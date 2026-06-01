Первая лига. 30-й тур: развязка сезона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня в 13:00 проходят матчи последнего, 30-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Две лучшие команды повысятся в классе. Буковина уже обеспечила себе путевку в УПЛ, а на второе место претендуют Черноморец (62) и Левый Берег (60).

Клубы, которые займут 3-е (Левый Берег или Черноморец) и 4-е места (Агробизнес), проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 30-й тур. 1 июня 2026

13:00. Агробизнес Волочиск – Чернигов

13:00. Ингулец Петрово – Левый Берег Киев

13:00. Пробой Городенка – Прикарпатье И.-Франковск

13:00. Феникс-Мариуполь – Виктория Сумы

13:00. Черноморец Одесса – Металлист Харьков

13:00. ЮКСА Тарасовка – Нива Тернополь

Турнирная таблица

