Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
В решающем матче одесская команда обыграла Металлист и опередила Левый Берег
1 июня состоялись матчи последнего, 30-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
В решающем матче одесский Черноморец обыграл харьковский Металлист (1:0) и завоевал путевку в УПЛ.
Единственный и победный для Черноморца гол забил Владислав Герич с пенальти на 62-й минуте. Матч прерывался из-за воздушной тревоги.
Одесская команда под руководством Романа Григорчука набрала 65 очков и опередила Левый Берег в турнирной таблице.
По итогам чемпионата Буковина (78 очков) и Черноморец (65) поднялись в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ
Клубы, которые заняли 3–4 места – Левый Берег (63) и Агробизнес (53) – проведут плей-офф с командами УПЛ (Александрия и Кудровка соответственно).
Пары плей-офф за путевки в УПЛ: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег
По жеребьевке – представители УПЛ в сезоне 2025/26 (Кудровка и Александрия) проведут первые матчи 5 июня в статусе хозяев, а ответную игру – 9 июня в гостях.
В последнем матче регулярного сезона 2 июня сыграют Металлург Запорожье и Буковина Черновцы. Хозяева поля в случае победы могут подняться на предпоследнее 15-е место.
Первую лигу покидают полтавская Ворскла, не получившая лицензию на следующий сезон, Подолье из Хмельницкого и Металлург Запорожье.
Из Второй лиги поднимутся Куликов-Белка и Локомотив Киев, а также ожидают официальных решений Колос-2 и Полесье-2.
Первая лига. 30-й тур. 1 июня 2026
- 13:00. Агробизнес Волочиск – Чернигов – 1:0
- 13:00. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 1:3
- 13:00. Пробой Городенка – Прикарпатье И.-Франковск – 0:3
- 13:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы – 2:0
- 13:00. Черноморец Одесса – Металлист Харьков – 1:0
- 13:00. ЮКСА Тарасовка – Нива Тернополь – 3:0
Турнирная таблица Первой лиги
треба тепер і шарфик Чорноморця замовити до матчів моряків проти НКВДинамо