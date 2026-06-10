Аргентина – Исландия – 3:0. Как Месси забил пенальти. Видео голов и обзор

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В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборная Аргентины нанесла поражение команде Исландии (3:0).

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Знаменитый форвард Лионель Месси вышел на замену на 70-й минуте и сразу забил пенальти.

Также у аргентинской сборной отличились Валентин Барко и Тьяго Альмада.

🏆 Товарищеские матчи

10 июня 2026. Оберн (штат Алабама). Jordan-Hare Stadium

Аргентина – Исландия – 3:0

Голы: Валентин Барко, 8, Лионель Месси, 72 (пен), Тьяго Альмада, 86

Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Как Лионель Месси забил пенальти