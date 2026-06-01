  4. Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Украина. Первая лига
01 июня 2026, 16:09 | Обновлено 01 июня 2026, 16:25
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф

В решающем матче одесская команда обыграла Металлист и опередила Левый Берег

1 июня состоялись матчи последнего, 30-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

В решающем матче одесский Черноморец обыграл харьковский Металлист (1:0) и завоевал путевку в УПЛ.

Единственный и победный для Черноморца гол забил Владислав Герич с пенальти на 62-й минуте. Матч прерывался из-за воздушной тревоги.

Одесская команда под руководством Романа Григорчука набрала 65 очков и опередила Левый Берег в турнирной таблице.

По итогам чемпионата Буковина (78 очков) и Черноморец (65) поднялись в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ

Клубы, которые заняли 3–4 места – Левый Берег (63) и Агробизнес (53) – проведут плей-офф с командами УПЛ (Александрия и Кудровка соответственно).

Пары плей-офф за путевки в УПЛ: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег

По жеребьевке – представители УПЛ в сезоне 2025/26 (Кудровка и Александрия) проведут первые матчи 5 июня в статусе хозяев, а ответную игру – 9 июня в гостях.

В последнем матче регулярного сезона 2 июня сыграют Металлург Запорожье и Буковина Черновцы. Хозяева поля в случае победы могут подняться на предпоследнее 15-е место.

Первую лигу покидают полтавская Ворскла, не получившая лицензию на следующий сезон, Подолье из Хмельницкого и Металлург Запорожье.

Из Второй лиги поднимутся Куликов-Белка и Локомотив Киев, а также ожидают официальных решений Колос-2 и Полесье-2.

Пары плей-офф за путевки в УПЛ

5 и 9 июня 2026

  • Кудровка – Агробизнес
  • Александрия – Левый Берег

Первая лига. 30-й тур. 1 июня 2026

  • 13:00. Агробизнес Волочиск – Чернигов – 1:0
  • 13:00. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев – 1:3
  • 13:00. Пробой Городенка – Прикарпатье И.-Франковск – 0:3
  • 13:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы – 2:0
  • 13:00. Черноморец Одесса – Металлист Харьков – 1:0
  • 13:00. ЮКСА Тарасовка – Нива Тернополь – 3:0

Турнирная таблица Первой лиги

Видео матчей 30-го тура

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
шарф Буковини вже є
треба тепер і шарфик Чорноморця замовити до матчів моряків проти НКВДинамо
