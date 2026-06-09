Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧМ-2026 станет последним в карьере

Ничего нового. Все это уже было. И еще много раз будет. Уходили на заслуженный отдых Пеле и Гарринча, Беккенбауэр и Мюллер, Марадона и Пасарелла, Дзофф и Росси, Платини и Зидан. И футбол на том не заканчивался. Футбол продолжался. Но все равно как-то грустно. Грустно осознавать, что с уходом очередной когорты великих все мы, болельщики, что-то потеряем. Футбол наверстает упущенное, но мы вряд ли.

Предстоящий мировой футбольный форум станет последним в карьере для целого созвездия звездных игроков. Есть повод лишний раз вспомнить о них.

Лионель Месси

Гражданство: Аргентина

Возраст: 38 лет

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Все уже давно сказано, все уже давно решено. Бог аргентинских болельщиков после завершения ЧМ-2026 завершит свои выступления в сборной. Во время турнира Месси исполнится 39 лет. Он уже неоднократно заявлял, что не хочет быть для национальной команды обузой. После недавней победы сборной Аргентины на Копа Америка Лео заявил, что тот чемпионат континента был для него последним в карьере. Теперь вот пришел черед нечто подобное сказать и про чемпионат мира. Капитан и лучший бомбардир в истории «альбиселесте» намерен красиво уйти со сборной. Красиво – значит отстоять титул чемпиона мира. Сделать это будет крайне сложно. Но бог аргентинских болельщиков уже не один раз доказывал, что для него нет ничего невозможного. Но даже если Месси не сумеет отстоять титул, так или иначе он уйдет со сборной настоящей живой легендой. Кстати, ЧМ-2026 станет для Лионеля шестым в его богатейшей карьере.

Криштиану Роналду

Национальность: Португалия

Возраст: 41 год

Еще один футболист, всецело олицетворяющий нынешнюю футбольную эпоху. А если быть более точным, то вот уже как целое поколение успело вырасти, а лучший футболист в истории Португалии все еще играет в футбол. И, как и для его непримиримого друга Месси, для КриРо предстоящий Мундиаль станет шестым в карьере. И последним. О том, что он станет последним, Роналду заявил накануне. Кстати, доселе никто не играл на шести мировых первенствах. Кубок чемпионата мира – единственная награда, которой нет в коллекции капитана сборной Португалии. «Я понимаю, что мое время ограничено, поэтому сделаю все и больше, чтобы победить», – заявил перед стартом ЧМ-2026 легендарный 41-летний ветеран. И многие его партнеры по сборной намерены играть на предстоящем Мундиале ради своего звездного капитана.

Неймар

Национальность: Бразилия

Возраст: 34 года

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Этот наверняка мог бы еще поиграть и на следующем ЧМ, но вряд ли. Точнее, нет ни малейшего подспорья для того, чтобы бразильская звезда съездила на еще один Мундиаль. Тут немного иная история. Более драматичная. Более киношная, что ли. Сложно вот так сразу вспомнить еще одного такого же таланта, как Неймар, и одновременно еще одного такого же, кто так подвержен травмам. К тому же, если говорить, положа руку на сердце, Неймар не смог выйти на уровень Месси и Роналду, не говоря уже об уровне Пеле, во многом не по причине травм, а по причине нюансов, с футболом мало связанных. И если быть до конца объективным, то нынешняя форма некогда «золотого мальчика» вряд ли была основанием для того, чтобы его вызывать под знамена национальной сборной. Но Анчелотти поддался ласковому воркованию общественного мнения, и Ней таки поедет на Мундиаль. Дай Бог, чтобы он оклемался от травмы, полученной накануне. И дай Бог, чтобы он смог красиво уйти со свей национальной команды.

Эдин Джеко

Национальность: Босния и Герцеговина

Возраст: 40 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучший игрок в истории боснийского футбола едет на свой второй Мундиаль. Несмотря на то, что Джеко уже сорок лет, и он потерял в скорости, Эдин все еще остается системообразующим футболистом в национальной сборной. На его счету – пять забитых мячей в отборе на ЧМ, еще один – в стыковом матче против Уэльса. Именно вокруг него строится вся команда, именно на нем держится вся раздевалка. Интересно, что Джеко – единственный в нынешней сборной представитель футбольного «золотого поколения» Боснии и Герцеговины, которое пробилось на дебютный Мундиаль в 2014-м. Была информация, что после ЧМ-2026 Эдин Джеко полностью завяжет с футболом. Но его нынешний клуб – «Шальке» - предложил форварду продлить соглашение еще на один сезон. Так что все может быть. Но со сборной Эдин точно завяжет после этого Мундиаля.

Лука Модрич

Национальность: Хорватия

Возраст: 40 лет

Еще одна очень красивая, но не менее грустная сказка подходит к концу. Лучший футболист в истории сборной Хорватии по окончании ЧМ-2026 попрощается со сборной. Лука собирался уйти из национальной команды еще после ЧМ-2018, на котором сенсационная сборная Хорватии стала вице-чемпионом, а Модрич вследствие выиграл «Золотой мяч», но тогда его уговорили остаться. И он остался, чтобы на следующем чемпионате мира, 2022 года, стать бронзовым призером. ЧМ-2026 для Модрича станет пятым в карьере. Сложно представить, но Лука дебютировал за свою национальную сборную более двадцати лет назад. И теперь, на полях Америки, он может провести за свою главную команду двухсотый матч.

