Все решил один гол. Определен победитель Балтийского кубка 2026
В финале Эстония обыграла Литву, а в матче за бронзу Фареры одолели Латвию
Завершился традиционный международный турнир Балтийский кубок с участием четырех сборных.
В нем приняло участие 4 сборные – к трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Фарерских островов.
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В финальном матче в Таллинне Эстония обыграла Литву (1:0) благодаря голу Карела Мустмаа из греческого ПАОК на 80-й минуте и стала победителем турнира.
В поединке за третье место в Риге Фареры переиграли Латвию (1:0), гол забил Ганус Серенсен на 81-й минуте.
Ранее, 6 июня, в полуфинале в эстонском Пярну Эстония с минимальным перевесом обыграла Фареры (1:0), а в Каунасе Литва одолела Латвию по пенальти (1:1, пен. 5:4).
Балтийский кубок 2026
Решающие матчи, 9 июня 2026.
🔹 Финал, Таллин (Эстония)
19:00. Эстония – Литва – 1:0
Гол: Карел Мустмаа, 80
🔹 Матч за бронзу. Рига (Латвия)
18:00. Латвия – Фарерские острова – 0:1
Гол: Ганус Серенсен, 81
События матча
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