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Украина. Первая лига
05 июня 2026, 15:12 | Обновлено 05 июня 2026, 15:20
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Битва за выход в элиту. Стартуют переходные матчи за две путевки в УПЛ

5 и 9 июня встретятся: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег

05 июня 2026, 15:12 | Обновлено 05 июня 2026, 15:20
378
0
Битва за выход в элиту. Стартуют переходные матчи за две путевки в УПЛ
ФК Александрия
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Начинаются переходные матчи за путевки в Украиинскую Премьер-лигу.

Поединки стадии плей-офф ведутся за право участия в УПЛ сезона 2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубы, занявшие 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес), сыграют в плей-офф против аутсайдеров УПЛ (Александрия и Кудровка).

Пары плей-офф за места в УПЛ: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег. Матчи переходного плей-офф пройдут 5 и 9 июня.

Согласно жеребьевке, представители УПЛ сезона 2025/26 (Кудровка и Александрия) проведут первые встречи 5 июня на своем поле, а ответные игры состоятся 9 июня на выезде.

Расписание первых матчей 5 июня: 15:30. Александрия – Левый Берег, 18:00. Кудровка – Агробизнес.

Расписание ответных матчей 9 июня: 15:30. Левый Берег – Александрия, 18:00. Агробизнес – Кудровка.

Буковина и Черноморец повысились в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ. Ранее Полтава покинула элитный дивизион, а львовский Рух объявил о добровольном переходе во Вторую лигу.

Переходный плей-офф за путевки в УПЛ

Первые матчи. 5 июня (пятница)

  • 15:30. Александрия – Левый Берег
  • 18:00. Кудровка – Агробизнес

Ответные матчи. 9 июня (вторник)

  • 15:30. Левый Берег – Александрия
  • 18:00. Агробизнес – Кудровка

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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