ЧМ-2026. Группа I: Холанд против Мбаппе, НЕ чемпион КАН и туристы

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Дембеле не заслужил Золотой мяч. Еще один. По крайней мере, пока. Он и близко не был лучшим в «ПСЖ». В плей-офф ЛЧ каждый матч оформлял голевое действие Кварацхелия. Кроме финала: там «всего лишь» стал героем момента и заработал тот самый пенальти, благодаря которому именно французы выиграли кубок. В чемпионате Усман стартовал лишь в трети из максимума возможных матчей, а тот же Витинья сыграл вдвое больше минут, чем он. Дембеле забивал в решающих матчах весны, но был ли он в них убедителен? Нет. У него были лишь выдающиеся эпизоды, не матчи. Однако Грузия не едет на ЧМ, а Витинья играет на «не той» позиции, да еще и за более слабую сборную – и вот уже именно Усман является фаворитом на главную индивидуальную награду в футболе. Даже несмотря на то, что главная звезда сборной – Мбаппе. Потому что настолько много решает ЧМ. Именно здесь будет выигран ЗМ. И далеко не факт, что Усманом.

Группа I – одна из немногих на турнире, матчи которой будут иметь существенное влияние на распределение шансов на ЗМ. Потому что это группа смерти. Самая футбольная. В абзацах ниже я буду ее еще больше «облизывать». Прицельно каждую команду. Ну, почти каждую…

ФРАНЦИЯ

8 лет назад сборная уже побеждала на ЧМ, а ее лучшим футболистом на турнире был, пожалуй, Гризманн. Прошло немало времени, и Антуан больше не помогает этой команде. Эпоха новых лидеров. И, возможно, это даже не большая потеря, ведь сборная выигрывала ЧМ в 80-х и без Гризманна. Дважды играла в финалах. А сейчас еще и на каждый новый турнир везет все более и более «золотое» поколение. Состав Франции – вероятно, лучший на этом мундиале. Иметь в своем распоряжении Мбаппе – привилегия для тренера и сборной в целом. То же самое можно сказать и о Демебеле. Об Олисе. О Шерки. В случае каждого из названных речь идет об одном из лучших футболистов сезона. Говорят, Испания лучше как команда, а у Англии сильнее тренер, но какая разница, если у Франции полдюжины исполнителей, которые могут выиграть для нее любой матч в одиночку?

Для Франции этот мундиаль станет 17 в истории. Да, даже были случаи, когда она пропускала этот турнир, однако в последний раз – еще в прошлом веке. Для самой успешной сборной мира последних лет квалификация на ЧМ уже давно превратилась в формальность. В 6 матчах отбора она набрала 16 очков и пропустила всего 4 гола. У нее не было никакой конкуренции за первое место. Ближайшего преследователя, сборную Украины, она опередила на 6 очков и дважды обыграла. Скучные 2 года для Франции, на самом деле. Большим сборным нечем заняться от одного крупного турнира до другого. В какой-то момент от игры за национальную команду, чтобы сконцентрироваться на выступлениях в «Реале», отказывался даже Мбаппе – это многое говорит о футболе сборных. Единственный критерий оценки качества этой команды Франции – ее выступления на ЧЕ и ЧМ. На Евро уступила только Испании, на мундиале – только Аргентине.

