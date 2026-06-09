Венгрия обыграла Казахстан. Большой курьез: камера сорвалась, упала на поле

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9 июня 2026 года в Дебрецене на стадионе Надьердей состоялся товарищеский матч.

Сборная Венгрии обыграла команду Казахстана со счетом 3:1.

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Во время матча случился курьезный момент – камера-паук сорвалась и упала на поле.

Первый тайм завершился с перевесом гостей, на 9-й минуте Казахстан открыл счет, забил Сергей Малый.

Во втором тайме Венгрия полностью перевернула игру, голы забили Доминик Собослаи (хавбек Ливерпуля), Андрас Шафер, Раймунд Тот.

Товарищеский матч

Дебрецен (Венгрия), 9 июня 2026 г.

Венгрия – Казахстан – 3:1

Голы: Малый, 9 – Собослаи, 52, Шафер, 67, Тот, 90+3

Удаление: Максим Самородов, 63 (Казахстан)

Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Курьез: камера сорвалась и упала на поле. Венгрия обыграла Казахстан