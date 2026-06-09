Венгрия обыграла Казахстан. Большой курьез: камера сорвалась, упала на поле
Одним из авторов голов стал хавбек Ливерпуля Доминик Собослаи
9 июня 2026 года в Дебрецене на стадионе Надьердей состоялся товарищеский матч.
Сборная Венгрии обыграла команду Казахстана со счетом 3:1.
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Во время матча случился курьезный момент – камера-паук сорвалась и упала на поле.
Первый тайм завершился с перевесом гостей, на 9-й минуте Казахстан открыл счет, забил Сергей Малый.
Во втором тайме Венгрия полностью перевернула игру, голы забили Доминик Собослаи (хавбек Ливерпуля), Андрас Шафер, Раймунд Тот.
Товарищеский матч
Дебрецен (Венгрия), 9 июня 2026 г.
Венгрия – Казахстан – 3:1
Голы: Малый, 9 – Собослаи, 52, Шафер, 67, Тот, 90+3
Удаление: Максим Самородов, 63 (Казахстан)
Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Курьез: камера сорвалась и упала на поле. Венгрия обыграла Казахстан
События матча
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