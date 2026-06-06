Все решил один гол. Определена финальная пара Балтийского кубка
Эстония минимально переиграла Фареры и сыграет в финале с Литвой
Продолжается традиционный международный турнир Балтийский кубок с участием четырех сборных.
К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Фарерских островов.
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В полуфинальном матче в эстонском Пярну Эстония с минимальным перевесом обыграла Фареры (1:0).
Ранее в первом полуфинале в Каунасе Литва одолела Латвию по пенальти (1:1, пен. 5:4) и вышла в финал.
В решающем поединке Балтийского кубка 9 июня в 18:00 Литва сыграет против Эстонии.
Балтийский кубок 2026
1/2 финала, 6 июня 2026. Пярну (Эстония)
18:00. Эстония – Фарерские острова – 1:0
Голы: Тони Варьюнд, 66
Видео гола и обзор матча
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