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Армения
09.06.2026 18:00 – FT 1 : 1
Молдова
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09 июня 2026, 21:49 | Обновлено 09 июня 2026, 21:56
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ВИДЕО. Армения и Молдова устроили обмен голевыми атаками в конце игры

В товарищеском матче зафиксирована ничья, за гостей сыграл Владислав Бабогло

09 июня 2026, 21:49 | Обновлено 09 июня 2026, 21:56
45
0
ВИДЕО. Армения и Молдова устроили обмен голевыми атаками в конце игры
FFA
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9 июня 2026 года состоялся товарищеский матч между сборными Армении и Молдовы.

Поединок в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазген Саркисян завершился вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел без забитых мячей. Во втором тайме команды обменялись голами в концовке встречи.

На 89-й минуте счет открыла Армения, отличился Артур Серобян. В компенсированное время Молдова спасла матч, на 90+1 минуте забил Виктор Богачук.

В составе гостей весь матч сыграл капитан Владислав Бабогло – защитник Карпат, а вратарь Вереса Андрей Кожухарь остался в резерве.

Товарищеский матч

Ереван (Армения), 9 июня 2026

Армения – Молдова – 1:1

Голы: Серобян, 89 – Богачук, 90+1

Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Развязка матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Богачук (Молдова), асcист Nicky Clescenco.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Серобян (Армения), асcист Narek Hovhannisyan.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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