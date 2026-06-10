Драма, камбек и гол на 90+4. Определен первый финалист плей-офф за Ла Лигу
Альмерия в напряженном полуфинале вырвала победу у Кастельона со счетом 3:2
Вечером 9 июня состоялся ответный матч полуфинала плей-офф Сегунды за выход в элитный дивизион.
В драматическом поединке Альмерия на домашнем стадионе победила Кастельон со счетом 3:2 (после ничьей 1:1 в первой игре).
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Первый тайм завершился с преимуществом хозяев, на 41-й минуте Адриан Эмбарба открыл счет.
Во втором тайме Кастельон забил дважды. На 57-й минуте отличился Алекс Калатрава, а на 69-й – Агустин Сиенра вывел гостей вперед.
Однако Альмерия сумела перевернуть игру. На 80-й минуте Алекс Муньос сравнял счет, а в компенсированное время Стефан Джодич на 90+4 минуте принес хозяевам победу (3:2).
Альмерия вышла в финал плей-офф за повышение в Ла Лигу. Соперником станет победитель пары Малага – Лас-Пальмас (1:0 в первой игре, 10 июня – ответный матч).
Сегунда. Плей-офф за выход в Ла Лигу
Полуфинал. Ответный матч, 10 июня 2026
Альмерия – Кастельон – 3:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Эмбарба, 41, Муньос, 80, Джодич, 90+4 – Калатрава, 57, Сиенра, 69
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