Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
Левый Берег и Кудровка получили путевки в элитный дивизион
Днем 9 июня состоялись переходные матчи за путевки в Украинскую Премьер-лигу.
Поединки стадии плей-офф проведены за право участия в УПЛ сезона 2026/27.
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Клубы, занявшие 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес), играли в плей-офф против аутсайдеров УПЛ (Александрия и Кудровка).
В первых матчах переходного плей-офф зафиксированы ничейные результаты, поэтому все решала ответная игра.
Левый Берег переиграл Александрию (1:0 после ничьей 1:1) и заработал повышение в классе.
В противостоянии Агробизнеса против Кудровки (2:2 после ничьей 0:0) понадобились овертайм и серия пенальти (пен. 2:3).
По итогам переходных матчей Левый Берег и Кудровка получили путевки в УПЛ
Ранее Буковина и Черноморец повысились в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.
Полтава выбыла из элитного дивизиона, а львовский Рух объявил о добровольном понижении в классе до Второй лиги.
⚽️ Участники УПЛ сезона 2026/27
- Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы, Полесье Житомир, Динамо Киев,
- Металлист 1925 Харьков, Колос Ковалевка, Кривбасс Кривой Рог, Заря Луганск,
- Карпаты Львов, Эпицентр Каменец-Подольский, Верес Ровно, Оболонь Киев,
- Буковина Черновцы, Черноморец Одесса, Левый Берег Киев, Кудровка
🏆 Переходной плей-офф за путевки в УПЛ
🔹 Ответные матчи. 9 июня 2026
- 15:30. Левый Берег Киев – Александрия – 1:0 (первая игра – 1:1)
Гол: Егор Банада, 34
- 18:00. Агробизнес Волочиск – Кудровка – 2:2, пен. 2:3 (первая игра – 0:0)
Голы: Богдан Козак, 69, Роман Толочко, 90+1 (пен) – Артем Мачелюк, 39, Артем Легостаев, 81
Серия пенальти: Иван Гаврушко (сейв вратаря), Богдан Векляк (сейв вратаря), Богдан Козак (1:0), Артур Думанюк (1:1), Андрей Ризнык (сейв вратаря), Артем Мачелюк (1:2), Артем Нижник (2:2), Антон Глущенко (сейв вратаря), Роман Толочко (выше ворот), Артем Легостаев (2:3)
Видео матчей
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