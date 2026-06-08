Битва за выход в Ла Лигу. Гол на вес золота: известный клуб рвется в элиту

Команда Малага одержала выездную победу над Лас-Пальмасом (1:0) в первом полуфинале плей-офф Сегунды.

Матчи плей-офф за выход в Ла Лигу состоялись 7 июня на стадионе Гран-Канария в Лас-Пальмасе.

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Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Давид Ларрубия получил передачу от Даниэля Лоренсо и принес Малазе важную победу (1:0).

Команда из Андалусии сделала шаг к выходу в финал плей-офф. Ответный матч состоится на поле Малаги 10 июня.

В другом полуфинале борьбу ведут Кастельон и Альмерия (первая игра – 1:1, ответный матч – 9 июня).

Сегунда. Плей-офф за повышение в классе. Полуфинал, первый матч

7 июня 2026. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания)

Лас-Пальмас – Малага – 0:1

Гол: Давид Ларрубия, 57

Видео гола и обзор матча

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