Ястремская удачно стартовала на WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв 6-ю сеяную

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 49) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В первом раунде Ястремская уверенно обыграла представительницу Чехии, шестую сеяною Сару Бейлек (WTA 46) в двух сетах за 1 час и 19 минут – 6:1, 6:2.

Ранее украинка не встречалась с Бейлек.

Следующей соперницей Даяны в 1/8 финала будет победительница матча Джессика Бузас Манейро – Айла Томлянович.

Украину в одиночном разряде на турнире в Хертогенбосе представляет также Дарья Снигур, которая в стартовом матче одолела экс-вторую ракетку мира Паулу Бадосу. Следующий поединок Снигур состоится 10 июня. Украинка сыграет против представительницы Венгрии Панны Удварди.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Даяна Ястремская – Сара Бейлек [6] – 6:1, 6:2