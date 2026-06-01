ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27

Полтавская Ворскла получила отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27.

Клуб, занявший 14-е место в сезоне Первой лиги 2025/26, официально сообщил о решении ПФЛ.

Официальное заявление полтавской Ворсклы

Несмотря на все усилия доиграть соревнования Первой лиги ПФЛ сезона 2025/26, во время прохождения процедуры аттестации футбольных клубов ФК Ворскла получил отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27 в части соблюдения требований финансовых критериев Регламента УАФ по аттестации футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги Украины.

К сожалению, из-за значительного объема долговых обязательств, которые возникли и накапливались начиная с 2021 года, клуб не смог подтвердить финансовые критерии и получить аттестат для участия в футбольных соревнованиях.

Несмотря ни на что, остается возможность проведения реструктуризационных мероприятий для финансового оздоровления, оптимизации процессов и поиска потенциальных инвесторов и спонсоров с возможностью получения аттестата на участие в соревнованиях ПФЛ на сезон 2027/28.

Благодарим всех болельщиков, представителей бизнеса и общины за поддержку. Верим в лучшее и в то, что по крайней мере бренд Ворскла, флагман Полтавщины, не исчезнет с футбольной карты Украины.