Как и всегда, ключевой вопрос по французам: а смогут ли они реализовать весь потенциал своего состава на этот раз? Если да – титул их. Потому что слишком много звезд. При этом не только в атаке. В воротах – Меньян после выдающегося сезона в составе «Милана». В центре обороны – Упамекано и Салиба, едва ли не лучшие в мире на своей позиции. А еще Кунде. Чуамени. Рабьо. Если на бумаге самый слабый в стартовом составе твоей сборной – крутой в хорошие дни Тео Эрнандес, то у тебя лучшая сборная на турнире. Франция будет жаждать победы на мундиале. Ради тренера. Ради Мбаппе. Ради Золотого мяча для Дембеле. Ради реванша за 2022 год, когда было так близко. И ради доминирования. Потому что если после победы в 2018 и финала в 2022 будет еще один триумф, то вопрос о том, какая сборная является лучшей командой современности, окончательно отпадет.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Дидье Дешам будет руководить сборной Франции в последний раз в своей карьере. Он возглавил эту команду еще в 2012 году, чтобы провести с ней вместе 5 больших турниров. Предстоящий станет шестым. И это десятилетие – замечательное и для тренера, и для команды. Потому что был титул чемпионов мира. Потому что было несколько близких финалов. В конце концов, именно с Дешамом во главе сборная превратилась в ту, которая является фаворитом каждого крупного турнира. Однако после ЧМ он уйдет. Уйдет эпоха. Придет Зидан. Будет по-новому. ЧМ-2026 – момент прощания для Дидье со сборной. Он, что бы там ни случилось, уйдет с высоко поднятой головой. Но, если выиграет снова, сделает это как самый успешный в истории Франции. Как лучший. Как легенда, с которой будут сравнивать всех новых наставников команды на протяжении долгих десятилетий. Дешам ничего не может потерять на новом ЧМ – только приобрести. Он может быть смелым. И точно является самым опытным среди всех тренеров мундиаля.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Никаких интриг. Главной фигурой в этой сборной должен стать Мбаппе. Его сезон в клубе не убедил. А вот выступления на двух предыдущих чемпионатах мира – более чем. В 2018 году он стал лучшим молодым игроком. В 2022 забил три гола в финале, в котором Франция выглядела безнадёжно на фоне Аргентины. На ЧМ Мбаппе творит исторические вещи. У него уже 12 голов на мундиалях. При том, что он играл только на двух, а рекорд всех времен – 16. То есть обновление достижения Килианом – лишь вопрос времени. Игрок умеет на поле слишком много. Слишком крут индивидуально, что для этой Франции Дешама, где класс футболистов важнее командной структуры, является самым важным. Мбаппе заслужил быть здесь главным. И будет. В «ужасном» для себя сезоне забил более 40 голов. Пока играл под руководством Хаби, соперничал с Кейном за статус лучшего бомбардира Европы. Мбаппе – токсичный и ленивый, но он в форме. И для Франции именно это самое главное.

Для Килиана этот ЧМ – важный, в частности, и в контексте борьбы за Золотой мяч. Входит ли Мбаппе сейчас в число претендентов? Нет. Но у него топовая индивидуальная статистика, так что он будет… если приведет сборную к победе на ЧМ. Вспомните Месси в 2022 году. Лео тогда и близко не был лучшим в клубном сезоне, но гарантировал себе приз в Катаре. Мбаппе будет сложнее, ведь рядом с ним на поле и Олисе, и Дембеле. Оба провели сезон с клубами лучше. Поэтому для «черепашки» важно не просто стать чемпионом мира – а сделать это так, чтобы журналисты просто не могли связать этот триумф с фамилиями Майкла и Усмана. Мбаппе должен быть лучшим. С запасом. Забить больше. Выиграть для команды решающие матчи. Стать лучшим футболистом всего турнира. Килиан заинтересован не просто побеждать, а делать это красиво и ярко. Потому что Золотой мяч по-другому не выиграть. У нас есть шанс увидеть историческое выступление.

Преимущества и слабости

Слишком много топ-игроков с плохим характером – вот главная проблема этой сборной Франции. Мбаппе год назад отбирал капитанскую повязку у партнера. Действия Дешама? Никаких. Потому что ему не нужен конфликт с Килианом. Или же он не имеет на него влияния, тоже вариант. А тут еще и Мбаппе будет испытывать соблазн всегда перетягивать на себя… Дембеле – топ и командный игрок. Нюанс: только в «ПСЖ» Энрике. Там тренер нашел общий язык с футболистом. И то – не сразу, в том числе путем наказаний. Найдёт ли Дешам? Потому что если нет, то мы получим проблемную версию Усмана. Ту самую, которая в плохой день не заслуживала играть в стартовом составе даже в кризисной «Барселоне». А про Олисе не забыли? Этот вроде бы не конфликтный, но точно с характером и будто бы всегда расслабленный. Компани мотивировал того собираться на каждый матч. А Дешам сумеет? Нет уверенности, что Дидье справится со звездами атаки команды. И если нет – сборной будет тяжело.

