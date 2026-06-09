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Международные товарищеские матчи
Венгрия
09.06.2026 20:00 – FT 3 : 1
Казахстан
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09 июня 2026, 22:40 | Обновлено 09 июня 2026, 23:08
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0

Венгрия обыграла Казахстан. Большой курьез: камера сорвалась, упала на поле

Одним из авторов голов стал хавбек Ливерпуля Доминик Собослаи

09 июня 2026, 22:40 | Обновлено 09 июня 2026, 23:08
435
0
Венгрия обыграла Казахстан. Большой курьез: камера сорвалась, упала на поле
Hungary Football
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9 июня 2026 года в Дебрецене на стадионе Надьердей состоялся товарищеский матч.

Сборная Венгрии обыграла команду Казахстана со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время матча случился курьезный момент – камера-паук сорвалась и упала на поле.

Первый тайм завершился с перевесом гостей, на 9-й минуте Казахстан открыл счет, забил Сергей Малый.

Во втором тайме Венгрия полностью перевернула игру, голы забили Доминик Собослаи (хавбек Ливерпуля), Андрас Шафер, Раймунд Тот.

Товарищеский матч

Дебрецен (Венгрия), 9 июня 2026 г.

Венгрия – Казахстан – 3:1

Голы: Малый, 9 – Собослаи, 52, Шафер, 67, Тот, 90+3

Удаление: Максим Самородов, 63 (Казахстан)

Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Курьез: камера сорвалась и упала на поле. Венгрия обыграла Казахстан

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Rajmund Toth (Венгрия), асcист Tamas Szucs.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Андраш Шефер (Венгрия), асcист Доминик Собослаи.
63’
Максим Самородов (Казахстан) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Венгрия), асcист Tamas Szucs.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Малый (Казахстан), асcист Максим Самородов.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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