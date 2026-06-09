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Чемпионат мира
09 июня 2026, 10:11 | Обновлено 09 июня 2026, 10:13
82
0

Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 9 июня. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 9 июня видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем

09 июня 2026, 10:11 | Обновлено 09 июня 2026, 10:13
82
0
Товарищеские матчи перед ЧМ-2026. Спарринги 9 июня. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 9 июня проходят товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию контрольных поединков перед мундиалем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Футбольный мир готовится к главному футбольному турниру четырехлетия.

Товарищеские матчи. 9 июня 2026

  • 18:00. Армения – Молдова
  • 20:00. Венгрия – Казахстан
  • 21:00. Азербайджан – Сан-Марино

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

18:00. Армения – Молдова

20:00. Венгрия – Казахстан

21:00. Азербайджан – Сан-Марино

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ЧМ-2026 по футболу товарищеские матчи смотреть онлайн сборная Армении по футболу сборная Молдовы по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Казахстана по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Сан-Марино по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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