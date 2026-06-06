Балтийский кубок. Литва и Латвия определили финалиста в серии пенальти
В решающем матче Литва сыграет против победителя пары Эстония – Фареры
Стартовал традиционный международный турнир Балтийский кубок с участием четырех сборных.
К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Фарерских островов.
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В первом полуфинале между Литвой и Латвией, которые состоялся 6 июня в Каунасе, понадобилась серия пенальти.
Победили хозяева поля (1:1, пен. 5:4) и вышли в финал Балтийского кубка.
В решающем поединке Литва сыграет против победителя пары Эстония – Фареры (полуфинальный матч стартовал в 18:00 в эстонском Пярну).
Балтийский кубок
1/2 финала, 6 июня
16:00. Каунас. Литва – Латвия – 1:1 (пен. 5:4)
Голы: Армандас Кучис, 28 – Максимс Тонишевс, 60
18:00. Пярну. Эстония – Фареры – матч продолжается
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