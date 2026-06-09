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09 июня 2026, 14:53 | Обновлено 09 июня 2026, 15:11
368
0

Украина U-18 завершила международный турнир победой над Турцией U-18

Единственный гол ударом головой забил Иван Багрий на 28-й минуте

09 июня 2026, 14:53 | Обновлено 09 июня 2026, 15:11
368
0
Украина U-18 завершила международный турнир победой над Турцией U-18
УАФ
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Сборная Украины U-18 выиграла последний, 3-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.

9 июня в 13:00 сыграли команды Турция U-18 и Украина U-18 (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины выиграла матч благодаря голу, который ударом головой забил Иван Багрий на 28-й минуте.

Игру принимал городской стадион в хорватском городе Чаковец.

Ранее матч стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершился в нулевую ничью (0:0), а затем сине-желтые разошлись миром с Норвегией U-18 (1:1).

Украинская команда провела учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

Турнир юношеских сборных U-18

3-й тур, Чаковец (Хорватия), 9 июня 2026

Турция U-18 – Украина U-18 – 0:1

Гол: Иван Багрий, 28

Турция (старт): Йылмаз, Кетахте, Узтюрк, Башар, Куртал, Айылдыз, Ибик (к), Думан, Эркан, Хамамоглу, Али Ширин. Тренер: Вели Кавлак.

Украина: Баглай, Калюжный (к) (Залипка, 72), Онищук (Костюк, 81), Шерстюк, Кутья (Мельник, 45), Петровский (Густей, 46), Сухонос, Глют (Зубрий, 65), Джурабаев, Багрий (Боднар, 72), Меньшиков.

Запас: Голенков, Балакай, Максименко, Грищенко, Клименко. Главный тренер: Дмитрий Михайленко.

Арбитр: Иван Слунский (Хорватия).

Результаты матчей турнира

  • 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
  • 04.06. 12:00. Хорватия – Турция – 3:0 (Чаковец, городской стадион)
  • 04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец)
  • 06.06. 13:00. Норвегия – Украина – 1:1 (Мурско-Средишче, городской стадион)
  • 06.06. 18:30. Финляндия – Турция – 3:1 (Коториба, стадион Спортпарк)
  • 09.06. 13:00. Турция – Украина – 0:1 (Чаковец, городской стадион)
  • 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)

Видеозапись матча

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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