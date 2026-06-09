ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с игроком основы
Амбросий Чачуа остается во львовском клубе
32-летний полузащитник Амбросий Чачуа официально продлил сотрудничество со львовским клубом «Карпаты».
Стороны договорились о подписании контракта до 30 июня 2028 года.
Амбросий – воспитанник «львов», который дебютировал за основную команду в 2013 году. Закрепиться в «Карпатах» Чачуа тогда не смог, поэтому отправился в поисках лучшей судьбы: «Акжайык» (Казахстан), «Торпедо» Кутаиси (Грузия), «Волынь» Луцк.
В «Карпаты» Чачуа вернулся в 2021 году, пройдя путь из Второй лиги в УПЛ.
На счету полузащитника 227 сыгранных матчей, 36 забитых мячей и 19 результативных передач во всех турнирах.
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