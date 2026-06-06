Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил один гол. Определена финальная пара Балтийского кубка
Международные товарищеские матчи
Эстония
06.06.2026 18:00 – FT 1 : 0
Фарерские острова
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
06 июня 2026, 20:39 | Обновлено 06 июня 2026, 21:52
285
0

Все решил один гол. Определена финальная пара Балтийского кубка

Эстония минимально переиграла Фареры и сыграет в финале с Литвой

06 июня 2026, 20:39 | Обновлено 06 июня 2026, 21:52
285
0
Все решил один гол. Определена финальная пара Балтийского кубка
Estonian Football
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Продолжается традиционный международный турнир Балтийский кубок с участием четырех сборных.

К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Фарерских островов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В полуфинальном матче в эстонском Пярну Эстония с минимальным перевесом обыграла Фареры (1:0).

Ранее в первом полуфинале в Каунасе Литва одолела Латвию по пенальти (1:1, пен. 5:4) и вышла в финал.

В решающем поединке Балтийского кубка 9 июня в 18:00 Литва сыграет против Эстонии.

Балтийский кубок 2026

1/2 финала, 6 июня 2026. Пярну (Эстония)

18:00. Эстония – Фарерские острова – 1:0

Голы: Тони Варьюнд, 66

Видео гола и обзор матча

Фотогалерея

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Tony Varjund (Эстония), асcист Патрик Кристал.
По теме:
Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ
Наследие Петракова. Армения разошлась миром с Казахстаном
Балтийский кубок. Литва и Латвия определили финалиста в серии пенальти
сборная Латвии по футболу сборная Литвы по футболу сборная Эстонии по футболу сборная Фарерских островов по футболу видео голов и обзор Балтийский кубок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Теннис | 06 июня 2026, 18:01 80
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026

Майя Хвалиньска не сумела переиграть Мирру Андрееву

Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Футбол | 06 июня 2026, 07:01 7
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение

Киевляне хотят подписать Ольхового

Украинский теннисист: «Мужской теннис отстает, потому что в Украине война»
Теннис | 06.06.2026, 13:03
Украинский теннисист: «Мужской теннис отстает, потому что в Украине война»
Украинский теннисист: «Мужской теннис отстает, потому что в Украине война»
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Футбол | 06.06.2026, 08:00
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
«Браво, Инфантино». В Ираке сделали заявление после задержания капитана
Футбол | 06.06.2026, 19:57
«Браво, Инфантино». В Ираке сделали заявление после задержания капитана
«Браво, Инфантино». В Ираке сделали заявление после задержания капитана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
05.06.2026, 06:02
Бокс
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
05.06.2026, 06:12 3
Теннис
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
05.06.2026, 06:44 33
Футбол
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 23
Теннис
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 14
Теннис
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 40
Футбол
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 15
Футбол
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
06.06.2026, 07:27 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем