Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Колос на выезде обыграл горняков со счетом 1:0
21 мая стартовал последний, 30-й тур Украинской Премьер-лиги.
В четверг прошел матч Шахтера с Колосом, а остальные поединки запланированы на 23 и 24 мая
Шахтер закончил чемпионский сезон поражением от Колоса (0:1). Единственный в матче гол забил Ардит Тахири на 49-й минуте.
Это был последний матч в профи-футболе для хавбека Колоса Тараса Степаненко, экс-игрока Шахтера.
Основная интрига – борьба за 2-е и 3-е место. ЛНЗ опережает Полесье на одно очко, а Динамо отстает от волков на два пункта и сохраняет шансы на бронзу. У Динамо остался поединок против Кудровки, Полесье сыграет против Руха, а соперником ЛНЗ станет Оболонь.
Топ-8 УПЛ: Шахтер (72 очка), ЛНЗ (57), Полесье (56), Динамо (54), Колос (49), Металлист 1925 (48), Кривбасс (47), Заря (43).
В зоне переходных матчей: Кудровка (28), Рух (21). Пока что Кудровка сохраняет шансы на то, чтобы избежать плей-оф, для этого ей надо обыграть Динамо в последнем туре и рассчитывать на поражения конкурентов. Досрочно вылетели: Александрия (16) и Полтава (12).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27
- Шахтер (как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд
- Динамо (победитель Кубка Украины) – Лига Европы, 1-й раунд
- ЛНЗ и Полесье (2-е и 3-е места УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига. 29-й тур
- 🔹 21.05. 15:30. Шахтер – Колос – 0:1
- 🔹 23.05. 13:00. Александрия – Кривбасс
- 🔹 23.05. 15:30. Эпицентр – Полтава
- 🔹 23.05. 18:00. Карпаты – Заря
- 🔹 24.05. 13:00. Верес – Металлист 1925
- 🔹 24.05. 13:00. Динамо – Кудровка
- 🔹 24.05. 13:00. Оболонь – ЛНЗ Черкассы
- 🔹 24.05. 13:00. Полесье – Рух
🏆 Турнирная таблица УПЛ
А для легенды Степаненко последний матч и дали уйти победителем.
Нам совершенно не обидно😇