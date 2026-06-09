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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 15:23 | Обновлено 09 июня 2026, 16:00
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0

Битва за элиту. Переходные матчи определят обладателей двух путевок в УПЛ

9 июня встретятся: Левый Берег – Александрия, Агробизнес – Кудровка

09 июня 2026, 15:23 | Обновлено 09 июня 2026, 16:00
171
0
Битва за элиту. Переходные матчи определят обладателей двух путевок в УПЛ
ФК Левый Берег
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Днем 9 июня проводятся переходные матчи за путевки в Украинскую Премьер-лигу.

Поединки стадии плей-офф проводятся за право участия в УПЛ сезона 2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубы, занявшие 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес), играют в плей-офф против аутсайдеров УПЛ (Александрия и Кудровка).

В первых матчах переходного плей-офф зафиксированы ничейные результаты, поэтому все решит ответная игра.

Ранее Буковина и Черноморец повысились в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.

Полтава выбыла из элитного дивизиона, а львовский Рух объявил о добровольном понижении в классе до Второй лиги.

🏆 Переходной плей-офф за путевки в УПЛ

🔹 Ответные матчи. 9 июня (вторник)

  • 15:30. Левый Берег – Александрия (первая игра – 1:1)
  • 18:00. Агробизнес – Кудровка (первая игра – 0:0)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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