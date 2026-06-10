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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 06:23 |
5599
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Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27

Левый Берег и Кудровка получили путевки в элитный дивизион

10 июня 2026, 06:23 |
5599
4 Comments
Итоги переходного плей-офф. Определены все клубы-участники УПЛ 2026/27
ФК Левый Берег
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Днем 9 июня состоялись переходные матчи за путевки в Украинскую Премьер-лигу.

Поединки стадии плей-офф проведены за право участия в УПЛ сезона 2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубы, занявшие 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес), играли в плей-офф против аутсайдеров УПЛ (Александрия и Кудровка).

В первых матчах переходного плей-офф зафиксированы ничейные результаты, поэтому все решала ответная игра.

Левый Берег переиграл Александрию (1:0 после ничьей 1:1) и заработал повышение в классе.

В противостоянии Агробизнеса против Кудровки (2:2 после ничьей 0:0) понадобились овертайм и серия пенальти (пен. 2:3).

По итогам переходных матчей Левый Берег и Кудровка получили путевки в УПЛ

Ранее Буковина и Черноморец повысились в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.

Полтава выбыла из элитного дивизиона, а львовский Рух объявил о добровольном понижении в классе до Второй лиги.

⚽️ Участники УПЛ сезона 2026/27

  • Шахтер Донецк, ЛНЗ Черкассы, Полесье Житомир, Динамо Киев,
  • Металлист 1925 Харьков, Колос Ковалевка, Кривбасс Кривой Рог, Заря Луганск,
  • Карпаты Львов, Эпицентр Каменец-Подольский, Верес Ровно, Оболонь Киев,
  • Буковина Черновцы, Черноморец Одесса, Левый Берег Киев, Кудровка

🏆 Переходной плей-офф за путевки в УПЛ

🔹 Ответные матчи. 9 июня 2026

  • 15:30. Левый Берег Киев – Александрия – 1:0 (первая игра – 1:1)

Гол: Егор Банада, 34

  • 18:00. Агробизнес Волочиск – Кудровка – 2:2, пен. 2:3 (первая игра – 0:0)

Голы: Богдан Козак, 69, Роман Толочко, 90+1 (пен) – Артем Мачелюк, 39, Артем Легостаев, 81

Серия пенальти: Иван Гаврушко (сейв вратаря), Богдан Векляк (сейв вратаря), Богдан Козак (1:0), Артур Думанюк (1:1), Андрей Ризнык (сейв вратаря), Артем Мачелюк (1:2), Артем Нижник (2:2), Антон Глущенко (сейв вратаря), Роман Толочко (выше ворот), Артем Легостаев (2:3)

Видео матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Соромно за гру Олександрії в такому відповідальному матчі 
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В прошедшем сезоне Колос из Киевской области неожиданно решил навязать нашему легендарному Динамо Киев борьбу за священное 4-е место в УПЛ. Теперь ещё за эту почётную позицию начнёт рубиться и Левый Берег Киева. Страшно представить, как наше легендарное Динамо сможет удержать своё любимое 4-е место. Фанатская семья Динамо Киев, паниковать рано. Для таких чрезвычайных ситуаций у нас всегда припасены меховые изделия для судей. Поэтому обращаемся ко всем конкурентам: даже не мечтайте! Наше намоленное и выстраданное 4-е место никому не отдадим. Это история, традиция и предмет особой гордости уже для нашего Динамо Киев. Пока другие будут охотится за золотом, мы бережно будем хранить своё сакральное 4-е место🤍💙
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