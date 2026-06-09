Битва за элиту. Переходные матчи определят обладателей двух путевок в УПЛ

Днем 9 июня проводятся переходные матчи за путевки в Украинскую Премьер-лигу.

Поединки стадии плей-офф проводятся за право участия в УПЛ сезона 2026/27.

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Клубы, занявшие 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес), играют в плей-офф против аутсайдеров УПЛ (Александрия и Кудровка).

В первых матчах переходного плей-офф зафиксированы ничейные результаты, поэтому все решит ответная игра.

Ранее Буковина и Черноморец повысились в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.

Полтава выбыла из элитного дивизиона, а львовский Рух объявил о добровольном понижении в классе до Второй лиги.

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🏆 Переходной плей-офф за путевки в УПЛ

🔹 Ответные матчи. 9 июня (вторник)

15:30. Левый Берег – Александрия (первая игра – 1:1)

18:00. Агробизнес – Кудровка (первая игра – 0:0)

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