Хорошая новость: эта Франция может выигрывать матчи со счетом 1:0. Опять. На победном турнире 2018 года сборная пропустила лишь 1 мяч за 3 тура группового этапа, в плей-офф сыграла на ноль дважды. В частности, против звездной Бельгии (1:0). В Катаре «не пошло» из-за плохой обороны в финале, но теперь она будет лучше. Теперь в защите команды звезды мирового футбола в форме, на воротах – вратарь-герой. С Дембеле, Мбаппе, Дуэ, Шерки и Олисе эта Франция будет забивать практически всегда. Если не в первые 90, то хоть раз в течение 120 минут – точно. Поэтому для побед в матчах на выбывание будет достаточно просто играть на ноль. И это реально. Особенно если в какой-то момент Дешам плюнет на все и всех и начнет выпускать вместо кого-то из игроков атаки «рабочих лошадок». Рабьо на позиции левого вингера мы уже видели. В 2018 году в финале на этой позиции стартовал Матьюди. Эта Франция – не только об атаке.

Заявка

Вратари: Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»), Робен Риссер («Ланс»).

Защитники: Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Уильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария» Мюнхен), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»).

Полузащитники: Н’Голо Канте («Фенербахче»), Эммануэль Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Чуамени («Реал Мадрид»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), Майкл Олисе («Бавария» Мюнхен), Маркус Тюрам («Интер»).

Ориентировочный состав

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

НОРВЕГИЯ

У сборной Норвегии вайб Португалии середины прошлого десятилетия. Состав тоже неплохой, но не звездный. Однако в ней играет один из лучших футболистов мира. Тогда у Португалии был Роналду, у Норвегии сейчас – Холанд. Ни та команда, ни эта не считались и не считаются соответственно топовыми. Скандинавы так и вообще до Эрлинга были постоянными середняками. За всю историю сыграли на ЧМ лишь трижды, причем в последний раз – аж в прошлом веке. В каждой из 3 попыток не прошли дальше 1/8 финала. Если на мундиале 2026 года Норвегия выиграет в основное время 4 матча, то одержит больше побед на текущем ЧМ, чем за все предыдущие вместе взятые (было 3, каждый раз – ровно по 1). Для сборной квалификация на турнир – большое достижение. Уже герои. Но ведь… можно еще лучше, разве нет?

Буду настаивать, что Норвегия – лучшая команда всей квалификации к ЧМ. Потому что ленивые фавориты в основном выигрывали благодаря классу у более слабых, а скандинавы не пустили на турнир сборную Италии. Причем как! Дважды разгромили соперника (3:0 и 4:1). Даже на его поле. Даже со Спалетти во главе Италии один раз. Норвегия забила 37 голов в 8 турах. Может, из-за слабых соперников? Да, но та же Италия отличилась лишь 21 раз: а что ей мешало? Просто нужно принять, что атака этой команды – топовая. И это не только Холанд. Еще и, например, Эдегор, которого в сборной не сдерживают прагматичные установки Артеты. Серлот. Нуса. Даже тот же Рюерсон, который в этом сезоне отдал в одной только Бундеслиге в составе «Боруссии» 15 ассистов, хотя он всего лишь крайний защитник! Норвегия может забивать не только благодаря Эрлингу. Этот атакующий состав довольно вариативный. Поэтому и страшен.

