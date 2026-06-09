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WTA
09 июня 2026, 14:11 | Обновлено 09 июня 2026, 14:21
483
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Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную

Даяна уверенно одолела Сару Бейлек в двух сетах

09 июня 2026, 14:11 | Обновлено 09 июня 2026, 14:21
483
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Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде Ястремская уверенно обыграла представительницу Чехии, шестую сеяною Сару Бейлек (WTA 46) в двух сетах за 1 час и 19 минут – 6:1, 6:2.

Ранее украинка не встречалась с Бейлек.

Следующей соперницей Даяны в 1/8 финала будет победительница матча Джессика Бузас Манейро – Айла Томлянович.

Украину в одиночном разряде на турнире в Хертогенбосе представляет также Дарья Снигур, которая в стартовом матче одолела экс-вторую ракетку мира Паулу Бадосу. Следующий поединок Снигур состоится 10 июня. Украинка сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Даяна Ястремская Сара Бейлек [6] – 6:1, 6:2

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Молодець!Спокійно й без нервів!
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+4
Не дивився, але розгромним результатом задоволений - адже суперниця в рейтингу поруч знаходиться.
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+3
Монстремська. В цьому році Уім наш. 
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