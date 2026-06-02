Утверждены даты и время начала переходных матчей за путевки в УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала переходных матчей за путевки в элитный дивизион.

Ранее определились все участники стадии плей-офф за право участия в УПЛ сезона 2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубы, занявшие 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес), проведут плей-офф с командами-аутсайдерами УПЛ (Александрия и Кудровка).

Пары плей-офф за путевки в УПЛ: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег. Поединки переходного плей-офф запланированы на 5 и 9 июня.

По жеребьевке – представители УПЛ в сезоне 2025/26 (Кудровка и Александрия) проведут первые матчи 5 июня в статусе хозяев, а ответные матчи – 9 июня в гостях.

В первых матчах 5 июня сыграют: 15:30. Александрия – Левый Берег, 18:00. Кудровка – Агробизнес.

В ответных матчах 9 июня сыграют: 15:30. Левый Берег – Александрия, 18:00. Агробизнес – Кудровка.

Буковина и Черноморец повысились в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ. Ранее Полтава выбыла из элитного дивизиона, львовский Рух заявил о добровольном понижении в классе во Вторую лигу.

Переходный плей-офф за путевки в УПЛ

Первые матчи. 5 июня (пятница)

15:30. Александрия – Левый Берег

18:00. Кудровка – Агробизнес

Ответные матчи. 9 июня (вторник)

15:30. Левый Берег – Александрия

18:00. Агробизнес – Кудровка

Инфографика