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Аргентина
10.06.2026 04:00 - : -
Исландия
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09 июня 2026, 08:36 |
114
0

Аргентина – Исландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится в ночь на 10 июня и начнется в 04:00 по Киеву

09 июня 2026, 08:36 |
114
0
Аргентина – Исландия. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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10 июня на Джордан-Хайр Стэдиум пройдет товарищеский матч национальных сборных Аргентины и Исландии. Поединок начнется в 04:00 по европейскому времени.

Аргентина

Команда долго была максимум второй на турнирах - в свое время финал проигрывали и уже с Месси на чемпионате мира. Все изменилось при нынешнем наставнике, Скалони. Он начинал с долгожданной победы на Копа Америка, но, главное, выиграл титул на предыдущем мундиале - пусть и пару раз в Катаре выигрывали серию пенальти, в том числе и в финале, с Францией.

Уже после того триумфа гранд смог не сбавлять обороты. Он защитил статус победителя Копы Америка и продемонстрировал лучший результат в квалификации среди всех в регионе КОНМЕБОЛ. А потом продолжили только побеждать уже в товарищеском формате. Не становится проблемой и то, что берегут лидеров во главе с Месси. С Гондурасом Лео так и остался на скамейке запасных, и ничего, оформили гроссмейстерские 2:0.

Исландия

Сборная выстрелила на Евро-2016 - представитель отдаленного острова с небольшим населением тогда вышла в футбол при яркой игре. Через два года получилось попробовать себя и на мундиале. Но это был последний успех - больше никуда так и не пробивались. Так, на позапрошлогодний Евро не пустили украинцы, оформив волевую победу. А потом им же уступили второе место в группе квалификации, хотя с Францией дома брали ничью.

Сейчас даже просто прервать безвыигрышную серию не получается. 2026-й год начинался с разгромного поражения, 0:4, от Мексики. В марте хотя бы оформили результативные ничьи, с Канадой (2:2) и Гаити (1:1). Ну, а закончили весну сухой, но хотя бы минимальной, 0:1, неудачей с Японией. И не верится, что эту полосу получится прервать сейчас.

Статистика личных встреч

В 2018-м году команды сыграли на чемпионате мира. И неожиданно дебютант взял ничью 1:1 с фаворитом из Латинской Америки.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.18 для Аргентины и 17.00 для Исландии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что сейчас у островитян есть шансы даже на ничью. Ставим на победу чемпионов мира с форой -2 гола (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Аргентина
10 июня 2026 -
04:00
Исландия
Фора Аргентины (-2) 1,75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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