Зачем сборная на ЧМ? Трудный вопрос. Вроде бы после пары десятилетий отсутствия на мундиалях не нужно ставить большие цели, а стоит лишь наслаждаться процессом… С другой стороны, после выдающейся квалификации и с лучшим составом в истории вроде бы можно и помечтать о большем. Чем этот состав хуже состава Португалии на Евро-2016, например? Нужно лишь найти своего Эдера в нужный момент. Если с легкостью проходишь Италию, то почему не можешь в хороший день, например, Бразилию или Нидерланды? Группа – тяжелая, но наличие Ирака в ней позволяет выйти дальше даже при условии поражения в двух других матчах. А дальше – удачный жребий и чудеса. На Норвегию ничего не давит, потому что сборная не является постоянным участником крупных турниров сборных. Но потенциал есть. И потолок этой команды до сих пор неизвестен. А вдруг вырастет в нечто монструозное? ЧМ даст ответ на этот вопрос.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Давайте сразу о неинтересном. Лидер – Холанд. В 8 турах отбора оформил 18 голевых действий, из которых 16 – забитые мячи. Огорчал всех и всегда. В Манчестере провел сильный год по голам, но еще – лучший по ассистам. 8 в чемпионате, некоторые из них – тонкие. Эрлинг существенно прибавил в командной игре. Теперь не только бомбардир. Благодаря ему можно выходить из-под прессинга. С его пасов комфортно забивать другим. Но бомбардиром он остается до сих пор: уже преодолел отметку в 50 голов за сезон за клуб и сборную. Были сезоны, когда Холанд отличился чаще. Но не было момента в его карьере, когда он был бы более полезен для команды, чем сейчас. Гвардиола вывел Эрлинга на новый уровень понимания футбола. И сборная будет этим пользоваться. Особенно в топ-матчах и в плей-офф. Теперь норвежец не исчезнет в решающих поединках. Возможно, не забьет ни в одном из них – но будет полезен. А тогда забьют другие.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Этой Норвегии как команды не было бы, если бы не Столе Сольбаккен. Мы знаем немало примеров лучших в истории страны поколений, которые так и не стали лучшими по спортивным результатам из-за неудачной работы тренеров национальных команд. Норвегии с этим повезло. Сольбаккен со сборной с 2020 года. Не прошла на 2 предыдущих крупных форума, но продолжала верить в тренера. Потому что футбол был. И развитие. И все понимали: осталось совсем немного. И вот Столе везет сборную на мундиаль после идеальной квалификации. Раньше, еще в нулевых, он был ассистентом в этой команде. Позже успел поработать в клубах Бундеслиги и АПЛ. Выиграл 12 различных трофеев во главе «Копенгагена». Заслужил и шанс в сборной, и, что даже важнее, время. А дальше – история. История о том, как нужно распоряжаться «золотым» поколением. Многим стоит поучиться.

Преимущества и слабости

Главное преимущество команды – наличие Холанда. В современном футболе нет другого нападающего, которого в штрафной площади стабильно опекали бы по 2–3 игрока. Так не играют ни против Кейна, ни против Мбаппе. А против Эрлинга будут. И не только аутсайдеры и середняки, но и, в частности, лучшие команды. Потому что одного защитника будет недостаточно. Например, тот же Упамекано имеет историю поражений Холанду в индивидуальных дуэлях на поле. Ему будет помогать Салиба – и партнеры Эрлинга будут чувствовать себя свободнее. Нуса сможет идти в дриблинг на одного, а не на двух-трех. Эдегор получит лишнюю секунду на принятие решения у чужой штрафной. Серлот просто останется один. Холанд – это страшно для обороны любой команды. Даже когда он не забивает. Да что там: даже когда не получает мяч. Норвегия на ЧМ может забить очень много голов благодаря Эрлингу, но без его прямого участия.

Оборона? Не слышали. Типичный случай, когда у сборной убедительная атака, а защита… ну, просто есть. Сильного вратаря нет, основной сидит на скамейке в «Севилье». Если в передней линии представители «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Арсенала», то в задней – «Брентфорда», «Вулверхэмптона» и «Болоньи». И самое страшное: эта защита годами не проходила проверки топ-сборными. На крупных турнирах не играла. В отборе – только Италия, в ЛН – квартеты С и В. То есть матчей против лучших почти не было. Опыта нет. И класса – тоже. Конечно, любая защита начинается с атаки (прессинг – обязателен), но против Франции, Англии, Испании и т.д. придется защищаться в том числе и на своей половине. А там – ноунеймы по сравнению с Холандом и Эдегором. Всего этого достаточно, чтобы сдержать Италию. Но вряд ли для чего-то большего. А сборные без обороны на ЧМ обычно далеко не заходят.

Заявка

Вратари: Орьян Нюланд («Севилья»), Эгил Сельвик («Уотфорд»), Сандер Тангвик («Гамбург»)

Защитники: Кристоффер Айер («Брентфорд»), Фредрик Бьоркан («Буде/Глимт»), Хенрик Фальхенер («Викинг»), Сондре Лангас («Дерби Каунти»), Торбьорн Хеггем («Болонья»), Маркус Педерсен («Торино»), Юлиан Рюерсон («Боруссия Дортмунд»), Давид Мёллер Вольфе («Вулверхэмптон»), Лео Эстигор («Дженоа»).

Полузащитники: Телониус Аасгорд («Рейнджерс»), Фредрик Аурснес («Бенфика»), Патрик Берг («Буде/Глимт»), Сандер Берге («Фулхэм»), Оскар Бобб («Фулхэм»), Мортен Торсбю («Кремонезе»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Йенс Петтер Гауге («Буде/Глимт»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Серлот («Атлетико» Мадрид), Йорген Странд Ларсен («Кристал Пэлас»).

