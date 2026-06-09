Международные товарищеские матчи
09.06.2026 21:00 - : -
Чемпионат мира09 июня 2026, 10:11 | Обновлено 09 июня 2026, 10:13
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Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 9 июня. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 9 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем
09 июня 2026, 10:11 | Обновлено 09 июня 2026, 10:13
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Вечером 9 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Футбольный мир готовится к главному футбольному турниру четырехлетия.
Товарищеские матчи. 9 июня 2026
- 18:00. Армения – Молдова
- 20:00. Венгрия – Казахстан
- 21:00. Азербайджан – Сан-Марино
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
18:00. Армения – Молдова
20:00. Венгрия – Казахстан
21:00. Азербайджан – Сан-Марино
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