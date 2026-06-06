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06.06.2026 16:00 – FT 1 : 1
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06 июня 2026, 18:23 | Обновлено 06 июня 2026, 18:28
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0

Балтийский кубок. Литва и Латвия определили финалиста в серии пенальти

В решающем матче Литва сыграет против победителя пары Эстония – Фареры

06 июня 2026, 18:23 | Обновлено 06 июня 2026, 18:28
176
0
Балтийский кубок. Литва и Латвия определили финалиста в серии пенальти
LFF
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Стартовал традиционный международный турнир Балтийский кубок с участием четырех сборных.

К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Фарерских островов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом полуфинале между Литвой и Латвией, которые состоялся 6 июня в Каунасе, понадобилась серия пенальти.

Победили хозяева поля (1:1, пен. 5:4) и вышли в финал Балтийского кубка.

В решающем поединке Литва сыграет против победителя пары Эстония – Фареры (полуфинальный матч стартовал в 18:00 в эстонском Пярну).

Балтийский кубок

1/2 финала, 6 июня

16:00. Каунас. Литва – Латвия – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Армандас Кучис, 28 – Максимс Тонишевс, 60

18:00. Пярну. Эстония – Фареры – матч продолжается

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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