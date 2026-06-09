Битва за элиту. Переходные матчи определят обладателей двух путевок в УПЛ
9 июня встретятся: Левый Берег – Александрия, Агробизнес – Кудровка
Днем 9 июня проводятся переходные матчи за путевки в Украинскую Премьер-лигу.
Поединки стадии плей-офф проводятся за право участия в УПЛ сезона 2026/27.
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Клубы, занявшие 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес), играют в плей-офф против аутсайдеров УПЛ (Александрия и Кудровка).
В первых матчах переходного плей-офф зафиксированы ничейные результаты, поэтому все решит ответная игра.
Ранее Буковина и Черноморец повысились в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.
Полтава выбыла из элитного дивизиона, а львовский Рух объявил о добровольном понижении в классе до Второй лиги.
🏆 Переходной плей-офф за путевки в УПЛ
🔹 Ответные матчи. 9 июня (вторник)
- 15:30. Левый Берег – Александрия (первая игра – 1:1)
- 18:00. Агробизнес – Кудровка (первая игра – 0:0)
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