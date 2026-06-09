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Латвия
09.06.2026 18:00 – FT 0 : 1
Фарерские острова
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09 июня 2026, 21:27 | Обновлено 09 июня 2026, 21:53
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Все решил один гол. Определен победитель Балтийского кубка 2026

В финале Эстония обыграла Литву, а в матче за бронзу Фареры одолели Латвию

09 июня 2026, 21:27 | Обновлено 09 июня 2026, 21:53
281
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Все решил один гол. Определен победитель Балтийского кубка 2026
Baltic Football New
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Завершился традиционный международный турнир Балтийский кубок с участием четырех сборных.

В нем приняло участие 4 сборные – к трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Фарерских островов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финальном матче в Таллинне Эстония обыграла Литву (1:0) благодаря голу Карела Мустмаа из греческого ПАОК на 80-й минуте и стала победителем турнира.

В поединке за третье место в Риге Фареры переиграли Латвию (1:0), гол забил Ганус Серенсен на 81-й минуте.

Ранее, 6 июня, в полуфинале в эстонском Пярну Эстония с минимальным перевесом обыграла Фареры (1:0), а в Каунасе Литва одолела Латвию по пенальти (1:1, пен. 5:4).

Балтийский кубок 2026

Решающие матчи, 9 июня 2026.

🔹 Финал, Таллин (Эстония)

19:00. Эстония – Литва – 1:0

Гол: Карел Мустмаа, 80

🔹 Матч за бронзу. Рига (Латвия)

18:00. Латвия – Фарерские острова – 0:1

Гол: Ганус Серенсен, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Ханус Сёренсен (Фарерские острова), асcист Йоаннес Бьярталид.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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турнір аутсайдерів Європи, конкурент дивізіону D Ліги націй. Най буде. Все-одно зміни в рейтингу ФІФА від цих матчів -  мінімальні.
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