обладатели серебряных и бронзовых наград.

Черкасский ЛНЗ переиграл Оболонь (1:0) и сенсационно занял второе место в сезоне

Житомирское Полесье благодаря победе над Рухом (2:0) отфиксировалотретью позицию в УПЛ.

Киевское Динамо, хотя и победило Кудровку (3:2), в этом сезоне осталось без медалей, но взяло Кубок Украины.

Ранее донецкий Шахтер закончил чемпионский сезон поражением от Колоса (0:1).

Топ-8 УПЛ: Шахтер (72 очка), ЛНЗ (60), Полесье (59), Динамо (57), Металлист 1925 (51), Колос (49), Кривбасс (48), Заря (46).

В зоне переходных матчей финишировали: Кудровка (28) и Рух (21). Вылетели из УПЛ: Александрия (17) и Полтава (13).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27

Шахтер (как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд

Динамо (победитель Кубка Украины) – Лига Европы, 1-й раунд

ЛНЗ и Полесье (2-е и 3-е места УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 30-й тур

🔹 21.05. 15:30. Шахтер – Колос – 0:1

– 0:1 🔹 23.05. 13:00. Александрия – Кривбасс – 1:1

🔹 23.05. 15:30. Эпицентр – Полтава – 0:0

🔹 23.05. 18:00. Карпаты – Заря – 1:2

🔹 24.05. 13:00. Верес – Металлист 1925 – 0:1

🔹 24.05. 13:00. Динамо – Кудровка – 3:2

🔹 24.05. 13:00. Оболонь – ЛНЗ Черкассы – 0:1

🔹 24.05. 13:00. Полесье – Рух – 2:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 30 22 6 2 71 - 21 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка 17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк 13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 72 2 ЛНЗ 30 18 6 6 39 - 17 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ 18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ 13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 60 3 Полесье 30 18 5 7 51 - 21 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов 18.05.26 Заря 0:0 Полесье 12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 59 4 Динамо Киев 30 17 6 7 66 - 36 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка 16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев 13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка 09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 57 5 Металлист 1925 30 13 12 5 36 - 19 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 1925 16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр 12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 51 6 Колос Ковалевка 30 13 10 7 30 - 25 21.05.26 Шахтер Донецк 0:1 Колос Ковалевка 17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь 13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 49 7 Кривбасс 30 13 9 8 53 - 46 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс 17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк 12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 48 8 Заря 30 12 10 8 42 - 36 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря 18.05.26 Заря 0:0 Полесье 12.05.26 Александрия 1:2 Заря 09.05.26 Заря 1:1 Металлист 1925 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 46 9 Карпаты Львов 30 10 11 9 40 - 31 23.05.26 Карпаты Львов 1:2 Заря 17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес 12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов 08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 41 10 Эпицентр 30 8 8 14 36 - 45 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава 16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр 12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 32 11 Верес 30 7 10 13 26 - 40 24.05.26 Верес 0:1 Металлист 1925 17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес 12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 31 12 Оболонь 30 7 10 13 28 - 49 24.05.26 Оболонь 0:1 ЛНЗ 17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь 13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь 09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 31 13 Кудровка 30 7 7 16 32 - 48 24.05.26 Динамо Киев 3:2 Кудровка 18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ 14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов 08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 28 14 Рух Львов 30 6 3 21 20 - 51 24.05.26 Полесье 2:0 Рух Львов 17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия 14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов 09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 21 15 Александрия 30 3 8 19 24 - 58 23.05.26 Александрия 1:1 Кривбасс 17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия 12.05.26 Александрия 1:2 Заря 08.05.26 Полесье 2:1 Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 17 16 Полтава 30 2 7 21 23 - 74 23.05.26 Эпицентр 0:0 Полтава 16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев 13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава 10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 13 Полная таблица