Ориентировочный состав

СЕНЕГАЛ

Все, европейцы в квартете закончились – дальше только экзотика. Сенегал – чемпион КАН. Ну, почти. Чиновники говорят, что нет, но мы все все понимаем. По правилам футбола именно эта сборная была лучшей на турнире зимой. Ни разу не проиграла ни в отборе на него, ни на самом соревновании. В 7 матчах забила 13 голов, так что нет, это не «автобус» и не безыдейная команда, как часто бывает с лучшими коллективами этого континента. Но да, очень прагматичная: за 300 минут футбола в четвертьфинале, полуфинале и финале не пропустила. Ни одного гола. В частности, от Египта с Салахом и Марокко с Диасом в составе. Последнего соперника одолела на домашнем для него турнире – ментально очень сильная команда. А еще в жарких Штатах будет чувствовать себя намного лучше, чем европейцы, которые не привыкли к такой жаре. Норвежцы, вон, чуть ли не голыми тренируются. Сенегалу проще.

Умеет атаковать, защищаться, выигрывать матчи. В тонусе, потому что только недавно играл на крупном турнире. Сборную легко хвалить. За многое – но не за регулярное участие в ЧМ. До 2002 года Сенегал вообще не присутствовал на этом форуме. Тогда дебютировал – и снова взял длительную паузу от участия. Целых 16 лет. Все ради того, чтобы в 2018 году вернуться… навсегда? Потому что с тех пор команда не пропустила ни одного мундиаля. 4 года назад сыграли в плей-офф. А на новый турнир Сенегал квалифицировался как-то слишком легко: в 10 турах африканского отбора даже ни разу не проиграл. Да и трудно уступать, когда почти не пропускаешь: в ворота сборной влетело всего 3 гола за целых 15 часов футбола. Слабый секстет с лишь ДР Конго в качестве конкурента. После расширения ЧМ топ-сборным в африканской квалификации совершенно скучно.

Я уже писал об этом, когда представлял сборную Марокко, но повторюсь: Сенегал отправляется на турнир, в частности, чтобы влюбить мальчиков с африканского континента в свою родину. В последние годы юноши всё чаще предпочитают играть за сборные из Африки, а не за всякие Франции. В том числе и благодаря подвигу Марокко в 2022 году в Катаре. Теперь очередь Сенегала убеждать. Задача на турнир? Попытаться повторить исторический рекорд. В 2002 году Сенегал сыграл в четвертьфинале – это уже круто, но Марокко смогло лучше и дальше. Доказало, что это возможно. Кстати, с сопоставимым по качеству составом. Сенегал отправляется на ЧМ без Кубка КАН, зато в статусе лучшей футбольной команды континента в лучшие для футбола этого континента времена. Выглядит многообещающе. Однако главное – то, что Сенегал выглядит всесторонне готовым к мундиалю. Сборная не то чтобы вообще без слабых мест, но такая, которая умеет на поле все.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Папа этой команды – Пап Тьяв. На клубном уровне руководил только в Сенегале. Командой, о которой нет толком инфо даже на transfermarkt. Однажды остался без работы и просидел так 2 года. Побыл исполняющим обязанности в сборной. Снова безработица. Побыл там же ассистентом тренера. Снова исполняющим обязанности. В конце концов в местной федерации футбола психанули и дали Тьяву шанс в качестве главного – и он им воспользовался. Заслужил ли он этого как тренер? Есть сомнения. Но как историческая для страны фигура – вполне. На том самом дебютном для Сенегала мундиале 2002 года Пап отдал победную голевую в матче со Швецией на 104 минуте 1/8 финала. Единственная его игра на том турнире. Зато какая. Получил шанс – и воспользовался им. Сначала как игрок, теперь – как тренер. Человек-боец. Возможно, именно такой и нужен этой нетехничной, зато крайне трудолюбивой команде.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Садио Мане. Не единственная звезда в составе. Причем еще и не на пике формы. Но все еще очень полезен. Уже сейчас можно сказать: Садио рано уехал из Европы. Покинул «Баварию» не из-за старости, а из-за конфликтов. Футболист с плохим характером, бывает. Отправился в Саудовскую Аравию, чтобы в этом сезоне сделать Роналду чемпионом страны. За 3 года только в чемпионате оформил 62 голевые действия. В отборе на ЧМ – 6 в 8 матчах, на КАН зимой – 5 в 7 поединках. Мане стабилен. Не топ-бомбардир. Не лучший в мире. Тот, кто так и остался в тени Салаха. Но до сих пор крайне качественный футболист. Неделю назад оформил дубль в товарищеском матче за сборную – к мундиалю готов. К последнему для себя. В Штаты отправляется с целью доказать, что его всю карьеру недооценивали, – самая высокая мотивация для любого игрока с большим эго. Что ж, Садио, убеждай!

