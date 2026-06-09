Украина U-18 завершила международный турнир победой над Турцией U-18
Единственный гол ударом головой забил Иван Багрий на 28-й минуте
Сборная Украины U-18 выиграла последний, 3-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.
9 июня в 13:00 сыграли команды Турция U-18 и Украина U-18 (0:1).
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Сборная Украины выиграла матч благодаря голу, который ударом головой забил Иван Багрий на 28-й минуте.
Игру принимал городской стадион в хорватском городе Чаковец.
Ранее матч стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершился в нулевую ничью (0:0), а затем сине-желтые разошлись миром с Норвегией U-18 (1:1).
Украинская команда провела учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.
Турнир юношеских сборных U-18
3-й тур, Чаковец (Хорватия), 9 июня 2026
Турция U-18 – Украина U-18 – 0:1
Гол: Иван Багрий, 28
Турция (старт): Йылмаз, Кетахте, Узтюрк, Башар, Куртал, Айылдыз, Ибик (к), Думан, Эркан, Хамамоглу, Али Ширин. Тренер: Вели Кавлак.
Украина: Баглай, Калюжный (к) (Залипка, 72), Онищук (Костюк, 81), Шерстюк, Кутья (Мельник, 45), Петровский (Густей, 46), Сухонос, Глют (Зубрий, 65), Джурабаев, Багрий (Боднар, 72), Меньшиков.
Запас: Голенков, Балакай, Максименко, Грищенко, Клименко. Главный тренер: Дмитрий Михайленко.
Арбитр: Иван Слунский (Хорватия).
Результаты матчей турнира
- 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
- 04.06. 12:00. Хорватия – Турция – 3:0 (Чаковец, городской стадион)
- 04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец)
- 06.06. 13:00. Норвегия – Украина – 1:1 (Мурско-Средишче, городской стадион)
- 06.06. 18:30. Финляндия – Турция – 3:1 (Коториба, стадион Спортпарк)
- 09.06. 13:00. Турция – Украина – 0:1 (Чаковец, городской стадион)
- 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)
Видеозапись матча
Инфографика
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