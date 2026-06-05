Битва за выход в элиту. Стартуют переходные матчи за две путевки в УПЛ
5 и 9 июня встретятся: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег
Начинаются переходные матчи за путевки в Украиинскую Премьер-лигу.
Поединки стадии плей-офф ведутся за право участия в УПЛ сезона 2026/27.
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Клубы, занявшие 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес), сыграют в плей-офф против аутсайдеров УПЛ (Александрия и Кудровка).
Пары плей-офф за места в УПЛ: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег. Матчи переходного плей-офф пройдут 5 и 9 июня.
Согласно жеребьевке, представители УПЛ сезона 2025/26 (Кудровка и Александрия) проведут первые встречи 5 июня на своем поле, а ответные игры состоятся 9 июня на выезде.
Расписание первых матчей 5 июня: 15:30. Александрия – Левый Берег, 18:00. Кудровка – Агробизнес.
Расписание ответных матчей 9 июня: 15:30. Левый Берег – Александрия, 18:00. Агробизнес – Кудровка.
Буковина и Черноморец повысились в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ. Ранее Полтава покинула элитный дивизион, а львовский Рух объявил о добровольном переходе во Вторую лигу.
Переходный плей-офф за путевки в УПЛ
Первые матчи. 5 июня (пятница)
- 15:30. Александрия – Левый Берег
- 18:00. Кудровка – Агробизнес
Ответные матчи. 9 июня (вторник)
- 15:30. Левый Берег – Александрия
- 18:00. Агробизнес – Кудровка
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