Преимущества и слабости

Контракт главного тренера истек зимой, а в Сенегале не позаботились о его продлении. Поэтому наставник не хотел отправляться на турнир со сборной летом. Плюс, говорят о задолженностях по зарплате для него и его штаба. Странно, что одна из лучших сборных континента страдает перед ЧМ от нефутбольных проблем. Пожалуй, в этом и заключается ее главная слабость – в потенциальных скандалах. Тренер может быть не на 100% заинтересован в своей работе на чемпионате. Игроки рискуют потерять веру в команду из-за этого беспорядка. А в памяти еще и украденный чиновниками КАН. Есть риск, что Сенегал приедет на футбольный турнир и… не будет играть в футбол. Из-за нервов. Из-за обиды. Из-за психологического дискомфорта. Из-за отношения тренера. На зимнем турнире Сенегал победил потому, что был крутой командой. А точно ли будет командой этим летом? Сомнения присутствуют.

Манди, Кулибали, Гейе, Мане – в каждой из линий сборной есть сильный футболист. На каждого нетехничного Джексона приходится техничный Ндиайе. С последним можно поиграть и с мячом, благодаря трудолюбивым футболистам в центре поля – с комфортом вторым номером. 120 минут эта сборная готова сражаться. Более изысканных соперников зимой уже одолевала. Участие в ЧМ для нее – норма, лишних волнений из-за этого не будет. Там, где не хватит класса, поможет опыт: в составе полно ветеранов. Главные звезды и надежда – в атаке, но на КАН и отборе к ЧМ больше всего убедила оборона. Короче, этот Сенегал по-футбольному очень хорош. Сможет сражаться вообще со всеми. Вряд ли проиграет с крупным счетом хоть один матч. Будет иметь козыри в противостоянии с любым оппонентом. Вариативный, универсальный, непредсказуемый – все это о нем.

Заявка

Вратари: Эдуар Менди («Аль-Ахли Джидда»), Мори Диав («Гавр»), Эванн Диуф («Ницца»)

Защитники: Калиду Кулибали («Аль-Хилаль»), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Мусса Ниакате («Лион»), Мамаду Сарр («Челси»), Абдулай Сек («Маккаби» Хайфа), Исмаил Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Крепен Диатта («Монако»)

Полузащитники: Идрисса Гуэ («Эвертон»), Пап Гуэ («Вильярреал»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Бара Ндиайе («Бавария»)

Нападающие: Садио Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»), Илиман Ндиайе («Эвертон»), Ассане Диао («Комо»), Ибрагим Мбае («ПСЖ»), Николя Джексон («Челси»), Бамба Дьенг («Лорьян»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»)

Ориентировочный состав

ИРАК

Ранее я представлял вам здесь сборную Гаити, так что уже было подумал, что готов ко всему. Думал. И ошибался. 10 из 26 футболистов сборной Ирака играют в местном чемпионате. Вывод? Ну, ключевой: в Ираке есть собственный чемпионат. Стоимость всех футболистов состава – 21 миллион. Только у 2 из 48 сборных на турнире она меньше. Далеко не самая футбольная страна, как вы понимаете. Впрочем, на ЧМ не дебютирует. Нет, уже здесь была. Правда, аж в 1986 году. Тогда из групп выходило по 3 команды – и Ирак занял четвертое место в своей четверке. Проиграл 3 из 3 матчей. Забил лишь 1 гол, но и тот – уже при счете 0:2 на табло. То есть на ЧМ-2026 сборная попытается переписать историю. Для этого достаточно лишь один раз сыграть вничью. Или забить первой в один из дней. Речи о выходе из группы, пожалуй, нет, но не было и в 1986 году – и тогда команда не пропустила более 2 голов ни в одном из матчей мундиаля. Нервы попортить может.

