  Левый Берег сделал ход. Очередь за Черноморцем
Первая лига
Ингулец
01.06.2026 13:00 – FT 1 : 3
Левый Берег
Украина. Первая лига
01 июня 2026, 15:01 | Обновлено 01 июня 2026, 15:38
Левый Берег сделал ход. Очередь за Черноморцем

Команда Александра Рябоконя близка к выходу в УПЛ

В понедельник, 1 июня, в Петрово прошел поединок 30-го тура Первой лиги. «Ингулец» принимал «Левый Берег».

«Левый Берег» шел на третьем месте, с отставанием от «Черноморца» в два очка. Для получения прямой путевки в УПЛ команде Александра Рябоконя нужно было побеждать «Ингулец» и надеяться на неудачу «Черноморца» в матче с «Металлистом».

Команды начали поединок в спокойном темпе. А на 9-й минуте в регионе была объявлена воздушная тревога.

Пауза была короткой. Буквально через несколько минут команды продолжили поединок.

«Левый Берег» открыл счет на 36-й минуте. Дмитрий Шастал ударом со штрафного аккуратно перебросил стенку.

На 73-й минуте гости увеличили преимущество. Автором гола стал Викентий Волошин.

«Ингулец» довольно быстро отыграл один мяч. На 77-й минуте отличился Даниил Тузенко.

«Левый Берег» решил не закрываться в обороне. И на 58-й минуте Назар Волошин сделал счет 1:3.

Первая лига. 30-й тур. Петрово, стадион «Ингулец Арена». 1 июня

«Ингулец» (Петрово) – «Левый Берег» (Киев) – 1:3

Голы: Тузенко, 77 – Шастал, 36, В. Волошин, 73, Н. Волошин, 85

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Данила Тузенко (Ингулец).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Левый Берег).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
«Эти годы были невероятными». Конопля попрощался с Шахтером
«Эти годы были невероятными». Конопля попрощался с Шахтером

Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко
Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко

Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
А що, Назар Волошин вже грає в Лівому Березі ?
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
