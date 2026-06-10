Аргентина – Исландия – 3:0. Как Месси забил пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча перед стартом ЧМ-2026
В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.
Сборная Аргентины нанесла поражение команде Исландии (3:0).
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Знаменитый форвард Лионель Месси вышел на замену на 70-й минуте и сразу забил пенальти.
Также у аргентинской сборной отличились Валентин Барко и Тьяго Альмада.
🏆 Товарищеские матчи
10 июня 2026. Оберн (штат Алабама). Jordan-Hare Stadium
Аргентина – Исландия – 3:0
Голы: Валентин Барко, 8, Лионель Месси, 72 (пен), Тьяго Альмада, 86
Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как Лионель Месси забил пенальти
Our guide, always 𝑳𝒆𝒐 🇦🇷🤩 pic.twitter.com/GM1vjFJBRC— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 10, 2026
События матча
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