Однако пока что нервы портят только самому Ираку. Последние новости: нападающего и капитана сборной задержали в аэропорту Чикаго. Даже допрашивали. Говорят, перепутали с кем-то из разыскиваемых. И пусть бы это случилось с какой-нибудь командой-конкурентом США, но нет – со сборной, которая ни на что не претендует на турнире. Показательная порка маленьких и слабых – некрасиво. Ирак уже выступил с заявлением и раскритиковал Штаты и ФИФА. Имеет право. Турнир еще не начался, а с командой уже произошло что-то плохое. Наверное, поэтому и группа смерти: дискомфорт с первого же дня. Впрочем, Ирак заслужил сыграть на мундиале. Хотя бы благодаря победе над сборной Боливии в межконтинентальном плей-офф. Сделал это, кстати, с 32% владения мячом. Представьте, как редко он будет касаться мяча против Франции и Норвегии… Автобус 5-5-0 или 6-4-0 в этих матчах? Да, именно он. Возможно, даже после первого пропущенного гола.

Впрочем, мальчиками для битья иракцы не будут. В отборе не проиграли Саудовской Аравии (0:0). Дважды забили Южной Корее (2:3). На днях в героическом автобусе удержали ничью с испанцами в товарищеском матче (1:1). Как команда Ирак вроде как норм. С другой стороны, в составе всего 8 футболистов с трансферной стоимостью более миллиона, а из топ-5 чемпионатов – вообще 0 игроков. «Утрехт», «Виктория», «Лутон» – вот пик карьеры для этого поколения иракцев. Повезло с расширением чемпионата мира. Очень своевременно. И Боливия, которая умеет играть только дома в горах, выбрала очень хороший момент, чтобы опередить в квалификации Чили и Перу. Все сложилось так, как надо. И вот Ирак на ЧМ. И если мундиаль – это футбольный праздник, то эта сборная на нем даже не будет лишней. Потому что для нее играть здесь – действительно праздник и история.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Мы не ожидаем увидеть от сборной Ирака топ-футбол на турнире. Поэтому считаю очень правильным и органичным, что ее главный тренер похож скорее на дедушку-киллера, чем на спортивного наставника. Грэм Арнольд – австралиец, который не смог расстаться с футболом сборных, когда оказался за бортом собственной национальной команды. Был временным тренером Австралии. Был ассистентом в ней. Был главным во взрослой команде. Был главным в олимпийской и молодежной. Именно с ним во главе Австралия в 2022 году на мундиале не пустила в плей-офф Данию, одержала 2 победы в группе и зарубилась с Аргентиной в 1/8 (1:2 против будущего чемпиона). То есть дядька разбирается в футболе. Особенно на уровне сборных. Просто год назад оказался не готов перейти в клубный. Взял «паузу» еще на год-другой. И на еще один чемпионат мира, как оказалось. Вряд ли о чем-то сейчас жалеет.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Тот самый, кого не хотели пускать в США. Айман Хусейн не самый дорогой футболист этой команды. Но только из-за одного нюанса: он играет в местном чемпионате. Он предпочёл стабильность попыткам заиграть в Европе: ему уже 30, так что в топ-лигах мы его уже не увидим. Зато на уровне сборных он еще зажжет. Как сделал это, например, в отборе к ЧМ, где стал лучшим бомбардиром команды. А потом именно он забил победный гол в ворота Боливии в плей-офф. На протяжении карьеры уже отличался в воротах Южной Кореи, Катара, Японии – сборных, которые сильнее Ирака. Кстати, в 2024 году на Олимпиаде он огорчил и сборную Украины, не дав ей выйти из группы. Не топ-игрок, но все же бомбардир. В команде есть более звездные и более статусные, но не более эффективные и стабильные. Если Ирак будет забивать на ЧМ-2026, то, скорее всего, ногами Хусейна.

Преимущества и слабости

В отборе к ЧМ Ирак забил 9 голов за 10 матчей. Хотя в группе были, в частности, Палестина, Кувейт и Оман. Позже команда могла бы избежать межконтинентального плей-офф, если бы забила Саудовской Аравии, но 0:0. Лидер сборной – нападающий, но больше здесь некому забивать. Самый дорогой футболист, также форвард, отличился единственным голом в 14 матчах сезона MLS. Некем создавать. Некому отдать пас Хусейну. И это даже на уровне слабого отбора в Азии. А представьте, что будет на ЧМ. Еще и в самой сильной группе всего мундиаля. Ирак даже той же Боливии проиграл по ударам. Против Франции, Норвегии и Сенегала будет иметь 1-2 момента в каждом матче максимум. И то если соперники сами их привезут. Трудно на что-то претендовать, когда весь твой план в атаке – отдать мяч Хусейну.

