Балтийский кубок. Литва и Латвия определили финалиста в серии пенальти

Стартовал традиционный международный турнир Балтийский кубок с участием четырех сборных.

К трем постоянным участникам турнира присоединилась команда Фарерских островов.

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В первом полуфинале между Литвой и Латвией, которые состоялся 6 июня в Каунасе, понадобилась серия пенальти.

Победили хозяева поля (1:1, пен. 5:4) и вышли в финал Балтийского кубка.

В решающем поединке Литва сыграет против победителя пары Эстония – Фареры (полуфинальный матч стартовал в 18:00 в эстонском Пярну).

Балтийский кубок

1/2 финала, 6 июня

16:00. Каунас. Литва – Латвия – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Армандас Кучис, 28 – Максимс Тонишевс, 60

18:00. Пярну. Эстония – Фареры – матч продолжается

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