Все решил один гол. Определена финальная пара Балтийского кубка

Продолжается традиционный международный турнир Балтийский кубок с участием четырех сборных.

К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Фарерских островов.

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В полуфинальном матче в эстонском Пярну Эстония с минимальным перевесом обыграла Фареры (1:0).

Ранее в первом полуфинале в Каунасе Литва одолела Латвию по пенальти (1:1, пен. 5:4) и вышла в финал.

В решающем поединке Балтийского кубка 9 июня в 18:00 Литва сыграет против Эстонии.

Балтийский кубок 2026

1/2 финала, 6 июня 2026. Пярну (Эстония)

18:00. Эстония – Фарерские острова – 1:0

Голы: Тони Варьюнд, 66

Видео гола и обзор матча

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