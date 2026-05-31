Ингулец – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Матч начнется 1 июня в 13:00 по Киеву
В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.
Ингулец
Петровская команда провела две очень контрастные части сезона, ведь зимой ее покинуло немало исполнителей. В общей сложности, за 29 матчей Первой лиги Украины «Ингульцу» удалось набрать 46 баллов, благодаря которым он находится на 5-м месте турнирной таблицы. Однако попасть в топ-4 уже не реально, ведь расстояние от 4-й строчки перед последним туром сезона составляет 4 очка.
В национальном кубке «Ингулец» обыграл «Карбон», «Подолье» и «Викторию Сумы», однако на стадии 1/4 финала уступил киевскому «Динамо».
Левый Берег
Для киевлян первый сезон после вылета из Премьер-лиги проходит совсем неплохо. После 29 игр Первой лиги на балансе команды уже 60 очков, которые пока позволяют им находиться на 3-м месте общего зачета. По меньшей мере, участие в переходных играх за повышение коллектив уже обеспечил, однако для автоматического промоушна нужно надеяться на осечку «Черноморца» в параллельной игре, ведь у одесситов на 2 зачетных пункта больше.
Кубок Украины «Левый Берег» покинул на стадии 1/16 финала, уступив «Викторию Сумы» со счетом 1:0.
Личные встречи
Начиная с 2023 коллективы встречались между собой 5 раз. У каждого клуба есть по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.
Интересные факты
- В последних 7 матчах «Левый Берег» пропустил всего 1 гол.
- В 12-х матчах 2026 года «Ингулец» победил только дважды.
- В последних 6-х играх «Ингулец» не сохранил ворота сухими 5 раз.
Прогноз Sport.ua: победа «Левого Берега» с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.
