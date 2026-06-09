Сборная Украины U-18 проводит последний, 3-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.

9 июня в 13:00 играют команды Турция U-18 и Украина U-18.

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Игру принимает городской стадион в хорватском городе Чаковец.

Игра стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершилась в нулевую ничью (0:0), а затем сине-желтые разошлись миром с Норвегией U-18 (1:1).

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

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Турнир юношеских сборных U-18

Хорватия, 3–9 июня 2026

Расписание матчей (киевское время)

03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)

04.06. 12:00. Хорватия – Турция – 3:0 (Чаковец, городской стадион)

04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец)

– 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец) 06.06. 13:00. Норвегия – Украина – 1:1 (Мурско-Средишче, городской стадион)

– 1:1 (Мурско-Средишче, городской стадион) 06.06. 18:30. Финляндия – Турция – 3:1 (Коториба, стадион Спортпарк)

09.06. 13:00. Турция – Украина (Чаковец, городской стадион)

(Чаковец, городской стадион) 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)

Турция U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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