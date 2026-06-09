ВИДЕО. Армения и Молдова устроили обмен голевыми атаками в конце игры
В товарищеском матче зафиксирована ничья, за гостей сыграл Владислав Бабогло
9 июня 2026 года состоялся товарищеский матч между сборными Армении и Молдовы.
Поединок в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазген Саркисян завершился вничью (1:1).
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Первый тайм прошел без забитых мячей. Во втором тайме команды обменялись голами в концовке встречи.
На 89-й минуте счет открыла Армения, отличился Артур Серобян. В компенсированное время Молдова спасла матч, на 90+1 минуте забил Виктор Богачук.
В составе гостей весь матч сыграл капитан Владислав Бабогло – защитник Карпат, а вратарь Вереса Андрей Кожухарь остался в резерве.
Товарищеский матч
Ереван (Армения), 9 июня 2026
Армения – Молдова – 1:1
Голы: Серобян, 89 – Богачук, 90+1
Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Развязка матча
🇲🇩 Nicky Cleșcenco with a fine piece of skill to set up Moldova’s late equaliser as they earned a 1-1 draw against Armenia. pic.twitter.com/E0hdFGWvoE— Kilmarnock FC (@KilmarnockFC) June 9, 2026
События матча
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