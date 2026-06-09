Все решил один гол. Определен победитель Балтийского кубка 2026

Завершился традиционный международный турнир Балтийский кубок с участием четырех сборных.

В нем приняло участие 4 сборные – к трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Фарерских островов.

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В финальном матче в Таллинне Эстония обыграла Литву (1:0) благодаря голу Карела Мустмаа из греческого ПАОК на 80-й минуте и стала победителем турнира.

В поединке за третье место в Риге Фареры переиграли Латвию (1:0), гол забил Ганус Серенсен на 81-й минуте.

Ранее, 6 июня, в полуфинале в эстонском Пярну Эстония с минимальным перевесом обыграла Фареры (1:0), а в Каунасе Литва одолела Латвию по пенальти (1:1, пен. 5:4).

Балтийский кубок 2026

Решающие матчи, 9 июня 2026.

🔹 Финал, Таллин (Эстония)

19:00. Эстония – Литва – 1:0

Гол: Карел Мустмаа, 80

🔹 Матч за бронзу. Рига (Латвия)

18:00. Латвия – Фарерские острова – 0:1

Гол: Ганус Серенсен, 81