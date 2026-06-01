Битва за элиту. Определены пары переходного плей-офф за путевки в УПЛ
5 и 9 июня сыграют: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег
Определены пары переходного плей-офф за путевки в Украинскую Премьер-лигу 2026/27.
Ситуация приобрела окончательный вид 1 июня по итогам матчей последнего, 30-го тура Первой лиги 2025/26.
Клубы, которые заняли 3–4 места в Первой лиге (Левый Берег и Агробизнес) проведут плей-офф с командами УПЛ (Александрия и Кудровка).
По жеребьевке – представители УПЛ в сезоне 2025/26 (Кудровка и Александрия) проведут первые матчи 5 июня в статусе хозяев, а ответную игру – 9 июня в гостях.
По итогам турнира Первой лиги Буковина и Черноморец поднялись в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ. Ранее Полтава выбыла из элитного дивизиона, львовский Рух заявил о добровольном понижении в классе до Второй лиги.
Пары плей-офф за путевки в УПЛ
Первые матчи, 5 июня 2026
- Кудровка – Агробизнес
- Александрия – Левый Берег
Ответные матчи, 9 июня 2026
- Агробизнес – Кудровка
- Левый Берег – Александрия
