Левый Берег сделал ход. Очередь за Черноморцем

В понедельник, 1 июня, в Петрово прошел поединок 30-го тура Первой лиги. «Ингулец» принимал «Левый Берег».

«Левый Берег» шел на третьем месте, с отставанием от «Черноморца» в два очка. Для получения прямой путевки в УПЛ команде Александра Рябоконя нужно было побеждать «Ингулец» и надеяться на неудачу «Черноморца» в матче с «Металлистом».

Команды начали поединок в спокойном темпе. А на 9-й минуте в регионе была объявлена воздушная тревога.

Пауза была короткой. Буквально через несколько минут команды продолжили поединок.

«Левый Берег» открыл счет на 36-й минуте. Дмитрий Шастал ударом со штрафного аккуратно перебросил стенку.

На 73-й минуте гости увеличили преимущество. Автором гола стал Викентий Волошин.

«Ингулец» довольно быстро отыграл один мяч. На 77-й минуте отличился Даниил Тузенко.

«Левый Берег» решил не закрываться в обороне. И на 58-й минуте Назар Волошин сделал счет 1:3.

Первая лига. 30-й тур. Петрово, стадион «Ингулец Арена». 1 июня

«Ингулец» (Петрово) – «Левый Берег» (Киев) – 1:3

Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, В. Волошин, 73, Н. Волошин, 85

