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10 июня 2026, 10:50 | Обновлено 10 июня 2026, 10:57
384
0

Левый Берег в УПЛ, Александрия вылетела, гол Месси, разгромная победа U-17

Главные новости за 9 июня на Sport.ua

10 июня 2026, 10:50 | Обновлено 10 июня 2026, 10:57
384
0
Левый Берег в УПЛ, Александрия вылетела, гол Месси, разгромная победа U-17
ФК Левый Берег
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 9 июня.

1A. Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Левый Берег и Кудровка получили путевки в элитный дивизион

1B. Вернулись в элитный дивизион. Левый Берег победил Александрию
Аисты по сумме двух поединков переиграли горожан и оформили выход в УПЛ

1C. Драматичный финал сезона. Кудровка в серии пенальти одолела Агробизнес
Кудровка остается в УПЛ, а соперники снова сыграют в Первой лиге

2A. Аргентина разгромила Исландию, Месси вышел на замену и забил пенальти
Состоялись товарищеские матчи накануне старта мундиаля

2B. Венгрия обыграла Казахстан. Большой курьез: камера сорвалась, упала на поле
Одним из авторов голов стал хавбек Ливерпуля Доминик Собослаи

3A. Все решил один гол. Определен победитель Балтийского кубка 2026
В финале Эстония обыграла Литву, а в матче за бронзу Фареры одолели Латвию

3B. Драма, камбек и гол на 90+4. Определен первый финалист плей-офф за Ла Лигу
Альмерия в напряженном полуфинале вырвала победу у Кастельона со счетом 3:2

4A. Отбор ЧЕ. Украина U17 разгромила Албанию U17, но значения это уже не имело
Ранее сине-желтые проиграли Латвии U-17 и потеряли шансы на победу в группе

4B. Украина U-18 завершила международный турнир победой над Турцией U-18
Единственный гол ударом головой забил Иван Багрий на 28-й минуте

5A. Достойно с чемпионками. Женская сборная Украины проиграла Англии
Украинки завершили групповой раунд без набранных очков

5B. Второе разгромное поражение. Украина WU-19 пропустила 5 мячей от США WU-18
Сине-желтые опять неудачно сыграли против фаворита на сборах в Болгарии

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Чеберко перешел в Лос-Анджелес. Создан украинский дуэт
Украинский защитник покинул Коламбус и будет играть вместе со Смоляковым

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Имад Ашур нашел новый клуб после Полесья
Украинский специалист стал ассистентом главного тренера в Лиепая из Латвии

6C. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с игроком основы
Амбросий Чачуа остается во львовском клубе

7A. Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Даяна уверенно одолела Сару Бейлек в двух сетах

7B. Марта Костюк снялась с турнира WTA 500 в Лондоне
Украинская теннисистка должна была сыграть матч против Мики Стойсавлевич

8. Сборная Украины стартует в Лиге наций по волейболу. Состав, соперники и задачи
Сине-желтая команда готовится ко второму сезону в элите

9. Аномальная гонка в Монако. Провал Расселла и Леклера, идеальный Антонелли
Андреа Кими опережает напарника на 68 очков

10A. Игроки, для которых ЧМ-2026 станет последним в карьере
Рассказ о футболистах, которые вскоре завершат карьеру

10. ЧМ-2026. Группа I: Холанд против Мбаппе, не чемпион КАН и туристы
В квартете сыграют Франция, Норвегия, Сенегал и Ирак

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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