Джордан Хендерсон

Национальность: Великобритания

Возраст: 35 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель удивил многих своим решением «отцепить» от поездки на ЧМ-2026 некоторых английских звезд первой величины. И, в то же время, немецкий специалист берет на Мундиаль ветерана из «Брентфорда» Хендерсона. Хотя наверняка в «ангажементе» бывшего капитана «Ливерпуля» есть рациональное зерно, ведь, несмотря на серьезный возраст, Джордан все равно остается в отличной форме. Да и авторитет его в сборной «трех львов» неприкасаемый. Для Хендерсона будущий мировой форум станет четвертым в карьере. И наверняка последним.

Крейг Гордон

Национальность: Великобритания

Возраст: 43 года

Неожиданно, но, тем не менее, приятно. Приятно за ветерана из ветеранов шотландского футбола Крейга Гордона, который попал в список вызванных игроков на ЧМ-2026. Украинские болельщики со стажем должны помнить этого голкипера сборной Шотландии по отборочным матчам Евро-2008. За «тартановую армию» Гордон выступает с 2004 года. С тех пор провел за нее 83 матча. ЧМ-2026 – отличный способ для 43-летнего ветерана уйти на заслуженный отдых.

Н'Голо Канте

Национальность: Франция

Возраст: 35 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

По причине миниатюрного роста и хилого телосложения Канте долго не мог проявить себя в футболе. Его просто отказывались брать к себе в футбольных школах. Но в итоге этот молчаливый «хлюпик» стал незаменимым игроком звездной сборной Франции. Канте в составе «Ле бле» стал вице-чемпионом Европы и чемпионом мира. И несмотря на то, что его клубная карьера пошла по ниспадающей после того, как он покинул «Челси» и перешел в саудовскую лигу, Дидье Дешам все равно вызвал его на ЧМ-2026. Для Канте это будет наверняка последняя звонкая гастроль.

Хамес Родригес

Национальность: Колумбия

Возраст: 34 года

Несмотря на очевидные сложности Родригеса в клубной карьере (по сути, он пока что остается без клуба), капитан сборной Колумбии едет на ЧМ-2026. Для Хамеса это будет третий Мундиаль. Его звездный час выпал на ЧМ-2014, на котором он стал одним из главных открытий. И выиграл «Золотую бутсу». Далее были «Реал» и «Бавария», но показать себя во всей красе, как на бразильском Мундиале, Родригесу уже не удалось. Тем не менее, в 2024 году он был одним из лучших на Копа Америка. Значит, есть еще порох в пороховницах.

Мохаммед Салах

Национальность: Египет

Возраст: 33 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Вроде бы и не назовешь главного футбольного «фараона» откровенным ветераном, но что-то подсказывает, что предстоящий Мундиаль может стать последним в карьере Мо. Салах попрощался с «Ливерпулем», к тому же он в последнее время стал подвержен травмам. Кто знает, что будет через четыре года. К тому же, Египет не так уж и часто добывает путевки на ЧМ. В общем, не исключено, что главная футбольная звезда Египта на полях Америки сыграет свой последний блюз.

Кевин Де Брюйне

Национальность: Бельгия

Возраст: 34 года

Наряду с Эденом Азаром КДБ олицетворял золотое поколение сборной Бельгии. Азара-старшего уже давно нет в составе «красных дьяволов», а Де Брюйне, скорее всего, попрощается со сборной после ЧМ-2026. Если говорить объективно, то полузащитников с такими уникальными качествами, как у Кевина, можно пересчитать по пальцам одной руки. Но, к сожалению, годы берут свое. Скорость уже не та. Да и сборная Бельгии уже «не та». Предстоящий Мундиаль – четвертый в карьере Де Брюйне. Вряд ли будет еще один.

Мануэль Нойер

Национальность: Германия

Возраст: 40 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

А вот это действительно неожиданно. Многолетний страж ворот «Баварии» и сборной Германии обещал, что после Евро-2024 завяжет с международной карьерой. И вроде бы как завязал. После проигранного Испании четвертьфинала чемпионата Европы Нойер не вызывался в сборную, остановившись на 124 матчах в ее составе. Но накануне ЧМ-2026 «развязался». Его якобы уговорил вернуться наставник Бундестим Нагельсманн. Более того, именно Мануэль будет основным вратарем Бундестим на предстоящем Мундиале. Точно последнем в его богатейшей карьере.

Гильермо Очоа

Национальность: Мексика

Возраст: 40 лет

Очоа дебютировал в сборной Мексики еще в 2005 году. С тех давнишних пор провел за «зелено-белую» сборную свыше 150 матчей. Безусловно, этот голкипер является уникальным для мексиканского футбола, хотя последний раз он играл в воротах национальной команды еще в 2024 году. Однако на домашний ЧМ-2026 Гильермо все равно поедет. Потому что как не взять человека, у которого за плечами пять Мундиалей? Нужно обязательно брать, чтобы легендарный голкипер смог красиво попрощаться со своими болельщиками и со своей сборной.