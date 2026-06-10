Аргентина разгромила Исландию, Месси вышел на замену и забил пенальти

В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.

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Аргентина нанесла поражение Исландии (3:0). Лионель Месси вышел на замену на 70-й минуте и сразу забил пенальти. Также отличились Валентин Барко и Тьяго Альмада.

В других матчах Венесуэла переиграла Ирак (2:0), Саудовская Аравия и Сенегал разошлись миром (0:0).

🏆 Товарищеские матчи. 10 июня 2026

Аргентина – Исландия – 3:0

Голы: Валентин Барко, 8, Лионель Месси, 72 (пен), Тьяго Альмада, 86

Ирак – Венесуэла – 0:2

Голы: Кристиан Кассерес, 17, Хесус Андрес Рамирес, 46

Саудовская Аравия – Сенегал – 0:0

ВИДЕО. Как Лионель Месси забил пенальти