С другой стороны, а кому нужны тот футбол и те звезды? Австралия выбила Данию 4 года назад и без них. Потому что оборона и дисциплина. Тренер Арнольд это гарантирует. Возможно, не на том уровне – но на достаточном, чтобы Ирак не пропускал слишком много. В конце концов, Мбаппе удобнее бежать за спины. И Холанду. Для Сенегала несколько более комфортный сценарий – без мяча, чем с ним. Однако Ирак не даст пространства никому. Будет тянуть время. Хотя бы раз превратит матч в драку вместо футбола. Для игроков ЧМ – это возможность заявить о себе, даже просто счастливый момент. Если ребята даже на товарищеский матч с Испанией настраиваются как на последний бой, то представьте, что будут делать в официальной игре. Ирак попытается убедить дисциплиной во главе с тренером, который уже это делал. Выглядит как план. Сработает или нет – другой вопрос. Однако он точно есть.

Заявка

Вратари: Джалал Хассан («Аль-Завра»), Фахад Талиб («Аль-Талаба»), Ахмед Басиль («Аль-Шорта»).

Защитники: Ребин Сулака («Порт»), Манаф Юнис, Ахмед Яхья, Мустафа Саадун (все – «Аль-Шорта»), Мерхас Доски («Виктория» Пльзень), Хусейн Али («Погонь» Щецин), Заид Тахсин («Пахтакор»), Франс Путрос («Персиб» Бандунг), Акам Хашим («Аль-Завра»).

Полузащитники: Ибрагим Баеш («Аль-Дхафра»), Амир Аль-Аммари («Краковия»), Али Джасим («Аль-Наджма»), Юссеф Амин (АЕК Ларнака), Зидан Икбал («Утрехт»), Марко Фарджи («Венеция»), Кевин Якоб (АГФ), Аймар Шер («Сарпсборг 08»), Заид Исмаил («Аль-Талаба»), Ахмед Касем («Нэшвилл»).

Нападающие: Аймен Хусейн («Аль-Карма»), Моханад Али («Дибба»), Али Аль-Хамади («Лутон Таун»), Али Юсиф («Аль-Талаба»).

Ориентировочный состав

Прогноз на групповой этап

И все же сборная Ирака займет четвертое место. Я даже немного верю, что она сможет избежать разгромных поражений в большинстве матчей, но без голов далеко не пойдет. Не забивая стабильно даже в Азии, не начнешь делать это против лучших сборных мира на мундиале. Даже если защита будет надежной, футболисты из клубов-ноунеймов что-то да привезут. В один день не сдержат Холанда. В другой Мбаппе забьет авантюрным ударом с 30 метров. Где-то Джексон споткнется о ногу соперника и заработает победный для Сенегала пенальти. Африканской сборной в этом квартете отдаю лишь третье место. Ключевой аргумент – календарь. Матч с Францией сразу, в то время как у норвежцев – только в последнем туре. Французы с Дешамом регулярно решают все вопросы в группе досрочно, а потом валяют дурака – так может случиться и в этот раз.

А при равном количестве очков норвежцы будут выше африканцев: благодаря крену в атаку забьют больше в ворота Ирака. Группа смерти, но без сенсаций: Франция финиширует первой. Мбаппе, Олисе и Дембеле – достаточные аргументы для победы в любом квартете. Если конфликты и будут иметь место, то уже позже, в плей-офф, когда появится страх вылететь. Пока – игра в футбол. Норвегия способна удивить в плей-офф, но с ее обороной обязана настрадаться в группе против индивидуально сильных французов и хищных сенегальцев. Да и выигрывать группу смерти после первого попадания на мундиаль за много лет – слишком. Даже для команды Холанда. Поэтому Франция, Норвегия, Сенегал и Ирак. Именно в таком порядке. Первые три пройдут в плей-офф, а последняя – на ЧМ-2030. Потому что с новыми квотами туда проходят почти все. А потом группы смерти портят.

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