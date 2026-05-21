  4. Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 17:36 | Обновлено 21 мая 2026, 17:46
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко

Колос на выезде обыграл горняков со счетом 1:0

ФК Колос. Тарас Степаненко

21 мая стартовал последний, 30-й тур Украинской Премьер-лиги.

В четверг прошел матч Шахтера с Колосом, а остальные поединки запланированы на 23 и 24 мая

Шахтер закончил чемпионский сезон поражением от Колоса (0:1). Единственный в матче гол забил Ардит Тахири на 49-й минуте.

Это был последний матч в профи-футболе для хавбека Колоса Тараса Степаненко, экс-игрока Шахтера.

Основная интрига – борьба за 2-е и 3-е место. ЛНЗ опережает Полесье на одно очко, а Динамо отстает от волков на два пункта и сохраняет шансы на бронзу. У Динамо остался поединок против Кудровки, Полесье сыграет против Руха, а соперником ЛНЗ станет Оболонь.

Топ-8 УПЛ: Шахтер (72 очка), ЛНЗ (57), Полесье (56), Динамо (54), Колос (49), Металлист 1925 (48), Кривбасс (47), Заря (43).

В зоне переходных матчей: Кудровка (28), Рух (21). Пока что Кудровка сохраняет шансы на то, чтобы избежать плей-оф, для этого ей надо обыграть Динамо в последнем туре и рассчитывать на поражения конкурентов. Досрочно вылетели: Александрия (16) и Полтава (12).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27

  • Шахтер (как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд
  • Динамо (победитель Кубка Украины) – Лига Европы, 1-й раунд
  • ЛНЗ и Полесье (2-е и 3-е места УПЛ) – Лига конференций, 2-й раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 29-й тур

  • 🔹 21.05. 15:30. Шахтер – Колос – 0:1
  • 🔹 23.05. 13:00. Александрия – Кривбасс
  • 🔹 23.05. 15:30. Эпицентр – Полтава
  • 🔹 23.05. 18:00. Карпаты – Заря
  • 🔹 24.05. 13:00. Верес – Металлист 1925
  • 🔹 24.05. 13:00. Динамо – Кудровка
  • 🔹 24.05. 13:00. Оболонь – ЛНЗ Черкассы
  • 🔹 24.05. 13:00. Полесье – Рух

🏆 Турнирная таблица УПЛ

При нормальном судействе недоклюб их села Счастливое даже в пятерку бы не попал. Эта игра еще одно доказательство. Да, и все ржавые в сборной полнейший шлак, что доказано еще раз бондаренком и назариной попаданием из убойных позиций вратарю Колоса в руки. Ну а про бондаря я вообще промолчу...
ШД напевно вже подумки був у відпустці
Та пох як зіграв Шахтар,  вони чемпіони
Кращий опорник збірної України- сука!
Ну согласитесь, ребята. У молодых горняков ещё сотни матчей впереди, сотни побед впереди!!!😜
А для легенды Степаненко последний матч и дали уйти победителем.
Нам совершенно не обидно😇
