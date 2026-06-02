Александр РЯБОКОНЬ: «Напряженная игра, на первый план выходил результат»

В поединке 30-го тура Первой лиги «Левый Берег» на выезде со счетом 3:1 обыграл «Ингулец». Итоги матча подвел главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Это была напряженная игра, в которой на первый план в первую очередь выходил результат. Для нас важно было победить сегодня, чтобы сохранять шансы на второе место. Ребята со своей задачей справились и набрали три очка. Могу отметить авторов забитых мячей, они ведь все выполнили очень мастерски. На максимум своих возможностей сегодня сыграл капитан команды Евгений Банада. Также понравилась игра центрального защитника Валерия Самара, некоторое время не игравшего из-за травмы. Сегодня вся команда заслуживает одобрительных отзывов, ведь играли против серьезного соперника. В стыковых матчах шансы всегда 50 на 50, потому мы сделаем все, что в наших силах», – сказал Александр Рябоконь.