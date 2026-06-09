Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
Даяна уверенно одолела Сару Бейлек в двух сетах
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.
В первом раунде Ястремская уверенно обыграла представительницу Чехии, шестую сеяною Сару Бейлек (WTA 46) в двух сетах за 1 час и 19 минут – 6:1, 6:2.
Ранее украинка не встречалась с Бейлек.
Следующей соперницей Даяны в 1/8 финала будет победительница матча Джессика Бузас Манейро – Айла Томлянович.
Украину в одиночном разряде на турнире в Хертогенбосе представляет также Дарья Снигур, которая в стартовом матче одолела экс-вторую ракетку мира Паулу Бадосу. Следующий поединок Снигур состоится 10 июня. Украинка сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди.
WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала
Даяна Ястремская – Сара Бейлек [6] – 6:1, 6:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вспомнил о критике за поддержку Израиля в 2023 году
Миколенко подписал договор с Эвертоном