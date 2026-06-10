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Международные товарищеские матчи
Аргентина
10.06.2026 04:00 – FT 3 : 0
Исландия
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Чемпионат мира
10 июня 2026, 09:32 | Обновлено 10 июня 2026, 09:38
317
0

Аргентина – Исландия – 3:0. Как Месси забил пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча перед стартом ЧМ-2026

10 июня 2026, 09:32 | Обновлено 10 июня 2026, 09:38
317
0
Аргентина – Исландия – 3:0. Как Месси забил пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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В ночь с 9 на 10 июня состоялись товарищеские матчи накануне старта чемпионата мира 2026.

Сборная Аргентины нанесла поражение команде Исландии (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Знаменитый форвард Лионель Месси вышел на замену на 70-й минуте и сразу забил пенальти.

Также у аргентинской сборной отличились Валентин Барко и Тьяго Альмада.

🏆 Товарищеские матчи

10 июня 2026. Оберн (штат Алабама). Jordan-Hare Stadium

Аргентина – Исландия – 3:0

Голы: Валентин Барко, 8, Лионель Месси, 72 (пен), Тьяго Альмада, 86

Видео голов и обзор матча

ВИДЕО. Как Лионель Месси забил пенальти

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяго Альмада (Аргентина), асcист Родриго де Пауль.
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Аргентина).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Барко (Аргентина).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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