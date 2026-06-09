Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турция U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Турция U18
09.06.2026 13:00 - : -
УКРАИНА U18
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
09 июня 2026, 08:37 | Обновлено 09 июня 2026, 08:38
45
0

Турция U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 июня в 13:00 матч 3-го тура соревнований в Хорватии

09 июня 2026, 08:37 | Обновлено 09 июня 2026, 08:38
45
0
Турция U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Украины U-18 проводит последний, 3-й матч турнира юношеских команд в Хорватии.

9 июня в 13:00 играют команды Турция U-18 и Украина U-18.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игру принимает городской стадион в хорватском городе Чаковец.

Игра стартового тура между Финляндией U-18 и Украиной U-18 завершилась в нулевую ничью (0:0), а затем сине-желтые разошлись миром с Норвегией U-18 (1:1).

Украинская команда проводит учебно-тренировочный сбор в Хорватии под руководством Дмитрия Михайленко.

Турнир юношеских сборных U-18

Хорватия, 3–9 июня 2026

Расписание матчей (киевское время)

  • 03.06. 13:00. Хорватия – Норвегия – 2:2 (Лудбрег, городской стадион)
  • 04.06. 12:00. Хорватия – Турция – 3:0 (Чаковец, городской стадион)
  • 04.06. 14:00. Финляндия – Украина – 0:0 (Прететинец, стадион Дунжковец)
  • 06.06. 13:00. Норвегия – Украина – 1:1 (Мурско-Средишче, городской стадион)
  • 06.06. 18:30. Финляндия – Турция – 3:1 (Коториба, стадион Спортпарк)
  • 09.06. 13:00. Турция – Украина (Чаковец, городской стадион)
  • 09.06. 18:30. Финляндия – Норвегия (Коториба, стадион Спортпарк)

Турция U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

По теме:
Сборная Украины U18 разошлась миром с Норвегией U18 на турнире в Хорватии
Норвегия U-18 – Украина U-18. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав Украины U-18 на матч против Норвегии U-18
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-18 смотреть онлайн сборная Турции по футболу U-18 Турция - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова
Футбол | 09 июня 2026, 06:02 4
Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова
Жирона удивила покупателей ценой на Цыганкова

Клуб готов отпустить украинца только за 20 миллионов евро

Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Футбол | 09 июня 2026, 07:12 2
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной
Эриксен выступил с официальным заявлением после инцидента в игре с Украиной

Футболист сообщил, что с ним всё в порядке

Врач сборной Дании выступил с заявлением после инцидента с Эриксеном
Футбол | 08.06.2026, 08:38
Врач сборной Дании выступил с заявлением после инцидента с Эриксеном
Врач сборной Дании выступил с заявлением после инцидента с Эриксеном
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 09.06.2026, 07:59
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Франция – Северная Ирландия – 3:1. Хет-трик Олисе. Видео голов и обзор
Футбол | 09.06.2026, 07:18
Франция – Северная Ирландия – 3:1. Хет-трик Олисе. Видео голов и обзор
Франция – Северная Ирландия – 3:1. Хет-трик Олисе. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 14
Футбол
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 33
Теннис
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
Эвандер Холифилд сделал заявление об Александре Усике
09.06.2026, 04:13 2
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 32
Футбол
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем