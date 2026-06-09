9 июня на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна пройдет товарищеский матч национальных сборных Армении и Молдовы. Поединок начнется в 18:00 по европейскому времени.

Армения

Команда так никогда и не смогла никогда выйти на финальный турнир. На пике, когда был праймовый Мхитарян на поле, было разве что участие в стыковых поединках, причем неудачное. Так, в прошлом году, в рамках очередной квалификации, был вполне ожидаемый провал. В квартете с Португалией, Ирландией и Венгрией кавказцы были аутсайдерами, и так и закончили четвертыми, с тремя очками в шести поединках.

Сейчас, в этом календарном году, были пока что только товарищеские встречи. Сначала, в марте, уступили 1:2 дома белорусам. На прошлой неделе могли уступить и Казахстану на своем поле. Но там проявил себя Сперцян, который сумел оформить быстрый ответный гол после пропущенного в начале второго тайма - в итоге так и закончили 1:1.

Молдова

Сборная котировалась всегда даже ниже, чем ее нынешний соперник. Да, во время крайнего евроотбора было несколько громких успехов. А потом неплохо сыграли и в рамках Лиги Наций. Но в прошлом году снова закончили на последнем месте, ограничившись только одной ничьей, с Эстонией, проиграв как второй поединок с соперником из Балтии, так и все остальные поединки.

В 2026-м году молдаване начинали с продолжения серии поражений. В марте они уступили Литве дома, 0:2, и Кипру на выезде, 2:3. А на прошлой неделе удалось проявить свой характер, хотя и с оговорками: довольно скромным соседям, болгарам, дважды уступали в счете, но все же вырвали 2:2 - итоговый счет оформил Бабогло на 85-й минуте.

Статистика личных встреч

Всего было четыре очных поединка. Трижды было оформлено ничьи, и только однажды, в 2009-м, выигрывали молдаване, причем оформили тогда разгромные 4:1 на выезде.

Прогноз

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Букмекерские конторы считают, что армянам пора взять реванш. Ставим на то, что у них получится, и наконец-то будет оформлена первая за все время победа над этим соперником (коэффициент - 1,63).