  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
01 июня 2026, 13:36 | Обновлено 01 июня 2026, 14:51
Полтавский клуб опубликовал официальное заявление

ФК Ворскла Полтава

Полтавская Ворскла получила отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27.

Клуб, занявший 14-е место в сезоне Первой лиги 2025/26, официально сообщил о решении ПФЛ.

Официальное заявление полтавской Ворсклы

Несмотря на все усилия доиграть соревнования Первой лиги ПФЛ сезона 2025/26, во время прохождения процедуры аттестации футбольных клубов ФК Ворскла получил отказ в допуске к клубным соревнованиям ПФЛ сезона 2026/27 в части соблюдения требований финансовых критериев Регламента УАФ по аттестации футбольных клубов Профессиональной футбольной лиги Украины.

К сожалению, из-за значительного объема долговых обязательств, которые возникли и накапливались начиная с 2021 года, клуб не смог подтвердить финансовые критерии и получить аттестат для участия в футбольных соревнованиях.

Несмотря ни на что, остается возможность проведения реструктуризационных мероприятий для финансового оздоровления, оптимизации процессов и поиска потенциальных инвесторов и спонсоров с возможностью получения аттестата на участие в соревнованиях ПФЛ на сезон 2027/28.

Благодарим всех болельщиков, представителей бизнеса и общины за поддержку. Верим в лучшее и в то, что по крайней мере бренд Ворскла, флагман Полтавщины, не исчезнет с футбольной карты Украины.

Николай Степанов Источник: ФК Ворскла
Отак і зникає ще один клуб з футбольної карти України...
На жаль.
Нажаль, клуби, якими керують олігархи і де немає системності (рішення приймають ці ж олігархи), чекає подібне. Динамо теж у зоні ризику. Сурків ніби не чіпають, але, за чутками, в них купа боргів.
Game over 🕯️
Чекаємо відродження, як і Карпат
