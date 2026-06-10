Аргентина разгромила Исландию, Месси вышел на замену и забил пенальти
Состоялись товарищеские матчи накануне старта мундиаля
В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Спарринги играют как команды, которые готовятся к мундиалю, так и сборные, не попавшие на ЧМ-2026.
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Аргентина нанесла поражение Исландии (3:0). Лионель Месси вышел на замену на 70-й минуте и сразу забил пенальти. Также отличились Валентин Барко и Тьяго Альмада.
В других матчах Венесуэла переиграла Ирак (2:0), Саудовская Аравия и Сенегал разошлись миром (0:0).
🏆 Товарищеские матчи. 10 июня 2026
Аргентина – Исландия – 3:0
Голы: Валентин Барко, 8, Лионель Месси, 72 (пен), Тьяго Альмада, 86
Ирак – Венесуэла – 0:2
Голы: Кристиан Кассерес, 17, Хесус Андрес Рамирес, 46
Саудовская Аравия – Сенегал – 0:0
ВИДЕО. Как Лионель Месси забил пенальти
Our guide, always 𝑳𝒆𝒐 🇦🇷🤩 pic.twitter.com/GM1vjFJBRC— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 10, 2026
События матча
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