Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с игроком основы
Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 16:13 | Обновлено 09 июня 2026, 16:54
750
1

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с игроком основы

Амбросий Чачуа остается во львовском клубе

09 июня 2026, 16:13 | Обновлено 09 июня 2026, 16:54
750
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продлили контракт с игроком основы
Getty Images/Global Images Ukraine. Амбросий Чачуа
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

32-летний полузащитник Амбросий Чачуа официально продлил сотрудничество со львовским клубом «Карпаты».

Стороны договорились о подписании контракта до 30 июня 2028 года.

Амбросий – воспитанник «львов», который дебютировал за основную команду в 2013 году. Закрепиться в «Карпатах» Чачуа тогда не смог, поэтому отправился в поисках лучшей судьбы: «Акжайык» (Казахстан), «Торпедо» Кутаиси (Грузия), «Волынь» Луцк.

В «Карпаты» Чачуа вернулся в 2021 году, пройдя путь из Второй лиги в УПЛ.

На счету полузащитника 227 сыгранных матчей, 36 забитых мячей и 19 результативных передач во всех турнирах.

По теме:
С возвращением. Левый Берег победил Александрию
Борьба за место в УПЛ. Составы на последний матч сезона
Левый Берег – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Амбросий Чачуа Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига продление контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Бокс | 09 июня 2026, 04:13 2
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике

Американец похвалил украинского супертяжеловеса

Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09 июня 2026, 07:59 21
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб

Защитника предложили «Ливерпулю»

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Футбол | 09.06.2026, 00:05
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ФОТО. Динамо и New Balance представили новую форму на сезон 2026/27
Футбол | 09.06.2026, 10:22
ФОТО. Динамо и New Balance представили новую форму на сезон 2026/27
ФОТО. Динамо и New Balance представили новую форму на сезон 2026/27
Новости для Сафонова: вратарь ПСЖ готовится покинуть клуб и уйти в АПЛ
Футбол | 09.06.2026, 16:23
Новости для Сафонова: вратарь ПСЖ готовится покинуть клуб и уйти в АПЛ
Новости для Сафонова: вратарь ПСЖ готовится покинуть клуб и уйти в АПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Написали, що Амбросій залишається в клубі, ніби ним хтось десь окрім Вереса цікавився. Його залишили лише з поваги і за заслуги, але рівень він вже не тягне. 
Ответить
0
Популярные новости
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
У Эриксена возник разговор с игроком сборной Украины за секунды до падения
08.06.2026, 07:52 17
Футбол
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 4
Футбол
ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной
ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной
08.06.2026, 07:44 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Полесье пришли к общему решению
08.06.2026, 05:02
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем