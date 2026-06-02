Утверждены даты и время начала переходных матчей за путевки в УПЛ
5 и 9 июня встретятся: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег
Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала переходных матчей за путевки в элитный дивизион.
Ранее определились все участники стадии плей-офф за право участия в УПЛ сезона 2026/27.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клубы, занявшие 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес), проведут плей-офф с командами-аутсайдерами УПЛ (Александрия и Кудровка).
Пары плей-офф за путевки в УПЛ: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег. Поединки переходного плей-офф запланированы на 5 и 9 июня.
По жеребьевке – представители УПЛ в сезоне 2025/26 (Кудровка и Александрия) проведут первые матчи 5 июня в статусе хозяев, а ответные матчи – 9 июня в гостях.
В первых матчах 5 июня сыграют: 15:30. Александрия – Левый Берег, 18:00. Кудровка – Агробизнес.
В ответных матчах 9 июня сыграют: 15:30. Левый Берег – Александрия, 18:00. Агробизнес – Кудровка.
Буковина и Черноморец повысились в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ. Ранее Полтава выбыла из элитного дивизиона, львовский Рух заявил о добровольном понижении в классе во Вторую лигу.
Переходный плей-офф за путевки в УПЛ
Первые матчи. 5 июня (пятница)
- 15:30. Александрия – Левый Берег
- 18:00. Кудровка – Агробизнес
Ответные матчи. 9 июня (вторник)
- 15:30. Левый Берег – Александрия
- 18:00. Агробизнес – Кудровка
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико считает, что Александр готовился к бою на должном уровне
Президент «Шахтера» – о террористах